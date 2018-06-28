Дмитриев задержан: новый поворот в деле о педофилии

СК возбудил новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Карелия.

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«По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемый, проживая в городе Петрозаводске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери», — заявили следователи.

Статья 132 УК РФ, по которой обвиняют Дмитриева, предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

В четверг суд изберет ему меру пресечения. Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев заявил, что пока не знаком с обстоятельствами нового уголовного дела.

Накануне, 27 июня, стало известно о задержании Юрия Дмитриева на выезде из Петрозаводска. Это произошло во время поездки правозащитника на кладбище, где похоронена его знакомая. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Юрия Дмитриева могли задержать из-за нарушения подписки о невыезде, сообщает телеканал НТВ. По данным СМИ, правозащитник собирался посетить Польшу, власти которой наградили его орденом «Крест заслуги». У Дмитриева также был с собой «чемодан с вещами», говорится на сайте НТВ. Кроме того, в публикации утверждается, что он заранее сдал свою собаку в приют перед отъездом из России.

Адвокат главы карельского «Мемориала» опроверг эту информацию, ссылаясь на отсутствие у его подзащитного заграничного паспорта. Дочь Дмитриева Екатерина Клодт объяснила, что в чемодане ее отца были чистые вещи, чтобы переодеться после кладбища и зайти в монастырь. Собака историка, как она говорит, находится дома.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении порнографических материалов.

По данным следствия, с 2008 года по 2015 год мужчина неоднократно снимал свою приемную дочь, которой на данный момент 13 лет, обнаженной. Кроме того, следователи обвинили его в хранении дома охотничьего оружия.

Сам Дмитриев вину не признал. Он заявил, что не изготавливал порнографию, а фотографировал свою приемную дочь без одежды для фиксации ее физического развития и отчета перед органами опеки. Снимки он хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя.

После того как приемная дочь подросла, обвиняемый в педофилии историк перестал ее снимать. Если в 2015 году Юрий Дмитриев сделал несколько фотографий, то в 2016 году — ни одной. Кроме того, по словам адвоката главы карельского отделения «Мемориала», хранившаяся у его подзащитного часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

В поддержку Дмитриева выступили Союз журналистов Карелии, а также деятели культуры, среди которых музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев и писатель Людмила Улицкая.

27 января 2018 года Дмитриев вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Хотя прокуратура по совокупности предъявленных обвинений требовала для него девять лет колонии строгого режима, 5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении ребенка.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении оружия и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. Поскольку проведенное под арестом время было учтено, ему пришлось отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН в течение трех месяцев.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Это произошло по результатам рассмотрения апелляционных жалоб. Также суд назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Историк и краевед Юрий Дмитриев создавал книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Он стал известен после обнаружения мест массовых захоронений в Сандармохе и Красном бору.