Разрушения и погибшие: Москва проснулась после урагана

Мэр Москвы Сергея Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в столице вечером 21 апреля.

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«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — написал столичный градоначальник в твиттере.

По последним данным, в результате урагана в Москве пострадали трое детей. В целом после урагана были госпитализированы 14 человек в состоянии различной степени тяжести, передает ФАН. Главное следственное управление СК России по Москве начало доследственную проверку по факту смерти девочки.

«Вечером, 21 апреля 2018 года в период штормового предупреждения на территории Московского региона, в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера, пострадали две несовершеннолетние девочки 2002 и 2004 года рождения. Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь, скончалась от полученных травм», — сообщает правоохранительное ведомство.

Стихия также привела к трагедии в Подмосковье. Вечером 21 апреля в поселке Кардо-лента Мытищинского района на поле было обнаружено тело 36-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области также организовано проведение доследственной проверки, передает RT.

«Предварительно установлено, что при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки — одна на одну. Порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину. В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Планируются назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти», — указывается в сообщении силового ведомства.

Ураган повалил в столичном регионе сотни деревьев. В районе дома №7 на Смоленском бульваре было полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу.

Из-за непогоды в столичных аэропортах было задержано и отменено несколько десятков рейсов, а вторая волна урагана обесточила около 50 трансформаторов в Новой Москве.

По сообщению пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, из-за урагана в семи субъектах Центрального федерального округа (ЦФО) — Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областях — нарушено энергоснабжение порядка 550 населенных пунктов с населением около 45 тыс. человек. Сейчас в регионах ведутся аварийно-восстановительные работы.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, центр вызвавшего ураган циклона находился над Ленинградской областью, однако днем 21 апреля теплый фронт подошел вплотную к Москве, а сразу за ним последовал холодный фронт, в зоне которого и проходят грозы.

Эксперт указал, что именно сильный перепад температур и быстрое продвижение атмосферного фронта вызывает шквалистый ветер. Замначальника Росгидромета рассказал, что столичный регион будет находиться в тылу холодного фронта утром 22 апреля, после чего сохранится порывистый ветер и упадет температура. По его словам, дальше давление будет расти, 23 — 24 апреля еще сохранится порывистый ветер, но несколько стихнет — до 12 — 17 м/с, однако возможны заморозки.

«В ночь на понедельник -1...-6 °С, в ночь на вторник тоже -1...-6 °С, на среду — 0...+5 °С, ну и на четверг — уже плюсовая ночная температура +2...+7 °С», — рассказал Цыганков.

Эксперт также добавил, что необычным для апреля считается не похолодание, а как раз произошедшее на минувшей неделе потепление до +21 °С.

«В воскресенье днем осадки продолжатся. Ветер ослабеет до 12 м/с, дождь и мокрый снег в меньшем объеме, но сохранятся. Температура в Москве +5 — +7 С°, по области +3 — +8 С°. С понедельника постепенно будет расти атмосферное давление, а погода станет налаживаться», — приводит НСН слова ведущего специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой.