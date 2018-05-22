«Дарьи больше нет»: умерла обратившаяся к Путину онкобольная

В одной из столичных больниц 22 мая скончалась жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в июне 2017 года во время «Прямой линии» рассказала президенту РФ Владимиру Путину о недоступности здравоохранения в родном городе.

Эту информацию «Газете.Ru» подтвердила администратор группы «ВКонтакте», посвященной девушке. «Да, это правда, Дарьи больше нет», — сказала она.

Старикова обратилась к президенту 15 июня 2017 года. У девушки диагностировали рак матки четвертой стадии, а до этого ставили ошибочный диагноз «межпозвоночный остеохондроз». Жительница Апатитов пожаловалась Путину на то, что из-за халатности врачей диагноз был поставлен с опозданием — когда болезнь уже стала стремительно прогрессировать.

Реклама

Кроме того, девушка рассказала о том, что местные жители вынуждены ездить за узкоспециализированной помощью в соседний Кировск, поскольку больница в Апатитах остается не достроенной на протяжении десятков лет. Путин попросил Дарью не терять надежду на выздоровление.

«Я не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе, в Апатитах в том числе, исходили, может быть, из чисто формальных вещей, что до этого города, до Кировска, недалеко ехать. Обязательно посмотрим. Либо надо эту достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я Вам обещаю. Но и, Даша, что касается твоей проблемы, тоже этим позанимаемся. Ладно?» — сказал глава государства.

Сразу после «прямой линии» девушка оказалась в реанимации районной больницы, откуда ее перевели в областное медучреждение в Мурманске. Уже через неделю самолет МЧС перевез Дарью в институт онкологии имени Герцена в Москве, где она впоследствии и проходила лечение.

Девушка перенесла два курса химиотерапии — благодаря этому опухоль уменьшилась больше чем на половину, и ее смогли прооперировать. В декабре 2017 года Стариковой удачно провели операцию, длившуюся около 4,5 часов.

После нее девушка прошла еще один курс химиотерапии, чтобы закрепить успех.

«Сейчас я чувствую себя просто прекрасно по сравнению с тем состоянием, в котором полгода поступила сюда. Мысли совсем другие, могу смотреть в будущее, составлять планы. В данный момент планирую поехать на новогодние каникулы домой. Хочу провести время с семьей, любимой 6-летней дочкой Соней. Потом вернусь и продолжу лечение», — заявила пациентка на пресс-конференции вместе со своим лечащим врачом, хирургом-онкологом Андреем Каприным.

После возвращения в Москву Дарье предстояло перенести реконструктивную операцию. По словам Каприна, такая операция была намного легче, чем первая, поскольку опухоли уже не было в организме пациентки.

После проведения первой операции в декабре прошлого года новости о здоровье Стариковой стали появляться гораздо реже. 14 апреля в группе поддержки Дарьи в «ВКонтакте» было размещено сообщение, что она до сих пор находится на лечении, и администратор сообщества поблагодарила всех, кто переживает за здоровье девушки. Сама Дарья в последний раз заходила на личную страницу в «ВКонтакте» 27 марта.

Профессор кафедры онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Лали Когония сообщила «Газете.Ru», что о причинах смерти можно говорить только после изучения структуры опухоли.

«Я помню, что у девушки было злокачественное новообразование, а вот какой структуры — это очень важно. Ее лечащий врач Андрей Каприн — ведущий онколог, директор центра радиологии Минздрава России. Неужели он мог что-то упустить? Я думаю, что все было сделано правильно. Здесь сыграли особенности биологического поведения опухоли», — сообщила она.

Онколог отметила, что при нулевой или первой стадии речь может идти о фактическом излечении. «Начиная с третьей и четвертой стадии мы, врачи, уже задумываемся. Конечно, девушке повезло, что на каком-то этапе последней стадии ей стало лучше — ее снабжали хорошими препаратами. В онкологии никогда гадать не приходится, потому что есть биологические особенности опухоли. У нас пока нет индивидуальной терапии, которая подбиралась бы каждому пациенту отдельно, как антибиотики.

Старикова прожила какое-то время — значит, ей явно улучшили качество жизни. На четвертой стадии мы говорим не об излечении, а о продлении жизни с хорошим качеством», — отметила специалист.

Когония добавила, что после операции в декабре 2017 года у Стариковой могли пойти микрометастатические процессы метастазирования.

«Их даже разглядеть невозможно. Хирурги, когда оперировали, все видели, посмотрели, сказали — да, все чисто. Однако никто не знает, как организм поведет себя», — заключила врач.

Звонок Стариковой президенту имел последствия не только для нее самой, но и для местных врачей. Следственный комитет провел проверку по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. Позднее следователи возбудили в отношении врачей дело по статье «халатность».

В Апатитах по распоряжению губернатора области был организован прием граждан, недовольных медпомощью. По словам главврача больницы Юрия Ширяева, который присутствовал на этом приеме, обращений жителей в те дни было много, в основном люди просили вернуть больницу, найти врачей, вылечить хронических больных или сделать операцию вне очереди.

Некоторые СМИ и интернет-пользователи обвинили главу Апатитско-Кировской больницы в некачественной работе, поскольку именно по его распоряжению кабинеты узких специалистов были переведены из Апатитской больницы в отделение Кировска. Такое решение, по словам самого главврача, было связано с тем, что больница в Кировске обладает большими площадями для размещения кабинетов и оборудования.

Через несколько дней после «прямой линии» Ширяев написал заявление об уходе с поста главврача. Он также опубликовал эмоциональное сообщение на своей странице в соцсетях, где напоминал, что «врачи не боги», которые «не могут (в настоящее время) пришивать новые ноги, руки и головы» и «вылечить хронические заболевания».

В марте 2018 года во время ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин поручил разработать систему по борьбе с онкозаболеваниями. Президент отметил, что требуется провести модернизацию онкологических центров, а также выстроить всю цепочку: от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

Проблема диагностики в современной онкологии, по словам специалистов, стоит особенно остро. Одними из главных причин высокой смертности онкобольных являются поздняя постановка диагноза и начало лечения.

Так, по словам главного отоларинголога Минздрава Николая Дайхеса, в его сфере почти у 70% пациентов онкологические заболевания выявляют уже на 3-й или 4-й стадии — в том числе и потому, что районные терапевты утратили «онкологическую настороженность» и могут долгое время не направлять пациента к профильному медицинскому работнику.

В позднем диагнозе зачастую виноваты и сами пациенты. «В 80% случаев заболевание становится запущенным по вине самих пациентов. В нашем обществе существует страх перед врачами, причем когда речь заходит об онкопатологии, этот страх становится паническим. Часто пациент, даже осознавая, что с ним уже происходит что-то точно не то, и что это точно не ангина, все равно не обращается в медучреждение», — отмечает врач-онколог Вячеслав Виноградов.