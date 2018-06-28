Узник Франции: Керимов вернется на родину

Французские правоохранительные органы сняли все обвинения с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, которого подозревали в налоговых нарушениях при покупке недвижимости на юге Франции. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат сенатора Никита Сычев.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — заявил он.

Акции крупнейшего российского золотодобытчика-компании «Полюс» уже к 17:00 мск выросли на 7,6% после появления информации о снятии обвинений с Керимова. Основным акционером компании является сын сенатора Саид Керимов. Отметим, что когда политик попал в санкционный список американского Минфина в начале апреля, акции «Полюса» упали на 14,8% — до $9,6 млрд.

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Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Правоохранители Франции обвинили его в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге страны с целью ухода от уплаты налогов.

По данным AFP, французские власти подозревали его в сокрытии €400 млн налогов при покупке пяти вилл на Лазурном берегу с 2006 года. Керимов занизил стоимость недвижимости, считает следствие. Согласно материалам дела, сенатор также мог ввезти во Францию от €500 млн до 750 млн «чемоданами».

Фигурантами уголовного дела стал французский налоговый юрист Стефан Кьяверини, а также граждане Швейцарии — Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. Согласно данным следствия, Боргетти продал Керимову виллу Hier на юге Франции более чем за €100 млн, а Штудхальтер является ее владельцем. В марте суд освободил второго из тюрьмы под залог в €5 млн.

Что касается Керимова, то от него потребовали сдать свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Суд согласился отпустить его на свободу лишь в обмен на залог в €5 млн.

Однако прокуратура Ниццы осталась недовольна таким решением и подала апелляцию на решение суда с требованием ужесточить меру пресечения. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс увеличил залог до €40 млн.

«Французским судьей было принято решение временно разрешить Керимову проживать в одной из вилл на Кап-д'Антиб. Однако с 8 декабря он должен переменить место жительства и переместиться на территорию города Ницца», — заявил прокурор.

Отметим, что член Совфеда периодически приезжал в Россию с разрешения суда. Так, в январе он приехал в Москву на три дня, чтобы навестить серьезно больного родственника. Кроме того, во время этой поездки Керимов встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По данным прокурора Ниццы Жан-Мишель Претра, всего к середине апреля 2018 года сенатор пять раз выезжал из Франции и возвращался обратно по специальному разрешению следствия.

Еще одна поездка Керимова в Россию состоялась в мае. Тогда же, 6 мая, он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — сообщил помощник Керимова по работе в Совфеде Алексей Красовский.

По информации руководителя кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессора Александра Лищука, Керимова доставили с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий и неустойчивой гемодинамикой.

Впоследствии Лищук заявил, что врачи полностью восстановили сердечный ритм сенатора и выписали его домой. «Все прошло хорошо, все стандартно. Сегодня его состояние стабильное — вроде он уже был на работе», — отметил Лищук 7 июня.

Задержание сенатора во Франции возмутило российских политиков. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сенатор является «носителем дипломатического паспорта».

«Мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов. Разумеется, здесь особое значение — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал Песков.

Арест члена Совфеда также прокомментировала глава верхней палаты Валентина Матвиенко. «Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Кроме того, из-за скандала с Керимовым МИД России направил официальную ноту французским властям. В дипломатическое ведомство также пригласили временного поверенного в делах Франции для разъяснения ситуации.