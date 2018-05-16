«Было жутко»: в Удмуртии снова взрываются снаряды

В Удмуртии из-за возгорания сухой травы взорвались снаряды, расположенные на территории бывшей военной части села Пугачево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Реклама

О взрывах и клубах черного дыма днем 16 мая сообщили местные жители, которые начали собирать личные вещи и уезжать в сторону столицы республики.

«Я проводила занятие с 9-м классом, факультатив. Вдруг звонок, сноха звонит, говорит, надо убегать — взрывы начались. У них с дочкой паника. Пришлось отпускать ребят, быстро-быстро домой. Взяли документы и ушли.

Очень быстро убегали опять из квартир из своих: с потолков сыпется, штукатурка в подъезде сыпется. Было жутковато, сразу вспомнился 2011 год — все сразу в памяти всплыло.

Фоторепортаж: В Удмуртии в военной части взрываются снаряды __is_photorep_included11753521: 1

Было не до веселья. Клубы дыма были конкретные, снаряды, взрывы были… Жутко! Машина, которая проезжала мимо, ее даже волной качнуло. Вышли на Можгинский тракт, нас подобрали добрые люди, они ехали из Малой Пурги. Они просто сами остановились и предложили подвезти, даже не задумываясь. И другие так тоже поступили. Уезжали очень многие. Войсковая часть стала пустой», — сообщила изданию «Моя Удмуртия» учитель пугачевской школы Людмила Варина.

Она добавила, что вблизи закрытой военной части остались лишь те, «у кого крепкие нервы». «Дети плакали — у них тоже все это вспомнилось, был испуг. Не хотелось бы, чтобы такое снова повторялось», — рассказала Варина.

В МЧС отметили, что распространение огня на арсенале уже остановлено. Площадь возгорания составляет 20 га. Для ликвидации пожара спасатели привели в готовность самолет-амфибию Бе-200, а также направили на место происшествия два пожарных поезда. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении вертолетов Ми-8. На закрытую военную базу прибыли главы правительства Удмуртии и регионального МЧС. Республиканская прокуратура начала проверку по факту одиночных взрывов на территории бывшего военного арсенала.

Хотя изначально сообщалось, что в эвакуации людей с территории воинской части нет необходимости, так как объект является закрытым, позже спасатели все же перевезли две тысячи местных жителей в соседний поселок Малая Пурга, расположенный в 7 км от Пугачево.

Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали детский лагерь, который расположен в 10 км от района пожара. Всего спасатели вывезли в безопасную зону города Можга 80 детей.

Также с места ЧП пришлось перевести 100 детей их противотуберкулезного санатория «Юськи» — он расположен в непосредственной близости от военной части.

«Эвакуируем детей в санаторий «Ласточка» в Ижевске. Обзваниваем родителей, чтобы они забрали домой своих детей из Ижевска», — заявили журналистам в приемной директора санатория.

В Минобре Удмуртии также сообщили о том, что в четверг занятия в школе и детском саду Пугачево будут отменены.

Глава населенного пункта Эдуард Султанов заявил, что ситуация под контролем. «Мы здесь развернули штаб, приехал председатель правительства Ярослав Семенов. Люди покидают населенный пункт, кто-то в город уехал, кто-то просто дома сидит, но никакой паники нет, все нормально», — сообщил он.

На данный момент сотрудники местного ГИБДД полностью перекрыли движение по трассе Ижевск — Можга. Полицейские направляют весь транспорт на объездные пути.

В самом военном арсенале снарядов нет, сообщил представитель республиканского правительства Алексей Серебренников.

«Сейчас происходит детонация единичных снарядов, которые остались, разлетелись после взрыва в 2011 году. Все снаряды без химической начинки, не опасны химически, просто боевые снаряды», — объяснил он.

О том, что в состав снарядов, взрывающихся в Пугачево, не входили химически опасные вещества, заявила и глава пресс-службы ГУМЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

Подобный инцидент на территории бывшей военной части также произошел в 2015 году. По словам главы Пугачевского муниципального образования Эдуарда Султанова, тогда была зафиксирована одиночная и групповая детонация боеприпасов, которые еще не собрали после предыдущих взрывов.

В ночь на 3 июня 2011 года, в Пугачево загорелся штабель ящиков с боеприпасами, которые впоследствии привел к подрыву артиллерийских боеприпасов на военном арсенале №102. На месте инцидента погиб солдат-срочник, двое местных жителей скончались от сердечных приступов, еще 35 человек были госпитализированы.

Спасатели тогда эвакуированы 28 тыс. человек — больше сотни были признаны пострадавшими. Кроме того, из-за взрывной волны и разрыва снарядов пострадали 3 тыс. объектов в более чем 10 населенных пунктах Малопургинского района Удмуртии.

Ущерб жилого фонда воинской части и соседнего села оценили в 1 млрд рублей. Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков тогда временно приостановил утилизацию снарядов на военных арсеналах.