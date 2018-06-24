«Дайте денег»: Бабченко не нравится такая жизнь

Жизнь журналиста Аркадия Бабченко «вновь полностью разрушена» после инсценировки заказного убийства. Об этом уехавший на Украину журналист сообщил в своем фейсбуке, отметив, что не в состоянии больше заниматься обыденными делами как раньше.

Бабченко больше не может самостоятельно сходить в кино, магазин или встретиться свободно с друзьями. Он подчеркнул, что встречи ему разрешены лишь с ограниченным кругом людей, и только в закрытых помещениях — а маршрут поездки должен быть оговорен особо.

К тому же, добавил журналист, место, где его укрывают украинские власти, обставлено сугубо казенными вещами: мебелью, посудой и предметами повседневного обихода, передает ФАН.

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Бабченко, кроме рассказа о своей нелегкой «жизни после смерти», решил попросить своих читателей о финансовом вспомоществовании. Он попросил перевести ему денег на «Яндекс-кошелек» и телефонные номера, а также сделал отдельный счет для долларовых переводов из Соединенных Штатов Америки.

Ранее Аркадий Бабченко оценил эксклюзивное интервью с собой в $50 тыс. Именно такая сумма необходима эмигрировавшему на Украину журналисту «для того, чтобы заново построить свою жизнь».

Однако никто из представителей ни украинских, ни российских, ни каких-либо еще СМИ пока не проявил интереса к предложению журналиста.

При этом свое будущее Бабченко видит крайне туманным. «Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», — подытожил он свое обращение к аудитории.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что по делу о покушении на Аркадия Бабченко в Киеве сотрудники СБУ задержали гражданина Украины Тараса Стельмашенко, который фигурирует в деле как «гражданин Т».

Сообщается, что по данным украинских правоохранительных органов Стельмашенко сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку. В мае он приехал на территорию Украины, где поступил под руководство Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, для совершения убийств.

Президент России Владимир Путин обсуждая мнимое «убийство Бабченко» выразил надежду, что ситуации, подобные этой инсценировке СБУ, в будущем повторяться не будут.

«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что международные журналистские организации также осудили действия украинских спецслужб, назвав их провокацией. «Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», — резюмировал российский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления о якобы причастности российской стороны к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко инсинуациями, сообщает НСН.

По словам Пескова, никаких «фондов Путина», которые якобы могли заказать подобное убийство, на территории России не существует. Он подчеркнул, что любые утверждения о якобы причастности России к произошедшему не соответствуют действительности.

Вечером 29 мая, российский журналист Аркадий Бабченко был «застрелен» тремя выстрелами в спину на лестничной площадке своего дома на Николо-Слободской улице в Киеве. Киллер «убил» Бабченко, когда тот собирался войти в квартиру; журналист «скончался» в карете «скорой помощи».

Однако на следующий день «убитый» появился на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком и прокурором Украины Юрием Луценко.

Журналист раскрыл подробности украинской инсценировки: по его словам, в операции СБУ была использована кровь свиньи. Также он прибегнул к услугам гримера.

«Меня положили на носилки, спустили в карету [скорой помощи]. Легенда была, что я еще живой», — добавил он.

В СМИ было выпущено сообщение о смерти Бабченко. «После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого», — сообщил журналист. Позже Бабченко отвели в комнату санитара, где он «воскрес, снял футболку и умылся».

«Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве», — сказал он.

Украинские силовики заявили, что задержали подозреваемого в организации покушения спустя несколько часов после «убийства» журналиста.