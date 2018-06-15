Водка, ушанка, Катюша: какими Запад показывает русских

КГБ навсегда

Даже в современных фильмах русские спецагенты зачастую выглядят и ведут себя так, будто их перенесли во времени прямиком из КГБ. «Холодная война» до сих пор широко освещается в кинематографе, а на фоне современных напряженных отношений США и России она становится все актуальнее.

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Картина «Красный воробей» рассказывает о противостоянии российской и американской разведок. Действие вроде бы происходит в наши годы, но Россия, судя по фильму, так и застряла в Советском Союзе окончательно и бесповоротно.

Дженнифер Лоуренс играет балерину Большого театра, которая перед выходом на сцену во время премьеры крестится и кладет троекратный земной поклон.

Из-за ревности соперницы и полученной травмы карьера героини Лоуренс рушится.

После этого ее вербует в шпионки собственный дядя, агент спецслужб. И вот тут снова начинается набор стереотипов о беспощадных русских шпионах, большинство из которых предпочитает зверски убивать любого свидетеля. Героиня Лоуренс проходит жесткое обучение в спецшколе. Куратор, немолодая женщина, одетая в сапоги, кажется, времен Великой Отечественной войны, учит ее тому, что тело агента «принадлежит государству, поскольку раньше государство заботилось о его теле». «Чтобы наступил мир, мы снова должны встать во главе наций», — заявляет бывшая сотрудница КГБ, а теперь СВР.

Правда, есть в современном зарубежном кинематографе попытки изобразить русских обычными людьми, а не гротескными демонами.

Columbia Pictures Актер Раде Шербеджия в роли Бориса «Бритвы» в фильме «Большой куш» (2000)

В 2015 году на экраны вышел фильм Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», где одним из главных героев является самый молодой и перспективный специальный агент КГБ — Илья Курякин. Высокий, молчаливый и грозный на вид обладатель четвертого дана в дзюдо при этом не лишен интеллекта.

«Русский медведь» почти не пьет, вместо этого он играет сам с собой в шахматы и за весь фильм произносит только одно матерное слово.

Кроме того, оказывается, что советский человек способен разбираться в последних модных тенденциях. Когда в магазине Курякин подбирает гардероб для немецкой шпионки Габби, он называет все самые известные марки одежды 60-х годов. На замечание американца Наполеона Соло о том, что «Dior и Paco Rabanne не сочетаются», он с уверенностью заявляет, что «они и не должны сочетаться» и продолжает подбирать нужный пояс к платью.

Однако Илья Курякин — приятное исключение из ряда киношных агентов КГБ. Обычно это твердолобые, огромные, хмурые люди, которые считают, что одежда бывает только коричневого или черного цвета.

Таким воплощением «красной угрозы» в кино стала, например, полковник КГБ Роза Клебб, переметнувшаяся на сторону злодейской организации «СПЕКТР» в фильме «Из России с любовью». Женщина с непроницаемым лицом делает все, чтобы стравить русскую и британскую разведки. В финале картины Клебб пытается убить агента 007 отравленным ножом, который выскакивает у нее из ботинка, но в нее стреляет девушка Бонда по имени Татьяна Романова, сотрудница советского консульства.

«Но гудят по Руси колокола»

Самая популярная роль русских в западных фильмах, кроме шпионов, — злодеи. Иногда это не отдельные преступники, а целые мафиозные кланы или бандитские группировки.

Фильм «Порок на экспорт» рассказывает о жизни российских воров в законе в Лондоне. Главный герой Николай Лужин (играет Вигго Мортенсен), член русской мафии, носит типичные воровские наколки: православные купола на спине, звезды на коленях, надпись «Не бойся, не проси, не верь», а также 12 татуировок, в которых зашифрованы русские пословицы.

Надо отдать гримерам должное — татуировки выполнены реалистично, а самое главное — слова в них написаны кириллицей правильно, на что западные режиссеры не всегда обращают внимание.

Один из героев фильма объясняет сакральный смысл воровских татуировок: «В России ты получаешь татуировку, если совершил грех. Всю историю русского бандита можно прочитать по наколкам на его теле. Если у тебя нет наколок, тебя не существует». Все так, если не учитывать того, что даже мода на тюремные татуировки со временем меняется, и купола на спине уже давно не такой обязательный атрибут русского бандита.

Глава русского мафиозного клана Семен держит собственный ресторан, интерьер которого сочетает шик советской номенклатуры и элементы русской избы. Так в углу увеселительного заведения стоит чучело медведя, на столах — самовары, и, конечно, в этом ресторане все мафиози без передышки пьют, не закусывая.

Русский злодей, ставший каноническим, — боксер тяжеловес Иван Драго (его играет Дольф Лундгрен в фильме «Рокки 4»). Он олицетворяет собой Советский Союз, каким в то время его представляли себе американцы. Настоящий человек-гора, безэмоциональный, загадочный и смертельно опасный. По сюжету Драго в боксерском поединке забивает насмерть друга Рокки, и тот бросает ему вызов. Бой назначают в Москве, и Рокки приезжает в Россию, чтобы тренироваться.

