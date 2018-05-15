Тайна малазийского «Боинга»: зачем пилот угнал самолет

В эфире австралийского телеканала 9 Now пилот и авиаинструктор Саймон Харди заявил, что командир Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего 8 марта 2014 года, Захария Ахмад Шах пытался запутать авиадиспетчеров. Он отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда. Эта местность является слепой зоной.

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Харди уверен, что подобные действия пилота были намеренными, и указывает, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где родился. По мнению Харди, так пилот простился с домом.

Экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс, который также присутствовал на программе, высказал мнение, что пилот планировал самоубийство, а вместе с собой убил и всех пассажиров.

Он считает, что командир судна мог разгерметизировать салон, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, а сам при этом предварительно надел кислородную маску.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — заявил Вэнс.

Эксперты разошлись во мнениях, был ли самолет направлен в море пилотом, или же Шах вел его до тех пор, пока не кончилось топливо, после чего произошло крушение. Согласно данным исследований, Boeing не готовился к приземлению и посадке на воду, поскольку его закрылки не были выпущены. Таким образом, это подтверждает гипотезу о том, что перед непосредственным падением самолет не управлялся пилотами.

Авиалайнер национальной малазийской авиалинии с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, совершавший совместный с китайской China Southern Airlines рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров, не подав никаких сигналов о неполадках на борту, других проблемах или смене курса.

По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан — 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах — работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18,5 тысячи часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти три тыс. часов. Самолет прошел полную проверку всего за десять дней до этого рейса.

Первоначально сообщалось, что на борту пропавшего самолета находились 154 пассажира из КНР и Тайваня, 38 граждан Малайзии, семь индонезийцев, шесть австралийцев, пять индийцев, четверо французов, трое граждан США, по двое новозеландцев, украинцев и канадцев, по одному жителю России, Италии, Нидерландов и Австрии. Однако быстро стало известно, что двое числившихся первоначально в списках пассажиров рейса — австриец Кристиан Козил и итальянец Луиджи Маралди — заявили о краже своих паспортов во время нахождения в Таиланде и никуда не вылетели.

Малазийские власти возбудили уголовное дело о теракте, который, предположительно, совершили проникнувшие на борт самолета по чужим паспортам террористы.

Впрочем, Куала-Лумпур является крупным центром переправки в Европу пользующихся украденными паспортами нелегальных мигрантов, а потому не исключено, что наличие на борту двух человек с поддельными паспортами не имеет прямого отношения к исчезновению самолета.

Взрыв на борту долгое время оставался одной из самых распространенных версий, так как трудно представить себе что-то иное, способное уничтожить современный авиалайнер одномоментно. По мнению экспертов, это был либо взрыв, либо удар молнии, либо стремительная декомпрессия. Однако Boeing 777 способен продолжать полет и после удара молнии, и даже после резкой декомпрессии, а вот после взрыва шансов уже нет, отмечают специалисты.

Обломки самолета в течение трех лет находили и в ЮАР, и в Танзании, и в Таиланде, однако точное место крушения так и не удалось установить. Последние официально подтвержденные экспертизой останки Boeing 777 обнаружили на острове Маврикий в Индийском океане. Согласно данным исследования, проведенного Управлением транспортной безопасности Австралии, найденные обломки являются частью задней кромки крыла самолета.

В 2017 году Австралия официально прекратила какую-либо работу по поиску самолета или расследованию инцидента.

Однако координационный центр поискового агентства (JACC) продолжает тесно сотрудничать с правительством Малайзии в плане обмена информацией по данному делу и поддержки семей погибших пассажиров и членов экипажа.