«Бред — так и напишите»: МЧС не верит Михалкову

«Бред — так и напишите», заявил глава МЧС Владимир Пучков в ответ на просьбу прокомментировать слова российского режиссера Никиты Михалкова о том, что «в стране пожары стало некому тушить». Как сообщает RT, Пучков пожалел людей, которые «смотрят такие передачи», а также «вдвойне пожалел» тех, кто «верит тому, что там показывается».

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Сам он программу Михалкова не смотрел. Пучков также добавил, что сокращения в подразделениях, ответственных за пожаротушение, запрещены, а сами подразделения укомплектованы более чем на 90%, передает НСН. При этом

Пучков добавил, что подавать в суд на Михалкова не собирается.

Ранее режиссер в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что именно по инициативе Владимира Пучкова штат сотрудников Государственного пожарного надзора сокращается, равно как снижается численность подразделений пожарной охраны.

Также Михалков заявил, что МЧС будто бы приобретает специальную технику «по завышенным ценам», искажая статистику пожаров в стране в свою пользу. Кроме того, стремясь сэкономить на самом важном, заявил Михалков, в МЧС под предлогом «оптимизации» проходит масштабное сокращение ведомства — до 30% личного состава, в караулах до 50%.

«Тушить пожары в 2017 году стало фактически некому. Жертв в «Зимней вишне» было меньше, чем могло бы быть. Огромный героизм проявляли просто люди, которые спасали детей ценой своей жизни», — подчеркнул режиссер.

2 апреля глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что пожарные, тушившие горящий торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, выполнили свой долг до конца. По словам лично координировавшего работу экстренных служб на месте пожара Пучкова, пожарные работали с огромными риском для жизни, учитывая быстрое распространение огня и опасность обрушения перекрытий, передает ФАН.

«Несмотря на этот риск, пожарные шли вперед, ползком обследовали помещения, все уголки этого страшного торгового центра, на корточках переключали баллоны с воздухом, который быстро заканчивался. Но они выполнили свой долг до конца», — отметил Пучков.

Глава МЧС подчеркнул, что спасатели в тот день вывели из горящего здания 700 человек, их работа — бороться с пожарами, стихийными бедствиями и, «к сожалению, с безалаберностью людей».

20 апреля Следственный комитет РФ заявил, что следователи получили заключения всех проводившихся экспертиз генетического материала по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и идентифицировали всех погибших.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, пожар в Кемерове унес жизни не 64-х, а 60 человек, из них 40 человек — дети. Сообщается, что властями были выданы разрешения на захоронение 37 жертв трагедии.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагического инцидента погибли 40 детей. Также 44 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, причиной пожара стала неисправная проводка. В ходе расследования выяснилось, что ТЦ был построен без разрешения, регулярные проверки не проводились, а пожарная сигнализация не работала.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В МЧС России рассказали, что в загоревшийся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерово слишком поздно вызвали бригады пожарных. Позже командовавшего на месте тушением пожара сотрудника МЧС Сергея Генина арестовали по подозрению в халатности. Также были арестованы управляющие ТЦ и ряда проверяющих структур, а также отвечавшие за противопожарную безопасность сотрудники ЧОП.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово заявил, что гибель десятков людей в пожаре была вызвана «преступной халатностью и разгильдяйством». Путин подчеркнул, что трагедия произошла в месте, где ее никто не ожидал, «это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте». Также российский лидер дал поручение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину провести проверки кемеровских чиновников на предмет коррупции.

Впоследствии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, предварительно принеся извинения за «безобразие» Владимиру Путину. Позже Тулеев был назначен на должность спикера Совета народных депутатов Кемеровской области, однако спустя некоторое время выразил желание уйти из политики и администрации. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса стал экс-вице-губернатор Сергей Цивилев.