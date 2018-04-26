Урлашова согласились помиловать: за какие заслуги

Комиссия по помилованию Ярославской области приняла решение сократить срок осужденному по делу о взятке экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области, член региональной комиссии по вопросам помилования Сергей Бабуркин.

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Прошение о помиловании подал сам бывший чиновник. Перед тем, как попасть к президенту РФ Владимиру Путину, ходатайство подписало начальство колонии, где Урлашов отбывал наказание, и губернатор области Дмитрий Миронов.

После заседания комиссии по помилованию 26 апреля все материалы будут переданы губернатору, который в течение двух недель должен будет принять свое решение по данному вопросу, а потом документы поступят в администрацию президента России.

В целом, пояснил Бабуркин, есть три вида помилования — полное освобождение от наказания, сокращение срока наказания и снятие судимости в отношении тех, кто уже отбыл срок. «Урлашов просил просто помиловать его. Не просил о каком-либо специальном виде», — уточнил омбудсмен.

Бывший глава города был задержан в 2013 году и помещен под стражу в московский следственный изолятор «Матросская тишина». После того, как дело перешло в Кировский районный суд Ярославля, задержанного перевели в местное СИЗО №1 «Коровники». 3 августа 2016 года Урлашов был приговорен к 12 годам и шести месяцам строгого режима, а также к штрафу в 60 млн рублей. Наказание он отбывал с апреля 2017 года в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Общий срок его заключения, учитывая время, проведенное в СИЗО, составил четыре года и девять месяцев.

Другие фигуранты дела о крупной взятке получили меньшие сроки лишения свободы. Так, бывший помощник Урлашова Евгений Лопатин был приговорен к семи годам колонии строгого режима, а экс-директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля Максим Пойкалайнен еще в 2014 году получил пять лет колонии и штраф в 18 млн рублей. Последний полностью признал свою вину, его дело слушалось судом в особом порядке.

В то же время суд полностью оправдал бывшего заместителя Урлашова Дмитрия Донскова. В ходе оглашения приговора судья заявил, что гособвинителем не представлено ни одного доказательства вины этого человека.

Изначально сторона обвинения просила суд приговорить Урлашова к 15 годам лишения свободы, штрафу в размере 500 млн рублей, конфискации имущества на 17 млн рублей, а также к лишению права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года.

Для его советника Алексея Лопатина прокурор требовал 8 лет в колонии строгого режима, штраф в размере 500 млн рублей, лишения права занимать госдолжности на три года. Для бывшего заместителя Дмитрия Донскова — пять лет в колонии строгого режима и лишения права занимать госдолжности на три года.

По данным следствия, в период с декабря 2012 года по июль 2013-го Максим Пойкалайнен вместе с Урлашовым, Донсковым и Лопатиным, а также при участии посредника Андрея Захарова требовали от директора компании «Радострой» Сергея Шмелева 18 млн руб. за оплату муниципального контракта по уборке улично-дорожной сети города на второе полугодие 2013 года.

Шмелев заявил, что Урлашов и его люди первоначально требовали 30 млн рублей, то есть 6% от контракта, который выиграла компания предпринимателя на аукционе. Тот отказывался, мотивируя это отсутствием денег, в ответ же, по его словам, ему «начали резать уже выполненные объемы: сперва на 20%, потом до половины всего объема работ, вдобавок затягивать с оплатой».

Кроме того, по версии Следственного комитета РФ, Урлашов в конце 2012 – начале 2013 года получил от гендиректора ООО «Строительная компания «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна часть взятки в размере 17 млн рублей от общей суммы взятки в 30 млн рублей за содействие при принятии решения о передаче контрольного пакета акций ОАО «Городское дорожное управление» к ООО «Строительная компания «Ярдорстрой».

По информации пресс-службы МВД РФ, в ходе обыска на квартире градоначальника на улице Свердлова в Ярославле оперативники нашли более 500 тыс. рублей. Они были приобщены к делу как доказательство вины чиновника. Дочь мэра утверждает, что в ходе следственного действия не было изъято никаких предметов, кроме личного сотового телефона Урлашова. В основу обвинения легла также аудиозапись прослушки телефона Урлашова, где он якобы обсуждает с одним из своих помощников то, как именно они будут получать деньги со Шмелева.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а суммой в 18 млн рублей его просто хотели отблагодарить.

В ходе судебных заседаний, посвященных своему аресту, экс-мэр неоднократно называл свое уголовное преследование «политическим процессом» и «провокацией». Во время выступления с последним словом в Ярославском областном суде экс-чиновник попросил его оправдать, «потому что никакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал». Урлашов считает, что его вместе с коллегами «хотели наказать за политическую самостоятельность».

Отметим, что бывший помощник Урлашова Лопатин на днях попросил об условно-досрочном освобождении. Заседание по ходатайству экс-помощника бывшего мэра Ярославля намечено на 28 апреля.