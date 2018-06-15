«Голодающий прибавил в весе»: женщины спорят из-за Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее коллега из Украины Людмила Денисова нарушила российское законодательство, чтобы добиться встречи с находящимся под стражей в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

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«Денисова находится на Ямале, в нарушение российского законодательства требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека», — отметила Москалькова, сообщив, что сама направила соответствующий запрос на получение информации о состоянии режиссера во ФСИН.

Накануне Денисова посетила ЯНАО, где под стражей содержится осужденный Олег Сенцов, но ее к нему не пустили. Об этом она написала в своем фейсбуке. «Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», — сказала украинский омбудсмен. По ее словам, ей не объяснили, с чем связан отказ, а также не предоставили информации о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Его обвинили в создании террористической организации, а также подготовке двух терактов. Российский суд признал Сенцова виновным. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся под стражей в России.

Москалькова заявила, что Сенцов, объявивший голодовку, прибавил в весе. Об этом омбудсмен рассказала в интервью екатеринбургскому «Четвертому каналу». Москалькова отметила, что направила во ФСИН запрос с предложением допустить к Сенцову врачей, в том числе, с украинской стороны.

«Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительно. Он каждый день, с его разрешения, получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ...И в весе он не только не потерял, но и на два килограмма прибавил», — сказала Москалькова.

Омбудсмен РФ заверила украинскую коллегу, что в данный момент ведется работа по допуску Денисовой к осужденному Олегу Сенцову. «Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте, тогда она поделится этой информацией со мной», — отметила Денисова.

Денисова также заявила, что договорилась со своей российской коллегой о первоначальном визите Москальковой к арестованному на Украине руководителю портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому, который сейчас находится под арестом в Херсоне. «А потом — мы», — сообщила Денисова, подразумевая возможность визита к Сенцову.

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Тогда сотрудники службы безопасности Украины ворвались в украинский офис РИА «Новости», где произвели обыск, продолжавшийся в течение почти восьми часов. Вышинского подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене.

17 мая Херсонский суд санкционировал арест Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. В обжаловании данного решения, внесенном адвокатом Вышинского, судом было отказано. МИД Украины пыталось договориться об обмене Вышинского на Сенцова. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» подчеркнул, что такой вариант российскими властями не рассматривался.

Кроме того, в скором времени Москалькова посетит имеющего двойное гражданство (российское и украинское) Дмитрия Штыбликова, который в данный момент содержится в омской исправительной колонии. Суд признал его виновным в подготовке диверсий по заданию украинской разведки и присудил пять лет колонии строгого режима. Визит состоится несмотря на то, что Денисова отказалась приезжать в Омск.

«С учетом того, что я нахожусь в командировке недалеко от Омска, было принято решение посетить гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова и одновременно встретиться с омбудсменом Украины и договориться о взаимном паритетном посещении заключенных. Однако, как мне сообщила Людмила Денисова, она не собирается приезжать в Омск», — написала в сообщении на своем сайте Москалькова.

Она отметила, что ее планы отсутствие иностранной коллеги не изменит, так как имя Дмитрия Штыбликова значилось в списке, который предоставила Денисова, «а это значит, что его судьба волнует общественность и родственников».

Поэтому Москалькова посчитала себя обязанной навестить его.

Об отмене запланированного визита уполномоченной по правам человека Украины в Омск, где 16 июня должна была пройти ее встреча с Москальковой, Денисова заявила накануне. Украинская омбудсмен объяснила это тем, что ее не устраивает формат намеченной встречи. «Поскольку я узнала, что там участвуют и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю», — сообщила она в эфире украинского телеканала «112».

В этот же день Людмила Денисова заявила, что ее встреча с российской коллегой Татьяной Москальковой намечена на 18 июня. В ходе встречи уполномоченные по правам человека планируют составить «дорожную карту» визитов к заключенным.