Universal Pictures ГАЗ-3110 «Волга» в погоне из фильма «Идентификация Борна» (2002)

Американца селят в какую-то далекую деревню, где нет нормальных тренажеров. Тогда Рокки в лютую русскую зиму тягает бревна, рубит дрова и помогает вытащить из высокого снега сани, запряженные лошадью, и таким вот образом готовится к бою. В итоге Рокки побеждает русского Драго, а потом берет в руки микрофон и призывает СССР и США жить дружно. Аудитория в умилении ему аплодирует.

Кстати, Иван Драго и герой «Красной жары» Иван Данко невероятно похожи: оба Ивана являются обладателями выдающихся квадратных подбородков, они молчаливы и говорят отрывочными фразами роботов, а еще бьют противников с медвежьей силой.

В фильме «Рокки 4» главного русского злодея сыграл американец шведского происхождения, но нередко к подобным ролям привлекают наших актеров.

Так, в американском фильме «В тылу врага» 2001 года главного антагониста — головореза Сашу — играет Владимир Машков. Саша — обладатель типичной прически гопника и синей куртки с двумя белыми полосками — охотится на американского лейтенанта в ходе Боснийской войны. В финале фильма он погибает от рук американского солдата.

Еще одного «русского злодея» Машков сыграл в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», в том самом, где «взорвали» Кремль. Русский агент Анатолий Сидоров на этот раз появляется перед нами в черной кожаной куртке, которую он, видимо, сохранил с лихих девяностых.

Самая пьяная страна в мире

Можно пересчитать по пальцам одной руки западные фильмы, в которых русские герои не пьют водку в астрономических количествах, демонстрируя свою непоколебимость и силу характера. Ее в иностранных фильмах пьют только безумные русские, иногда к ним присоединяются их иностранные друзья, но только в том случае, если сами они ну очень сильные личности.

Так, в боевике «РЭД» герой Брюса Уиллиса приходит в посольство РФ к начальнику контрразведки Ивану Симонову (есть ощущение, что Иван — это самое популярное имя в Голливуде, а не в России).

Тут нельзя не вспомнить про причудливый российский герб на дверях посольства: одноглавый орел, смотрящий влево, в каждой лапе держит по палочке, а на гербе изображен всадник без копья или змеи. Что ж, они попытались.

Обаятельный и совсем неглупый начальник контрразведки усаживает американского гостя за стол и ножом срезает крышку с двухлитровой бутылки. Приятели пьют без закуски, не морщась, ведь они оба — бывалые волки.

В более раннем фильме с Брюсом Уиллисом — «Армагеддон» — собраны все классические и приевшиеся стереотипы о русских. По сюжету пилоты NASA пытаются состыковаться с российской станцией «Мир», которая сама находится в полурабочем состоянии. «Учтите, русской космической станции уже 11 лет. У нас даже автомобили меняют чаще», — предупреждает астронавтов диспетчер.

United Artists Кадр из фильма «Золотой глаз» (1995)

На «Мире» вот уже полтора года в полном одиночестве дежурит полковник Лев Андропов. Пьяный космонавт в шапке-ушанке, майке с красной звездой и надписью «СССР» и с гаечным ключом спасает ситуацию, ударив инструментом по блоку со словами: «Вот как принято решать проблемы на русской станции».

Застолье обязательно появляется там, где надо показать широту русской души. Недаром строгие и подтянутые КГБшники почти никогда не пьют и не едят в фильмах, а наглые и веселые русские злодеи, напротив, развалившись на диванах, болтают и ни в чем себе не отказывают.

Во время трапезы герои могут спеть народную песню, чтобы еще больше подчеркнуть их связи с Россией. Например, в романтической комедии «Сердцеедки» главной героине, совравшей любовнику, что она русская эмигрантка, пришлось доказывать свою национальность. Ухажер ведет ее на ужин в русский ресторан, в котором на столах стоят самовары и бутылки, а на сцене хор в красных рубахах исполняет народные песни. Певец вызывает героиню на сцену, предложив ей спеть «Коробочку» со словами: «В мире нет русского, который не знал бы нашу коробочку!». Героиня, к ее ужасу, как раз эту песню и не знает, но она красиво выходит из ситуации, исполнив песню «Back in USSR» с сильным русским акцентом, налегая на букву «р» в словах.

Еще один популярный способ показать западным зрителям, что в фильме есть русский герой, — надеть на него шапку-ушанку. Этот головной убор носит русская шпионка из «Красного воробья», глава контрразведки из «РЭД», сочетая ее с бобровым воротником, Иван Данко в знаменитой сцене на Красной площади. А иногда сами иностранцы в фильмах надевают шапку-ушанку, как только они приезжают в Россию, будто иначе их не пропустят через паспортный контроль.