Украинских школьников травят газом

Сразу несколько инцидентов, связанных с отравлением школьников, произошло в разных украинских городах. В результате в больнице оказались 105 школьников, некоторые из них — в реанимации.

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Первый случай произошел 8 мая в Черкасской школе №8. Во время линейки, которая проходила утром перед уроками, многим из присутствующих внезапно стало плохо. За пять минут потеряли сознание 24 ребенка. Остальные школьники и учителя почувствовали тошноту, головокружение и головную боль. Детей сразу завели в помещение и закрыли все окна, к пострадавшим немедленно вызвали медиков.

Всего в тот день были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых, причем 11 детей и один учитель попали в реанимацию.

Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

Основной причиной случившегося полиция и МЧС считают воздействие неизвестного газа. Проведенный химиками анализ воздуха не показал наличия аммиака, хлора, сероводорода или других отравляющих соединений. Но специалисты говорят, что это могло быть вещество, быстро распадающееся на воздухе. В первую очередь, была выдвинута версия, что кто-то распылил газ намеренно, однако злоумышленника не видел никто из сотен присутствовавших на линейке.

Также возможной причиной называют ядовитые испарения: накануне местные жители жаловались на висящее в воздухе зловоние. Источником запаха они назвали канализационный коллектор, куда могли попасть химикаты, или якобы бывшую утечку ядовитого вещества на химическом заводе «Азов». На самом заводе аварию исключают и говорят, что у них все работало в штатном режиме.

Кроме того, если бы причиной обмороков школьников послужило масштабное ЧП вроде утечки на заводе, то, вероятно, недомогание почувствовали и жители близлежащих районов, однако массовых обращений граждан за медпомощью зафиксировано не было. Известно только, что одновременно со школьниками плохо стало двум военным, служащим в находящейся недалеко военной части. Однако командование хоть и подтвердило этот факт, но опровергло какую-то связь с отравлением школьников. Плохое самочувствие служащих объяснили тепловым ударом у одного и последствием «вчерашнего празднования» у другого. Специалисты на всякий случай проверили территорию части, но ничего подозрительного не обнаружили.

В этот же день подобный эпизод был зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области. Утром в школе №6 также проводилась линейка, посвященная Дню памяти и примирения. Во время нее учащиеся тоже почувствовали себя плохо. К счастью, их состояние было не настолько серьезным, как у черкасских школьников. В обморок никто не падал, только отмечали слабость и головокружение. К тому же пострадавших было гораздо меньше. Врачи скорой помощи осмотрели всех обратившихся. Из 16 детей в больницу забрали только одну девочку, которую вскоре отпустили под присмотром родителей, убедившись, что ее здоровью ничего не угрожает. Остальным помощь была оказана на месте и поставлен диагноз «вегето-сосудистый пароксизм».

Впрочем, чиновники заявили, что это происшествие никаким образом не связано с аналогичным случаем в Черкассах, и все не более, чем совпадение.

Причиной недомогания новомосковсих детей называют, во-первых, погоду. В этот день в городе было довольно жарко и светило яркое солнце, то есть школьники могли перегреться. И, во-вторых, эмоциональное потрясение. На линейку был приглашен ветеран войны, который поделился очень яркими воспоминаниями. По словам представителей департамента образования, на школьников это произвело очень сильное впечатление, и у одной девочки даже началась истерика. С воздействием отравляющих веществ случившееся в Новомосковске не связывают. Проводились ли замеры воздуха — неизвестно.

11 мая инцидент, связанный с распылением газа в школе, произошел в Павлограде Днепропетровской области. Там неизвестный распылил содержимое баллончика в школьном туалете. Учеников немедленно вывели на улицу. Всего было эвакуировано около 700 человек. Никто не пострадал. Вызванные на место сотрудники МЧС сделали анализ газа, но что за вещество там было, пока не разглашается.

Серия школьных отравлений продолжилась 21 мая в Николаеве. В школе №6 кто-то распылил в воздухе неизвестный аэрозоль. Он вызвал у многих раздражение верхних дыхательных путей — першение и кашель, а также покраснение и легкое жжение глаз. Эвакуированы 400 человек, в больницы попали 36 школьников. На следующий день врачи отчитались, что все дети чувствуют себя удовлетворительно и их выпишут со дня на день. Пока наиболее вероятной версией также считается распыление перцового баллончика.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по данному факту следователи Заводского отдела полиции Николаева открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». В то же время народный депутат Украины от Николаевщины Артем Ильюк обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль расследование факта распыления неизвестного вещества в николаевской школе № 6.

Парламентарий провел параллель с так и не выясненными обстоятельствами отравления детей в Черкассах 8 мая, отметив, что кто-то целенаправленно это делает в разных школах страны.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения в Николаевской области Юрий Багрянцев не сообщил о причинах массового отравления, но отметил, что анализы всех детей не показали патологий, показатели всех анализов в пределах нормы.

22 мая аналогичный случай — буквально «под копирку» — произошел и в Харькове. В школе №3 на перемене между третьим и четвертым уроком возле мужского школьного туалета кто-то распылил газовый баллончик. Занятия немедленно были отменены, детей вывели на улицу. Из-за ЧП пострадали около 30 человек, 15 детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести. «Среди симптомов — слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа», — сообщила и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской обладминистрации Галина Сироштан.

По словам учителей, в этот день проводилась государственная аттестация, и, вероятнее всего, кто-то решил сорвать учебный процесс. Харьковские правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по статье «Хулиганство», как и в других регионах.

В обществе всерьез обеспокоены такой частотой школьных происшествий с распылением неизвестного газа. Независимо от того, является ли это спланированной диверсионной акцией или просто не связанными между собой эпизодами хулиганства, родители требуют усилить меры безопасности, чтобы никто не мог пронести в школу какие-либо предметы, угрожающие жизни и здоровью других.

О том же говорят и многие публичные лица.

В частности, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко призвала провести срочное расследование всех ЧП: «Я считаю, что нужно немедленно созвать заседание СНБО и создавать отдельные межведомственные группы по расследованию причин такого террора и установлению заказчиков и исполнителей.

Первыми должны быть утверждены безотлагательные действия по предотвращению подобных инцидентов», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Как заявил народный депутат Евгений Мураев, на Украине за последние годы разрушена служба фитоконтроля, химического контроля и подобные, которые должны заниматься идентификацией распыленных веществ, поэтому даже в полуторамиллионном Харькове, где раньше были все возможности для экспертиз любого характера, не могут определить вещество, которым пытались отравить школьников.