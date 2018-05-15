Жизнь, посвященная смерти: история Джека Кеворкяна

26 мая 1928 года в Понтиаке, штат Мичиган, в семье армянских эмигрантов родился Джейкоб (Джек) Кеворкян. Еще во время учебы на медицинском факультете Мичиганского университета он получил прозвище «Доктор Смерть» из-за того, что его чаще можно было найти в прозекторской, чем в аудитории. В частности, он исследовал зрачки трупов, пытаясь найти метод, который помог бы определить, в какое время наступила смерть.

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После окончания вуза Кеворкян вступил в вооруженные силы США, принимал участие в Корейской войне в качестве медика, а по возвращении стал работать патологоанатомом в одной из больниц Детройта.

Однако он не просто проводил вскрытия и писал экспертные заключения, но и ставил опыты. Например, переливал кровь трупов живым добровольцам, пока один из них не заразился гепатитом.

Доктора уволили, он переехал в Калифорнию, где продолжил эксперименты. В 1984 году Кеворкян вернулся в Детройт, но в медицинские учреждения его, разумеется, никто брать не хотел. Он едва сводил концы с концами, периодически находя какие-то подработки, но в основном живя на пособие.

Первая эвтаназия

В 1990 году Кеворкян впервые осуществил процедуру, оборвавшую жизнь обратившейся к нему пациентки. Ею была 54-летняя Джанет Адкинс. Говорят, что первая встреча Джанет с доктором длилась всего час. Он не проводил анализов, не просил историю ее болезни. Выслушав рассказ пациентки, он назначил ей дату их следующей встречи, которая стала последней.

Именно на Джанет врач испытал созданную им самим «машину смерти». Сам же он называл ее «мерситрон», или «машина милосердия». Пациенты приводили ее в действие самостоятельно.

Процедуру Кеворкян провел в Орегоне, спустя четыре года эвтаназия была легализована в этом штате. Все происходило в личном специально оборудованном микроавтобусе врача. Последующие процедуры он проводил здесь же, либо у себя дома, а иногда приезжал к пациентам в мотели.

Считается, что за все время деятельности «Доктора Смерть» он способствовал лишению жизни 130 человек.

В 1998 году у Кеворкяна оказался 52-летний Томас Юк, болевший боковым амиотрофическим склерозом. Обычно «Доктор Смерть» предоставлял своим пациентам возможность смешивать препараты для проведения процедуры самостоятельно. Однако в этот раз он решил сделать все один. Более того: он записал процесс на видео и отправил кассету в редакцию телеканала CBS, возможно, надеясь таким образом доказать свою правоту. Зрителями происходящего стали 16 миллионов людей. Именно эти кадры и использовались против медика в последовавшем за их публикацией судебном разбирательстве.

На суде Кеворкян объяснял свои поступки тем, что он всего лишь хотел избавить своих клиентов от боли. Однако суд не счел аргумент убедительным. Доктора приговорили к 25 годам лишения свободы, правда, отсидел он всего восемь лет, освободившись за хорошее поведение.

Выпустили его с тремя пожизненными запретами: помогать кому-либо умереть путем эвтаназии, ухаживать за лицами старше 62 лет и близко общаться с лицами, имеющими врожденные физические отклонения.

После выхода из тюрьмы в 2007 году Кеворкян сообщил о своем намерении начать политическую карьеру, чтобы добиться повсеместной легализации эвтаназии. Однако в 2008 году на выборах в Конгресс США Кеворкян получил всего 2,7% поддержки избирателей.

Наследство и наследие «Доктора Смерти»

Джек Кеворкян умер 3 июня 2011 года от тромбоэмболии легочной артерии, поступив за месяц до этого в больницу Детройта с диагнозом «пневмония». Он был не единственным пропагандистом эвтаназии, но все же внес значительный вклад в ее локальную легализацию. Помимо Орегона, ее признали законной в штате Вашингтон (в 2008 году), Монтане (с 2008 года — по решению суда) и Вермонте (2013). Последней в США к данному моменту эвтаназию легализовала Калифорния. В октябре 2015 года соответствующий закон «О праве на смерть» был подписан губернатором штата Джерри Брауном. В остальных штатах процедура незаконна. В Канаде эвтаназия легализована Верховным судом с шестого февраля 2015 года.

Первой страной, легализовавшей эвтаназию, стали Нидерланды, там процедуру разрешено проводить с 1984 года. За ними следует Бельгия, принявшая соответствующий закон в 2002 году, а спустя 12 лет власти допустили ее применение и в отношении детей. Но, пожалуй, страной, наиболее активно практикующей эвтаназию, является Швейцария. Процедура допускается, если только у врачей или родных человека «нет своекорыстных мотивов». Как-либо ассистировать эвтаназии запрещено.

Законодательный запрет на эвтаназию закреплен во многих странах. Например, в Азербайджане, согласно уголовному кодексу, за применение эвтаназии преступника ждет три года лишения свободы. В Казахстане эвтаназия запрещена кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Аналогичным образом сложилась ситуация и в России. Ускорение смерти пациента по его просьбе запрещено Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приравнивается к убийству, за что виновный получает соответствующее наказание.

След в массовой культуре Кеворкян оставил не только медицинскими практиками и своими собственными произведениями (в свободное время он писал картины, играл на различных музыкальных инструментах и сочинял мелодии). В 2010 году Барри Левинсон снял фильм «Вы не знаете Джека», основанный на реальных событиях и проливающий свет на биографию доктора. Фамилия врача также упоминается в фильме Вуди Аллена «Голливудский финал» и в одной из серий мультфильма «Южный парк». Рэпер Эминем упоминает Кеворкяна в песне «It's only fair to warn».

В конце октября в Нью-Йоркском технологическом институте прошел аукцион, на котором были выставлены вещи доктора Джека. Всего было презентовано 140 вещей, среди которых флейта, сочинения для органа, созданные им картины и даже тот самый «мерситрон». Однако с аукциона аппарат сняли, так как никто не хотел отдавать за нее даже начальную сумму, составлявшую $100 тыс. — гости мероприятия предлагали максимум $65 тыс..

Единственной наследницей Кеворкяна является его племянница Эва Джанус, которая и стала обладательницей значительной части денег, вырученных на аукционе. Оставшаяся сумма отошла на благотворительность детям, больным раком.