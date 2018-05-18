В МВД без перемен: болельщиков оставили Колокольцеву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность министра внутренних дел в кабинете министров.

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Встреча Путина и Медведева по кандидатурам новых членов кабмина состоялась 18 мая в 13:00 в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. В ходе беседы с Путиным Медведев предложил сохранить посты за рядом министров — в их числе оказался и нынешний руководитель МВД Владимир Колокольцев. Глава РФ уже принял предложения премьера и подписал соответствующие указы.

Владимир Колокольцев является министром внутренних дел с 21 мая 2012 года. Он пришел на смену отправленному в отставку Владимиру Пронину. Тот был снят с должности после того, как начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков устроил стрельбу в московском супермаркете.

Деятельность Колокольцева на посту главы МВД началась с кадровых перестановок. После назначения Колокольцева на должность главы ведомства трое заместителей министра подали в отставку. Это были Алексей Смирный, которого рядовые сотрудники министерства называли едва ли не главным виновником провала реформы ведомства, Сергей Булавин, который принимал участие в разработке закона «О полиции», и Валерий Кожокарь. Он же впоследствии стал помощником Колокольцева.

На службу в органы внутренних дел нынешний министр поступил еще в 1982 году и смог сделать на этом поприще блестящую карьеру.

Он работал в отделе милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве. В апреле 2009 года, он стал первым заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД России. Спустя примерно полгода, 7 сентября, и за год до вступления в должность главы министерства указом президента РФ Колокольцев был назначен начальником Главного управления МВД России по Москве с присвоением специального звания «генерал-лейтенант полиции».

Одним из наиболее запомнившихся россиянам моментом в карьере Колокольцева до того, как он возглавил Министерство внутренних дел, стало его поведение во время беспорядков в Москве в 2010 году. 11 декабря 2010 года в центре города на Манежной площади толпа националистически настроенных людей, которых, по оценкам, было около пяти тысяч, устроила столкновения с милицией и избила несколько человек.

Поводом для этих выступлений стало убийство болельщика московской футбольной команды «Спартак» Егора Свиридова выходцами с Северного Кавказа.

Колокольцев прибыл к месту происшествия в самый разгар беспорядков. Он провел переговоры с выступавшими, после чего волнения на площади прекратились. Вина за произошедшее была возложена на националистов.

На следующий день также по националистическим соображениям был убит выходец из Киргизии. Это дело Колокольцев расследовал лично, и оно было раскрыто уже через несколько дней.

В 2006 году Владимир Колокольцев был объявлен заслуженным сотрудником Отдела внутренних дел. С 10 ноября 2015 года он является «генералом полиции Российской Федерации».

В настоящий момент глава Министерства внутренних дел погружен в работу по подготовке к Чемпионату мира по футболу, до начала которого остается меньше месяца.

Одним из последних распоряжений Колокольцева на этом направлении стало создание подразделений туристической полиции в городах, которые будут принимать чемпионат.

«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение», — уточняла официальный представитель министерства Ирина Волк.

Сотрудники туристической полиции будут патрулировать места массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения мирового первенства.