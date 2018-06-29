«Перешла все границы»: DW сдали Роскомнадзору

Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что комиссия обратится в контрольные органы с предложением о проведении проверки деятельности немецкой медиакомпании Deutsche Welle на предмет соответствия российскому законодательству, передает РИА «Новости».

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«DW перешла уже все границы журналисткой этики и культуры доведения информации до своих слушателей и читателей, размещенные ими публикации явно носят оскорбительный характер. Думаю, комиссия СФ по информационной политике обсудит ситуацию, даст предложения нашим контрольным органам по проверке ими соблюдения немецкой компанией российского законодательства. И если будут нарушения, лицензия будет отозвана», — сказал Морозов 29 июня.

Слова Морозова прозвучали после призыва официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к сенаторам и депутатам Госдумы «присмотреться» к деятельности немецкой медиакомпании. Она также просит Роскомнадзор дать оценку публикациям Deutsche Welle в твиттере.

«Вообще пора начать анализировать эту ситуацию с точки зрения тех самых стандартов, на которые ссылаются германские представители, которые анализируют положение российских СМИ», — сказала она во время еженедельного брифинга.

Дипломатическое ведомство обратилось к помощи коллег из других российских органов после того, как получило ответ от Deutsche Welle на свой запрос о твите, анонсирующем интервью с сестрой украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму и сейчас находится в российской колонии. В твите была использована цитата родственницы Сенцова с негативной оценкой российского президента Владимира Путина.

Захарова возмутилась содержанием твита. «Это ничем не прикрытая пропаганда и прямое воздействие со стороны финансируемой немецким правительством организации на российскую аудиторию. Все это вообще не имеет никакого отношения к журналистике», — считает Захарова.

Ранее Роскомнадзор отправил письмо учредителю французского телеканала France 24 с уведомлением о нарушении закона о СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По имеющимся данным, Роскомнадзор считает, что редакционная деятельность телеканала осуществляется иностранным юридическим лицом, хотя СМИ и зарегистрировано в России.

«В ходе анализа лицензионных договоров … установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований ч. 2 статьи 19.1 закона о СМИ», — рассказал источник агентства.

Роскомнадзор проинформировал France 24 о том, что выявленные нарушения необходимо устранить в установленные сроки. Если этого не произойдет, то по решению суда деятельность телеканала могут приостановить, или даже отозвать у него лицензию на вещание.

В свою очередь, представители France 24 заявили, что у них «нет никаких комментариев по данному вопросу».

Компания ничего не получила от Роскомнадзора «ни в своем московском офисе, ни в парижском». При этом представитель France 24 заверил, что «телеканал уважает законы стран, в которых он распространяет свою информацию».

С 1 января 2016 года, согласно российскому закону «О СМИ», иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более чем 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ. Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.

Информация о нарушении французским каналом законодательства появилась на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу Russia Today (RT) France. Это было сделано в связи с освещением ситуации в сирийской Гуте, CSA отметили неточность перевода очевидца. RT объяснил это технической ошибкой, которую устранили, и заявил, что будет продолжать представлять все точки зрения при освещении конфликта в Сирии.

20 декабря французские общественные деятели призвали главу CSA Оливье Шрамеку отозвать лицензию у телеканала RT France. В ответ на это Россия пообещала принять ответные меры. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

«Если лицензия (RT France) будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат «ответку» — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ», — сказал сенатор.

Весной 2018 года, 1 апреля, в Вашингтоне временно прекратил вещание российский телеканал RT. Компания-провайдер, которая транслировала телеканал в столице США, исключила его из сетки вещания. Как заявила 29 марта 2018 года главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, «мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом «иностранного агента» в США». Позже в RT сообщили, что вещание телеканала продолжится — но уже на других платформах.

При этом еще в конце ноября 2017 года российский телеканал RT лишили аккредитации в американском конгрессе. Об этом журналистам сообщили в письме Галереи корреспондентов радио и ТВ американского парламента, которое поступило руководству телеканала. «Исполнительный комитет <…> в соответствии с правилами Белого дома и Сената лишает аккредитации телеканала RT. <…> Это действие было принять в ответ на регистрацию обслуживающей компании RT — T&R Productions LLC — как иностранного агента», — говорилось в документе.

Дело в том, что в середине ноября телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве иностранного агента — как заявляла Маргарита Симоньян, этого требовало американское министерство юстиции. 10 ноября 2017 года название телеканала появилось в списке иностранных агентов под номером 6485 — таким образом российский телеканал был признан средством массовой информации, которое пытается повлиять в США на правительство или общественность. Как объяснила тогда Маргарита Симоньян, телеканал стоял перед выбором: либо регистрация, либо уголовное дело. И выбрал первое. «С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — заявила она РИА «Новости».