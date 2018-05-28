Россияне будут трудиться шесть дней в неделю

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя. По информации Роструда, гражданам предстоит трудиться с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня. При этом рабочий день 9 июня станет короче на один час.

После длинной рабочей недели наступят трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России, который в этом году приходится на вторник, 12 июня.

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Психолог Светлана Штукарева говорит, что продленная трудовая неделя не окажет негативного влияния на самочувствие россиян. «Шестидневная рабочая неделя — это обыкновенная вещь, и специальных подготовок к ней не требуется. Человек гораздо более адаптивен к трудностям, чем нам может показаться. Основная идея заключается в том, что если человек ходит на свою работу с удовольствием, то разницы в количестве дней он не заметит», — сообщила она «Газете.Ru».

В то же время психолог Светлана Бояринова для того, чтобы легче перенести дополнительный рабочий день, советует переключить свое внимание на следующие после субботы длинные выходные.

«Переключиться на планирование этих выходных, визуализацию того, как они их проведут, чем займутся, как будет здорово и хорошо. И этот «мостик» в позитив поможет легко пережить рабочую субботу, перейти в выходные дни и ими насладиться. В принципе, все индивидуально и зависит от того, насколько людям нравится их работа, насколько им комфортно в коллективе и насколько они уже устали или выгорели от своей деятельности», — отметила специалист в интервью НСН.

Это уже не первая удлиненная рабочая неделя в этом году. В конце апреля россияне также трудились шесть дней подряд — после этого последовали четырехдневные выходные, с 29 апреля по 2 мая.

При этом субботний выходной день, 28 апреля, был перенесен на 30 апреля, а 2 мая россияне отдыхали из-за переноса выходного с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье. После длительных выходных граждане отработали всего два дня — четверг, 3 мая и пятницу, 4 мая. День Победы дал россиянам еще сутки отдыха.

В середине мая в Ростуризме заявили, что Россия вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в майские праздники. «Это обусловлено тем, что в этом году перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям, а также по данным туррынка количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10-15%.

Кроме того, факторами увеличения спроса на путешествия по России является повышение уровня обслуживания туристов, создание и реализация интересных предложений, а также проведение в мае этого года большого количества событийных мероприятий»,

— заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В ведомстве уточнили, что в период с 1 по 10 мая 2018 года рост продаж авиабилетов на внутренние рейсы составил 63% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными российскими городами у туристов стали Сочи (рост продаж на 22%), Симферополь (рост продаж на 15%), Краснодар (рост продаж в 2,5 раза), Санкт-Петербург (рост продаж в 3 раза) и Калининград (рост продаж в 4,6 раз).

День России отмечается ежегодно с 1992 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня во всех российских городах пройдут праздничные мероприятия.

Российский лидер Владимир Путин 12 июня проведет ежегодный торжественный прием в Кремле в связи с празднованием Дня России. На мероприятие приглашены 1,5 тыс. человек — в их числе члены кабмина, представители Госдумы и Совфеда, федеральных органов исполнительной и судебной власти, конфессий, общественных объединений, деятели культуры и искусства, а также главы диппредставительств.

Вскоре после праздника в России начнется Чемпионат мира по футболу, куда приедут иностранцы из более чем из 30 стран-участниц. В российских городах для гостей проведут экскурсии, расскажут о зарождении и развитии культуры в стране.

Следующие после июньских выходные ждут трудящихся лишь в ноябре. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.