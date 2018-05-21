Цветы нации: кому из политиков можно дарить цветы

В соответствии с дипломатическим этикетом при официальной встрече принимающая сторона вручает букеты женам политиков и дипломатов. Иногда цветы можно вручить как женщинам, так и мужчинам. В Индии, к примеру, главному гостю и его супруге принято дарить гирлянды цветов.

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Журналисты из Bild, однако, усмотрели в жесте Путина, подарившего Меркель светлый букет из роз и фрезий, намерение поддеть канцлера Германии:

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление: ведущие политики мира пожимают друг другу руки, а не дарят цветы. Кадры как бы демонстрируют: могущественный мужчина приветствует сударыню».

По мнению немецких журналистов, российский президент намеренно подчеркнул, что Меркель — женщина. В материале таблоида также было написано, что Путин должен был ограничиться лишь рукопожатием. Кстати, именно это он и сделал перед тем, как подарить букет.

Кстати, это уже не первый случай, когда Путин преподносил канцлеру цветы в знак добрых намерений. Десять лет назад на встрече в Ново-Огарево российский президент подарил Меркель букет из орхидей, антуриума, гортензии, сирени, глориозы и пионов, который был гораздо ярче, чем светлая цветочная композиция этого года. Экзотичный букет резко контрастировал со строгим нарядом Меркель. Красный антуриум, который был центральным цветком в букете, считается необычным, а главное, мужским цветком — его обычно дарят коллегам по работе, начальникам, членам официальных делегаций или женщинам, обладающим яркой индивидуальностью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил жест Путина российскими традициями. «У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся», — заявил Песков.

По мнению зампреда Госдумы Ирины Яровой, дарить цветы — «это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина — политик и государственный деятель». Яровая подчеркнула, что интерпретировать букет цветов, подаренный в знак уважения, как нанесение оскорбления, — это лишь «свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений». Депутат также заявила, что в таком случае оскорблениями можно расценивать и такие обращения, как «госпожа» или «фрау».

Преподаватель Дипломатической академии НИУ ВШЭ и дипломат Станислав Черниченко в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что дипломатический протокол не запрещает дарить цветы не только женам глав государств, но и самим женщинами-мировым лидерам. «Цветы — это не подарок, это знак внимания. Я много лет работал на дипломатической службе и поэтому могу сказать, что ничего обидного в этом [поступке Путина] не было. Я даже не понимаю, с чего эта шумиха.

Естественно, Меркель — канцлер, но она и дама, и Путин мог преподнести ей цветы. Я не вижу здесь не только ничего обидного для Меркель, но, наоборот, считаю, что этот жест был элегантным.

И мое мнение по этому поводу совершенно не зависит от моего отношения к Путину или Меркель и к их политике».

Дипломат также призвал не искать в ситуации скрытых мотивов. «В свое время на заседании комиссии ООН по правам человека каждое 8 марта наша российская делегация дарила дамам из иностранных делегаций гвоздику, и всегда это считалось уважением. Более того, были в моем опыте и ситуации, когда мужчинам дарили цветы, — рассказал он. — Я прилетел в Камбоджу по приглашению премьер-министра. Когда я спустился с самолета, камбоджийская сторона подарила мне букет цветов. Я приехал в гостиницу и поставил его в вазу на столе. И никаких проблем не было. Конечно, лучше таких вещей не делать, не зная заранее, что это не станет оскорблением для гостя. Необходимо знать культуру дипломата или главы государства, который приезжает на встречу».

В качестве примера Черниченко вспомнил случай 2009 года, когда жена президента США Мишель Обама приобняла британскую королеву Елизавету II. «К британской королеве вообще нельзя прикасаться, это элементарное и строгое правило этикета. Вот это действительно было грубейшим нарушением протокола», — добавил он.

Флористы в один голос заявляли о том, что фрезии и белые и розовые розы символизируют «симпатию и другие добрые эмоции, а также настрой на хорошие деловые отношения». Если бы в букете, который российский президент подарил фрау Меркель, находились красные розы, его можно было бы обвинить в неуместном послании, ведь в Германии и других странах западной Европы такие цветы дарят, чтобы проявить любовь и страстное отношение.

Язык цветов — на первый взгляд, вещь очень неоднозначная — возник, как и многие достижения цивилизации, на Востоке в Средние века. Около XVIII века он пришел в Европу, и его сразу взяли на вооружение представительницы аристократии. В то время во многих обществах считалось неприличным для незамужней девицы открыто разговаривать с возлюбленным, поэтому язык цветов активно использовался в качестве средства коммуникации на балах, в играх и в письмах. В викторианскую эпоху с помощью определенных цветов можно было назначить свидание, получить ответ на свое сообщение и даже зашифровать части речи. Например, утреннюю встречу назначали с помощью букета из белых маков, а красные розы или тюльпаны сообщали, что свидание состоится вечером. Надо сказать, что викторианские дамы разбирались в цветочных сортах гораздо лучше нас. Сейчас важнее всего, как цветок выглядит или пахнет, а в XIX веке сам род цветка или его название могли передать целое послание.

Сегодня язык цветов в разных странах приобрел свои черты.

Так, в России белые цветы выражают чистоту и верность, а в Бангладеш цветы этого цвета приносят на похороны, и их точно не следует дарить главе государства при официальной встрече.

Несмотря на то что язык цветов пришел в Европу из Азии, он претерпел существенные изменения. Например, хризантема символизирует молодость и долголетие в восточных странах, а в Венгрии, Нидерландах и Испании хризантемы дарят, чтобы выразить глубокую печаль.

Самое известное в России цветочное правило, которое знает любой школьник, — четное количество цветов для траура, нечетное для остальных случаев. А вот в США и странах Западной Европы этот «закон» не работает. По сути, количество цветов для европейца или американца важно только в вопросе эффектности и объема букета.

Хотя на цвет иностранцы обращают большое внимание. Например, во Франции не принято дарить цветы желтого цвета, потому что они якобы говорят об измене. Исключение из правил — подсолнух. Его можно дарить, чтобы подчеркнуть особенность девушки. В Италии подсолнухи традиционно дарят хозяйке дома, потому что эти цветы символизируют тепло и уют.

Необычный цветок физалис — это та самая оранжевая ягодка в окружении полупрозрачных листочков, которой обычно украшают кондитерские изделия. Оказывается, в Европе эта ягодка считается традиционным подарком для беременных женщин.

Особые правила цветочного этикета существуют в Турции, где возраст женщины влияет на то, какие цветы ей подарят. Юным девушкам обычно дарят нераспустившиеся бутоны, которые символизируют непорочность и чистоту. А зрелым женщинам преподносят раскрытые цветы — орхидеи, герберы, розы. Только не стоит дарить сине-белые или фиолетовые цветы, для турок эти цвета символизируют скорбь и печаль, и их приносят по случаю похорон.

Для китайцев непонятным будет недоверчивое отношение европейского человека к искусственным цветам. В Поднебесной искусственные цветы не являются дурным тоном, олицетворяя свежесть и привлекательность.

Основное отличие европейского цветочного этикета от азиатского в том, что восточного мужчину гораздо сложнее поразить подарком в виде букета. Традиция дарить мужчинам цветы зародилась в Японии. Там, как и в некоторых других частях Азии, цветы в меньшей степени ассоциируются с женским началом.

Например, в 2012 году на острове Фиджи встречающая делегация облачила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в традиционную ярко-синюю рубашку с белыми узорами, а на шею российскому дипломату надели огромное ожерелье с цветами.

Представители коренного населения острова в пальмовых юбках по очереди преподносили главе внешнеполитического ведомства дары, символизирующие богатство местной земли, в том числе и ритуальный напиток, который Лавров выпил. Тогда российские СМИ широко обсуждали удивленное и немного испуганное выражение лица Лаврова во время национальной торжественной церемонии, но никто не написал о том, что цветочное ожерелье или необычный местный напиток были оскорбительными для главы внешнеполитического ведомства.

В целом, подчеркивает Черниченко, дипломатический протокол не накладывает никаких ограничений на то, каким должен быть букет, подаренный в знак приветствия. Выбор букета зависит от вкуса и от традиций в данной стране. По его мнению, очень многое также зависит от настроя и атмосферы встречи.