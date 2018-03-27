«Все из-за преступной халатности и разгильдяйства». LIVE

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- 132006 просмотров СК подтвердил число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут», — с таким поручением обратился Владимир Путин к Александру Бастрыкину в ходе совещания в Кемерове.
Глава СК, в то же время, пояснил, что в рамках уголовного дела по факту пожара изъято огромное количество документов, которые в данный момент тщательно изучаются. По оценкам руководителя Следкома, здание кондитерской фабрики, построенного в 1968 году, могло быть перестроено в 2013 году в торговый центр с нарушениями.
В то же время появляются новые подробности, раскрывающие халатное отношение управляющих «Зимней вишни», которое в итоге и привело к страшной трагедии в Кузбассе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 27 марта заявил, что проблемы с пожарной сигнализацией в сгоревшем ТЦ были выявлены давно — она не работала с 19 марта.
«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным, находящимся сейчас в Кемерове.
При этом глава СК пояснил, что система оповещения в ТЦ работала исправно, однако охранник ее не включил. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.
Со словами сочувствия обратился к жителям Кемеровской области и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
«Страшная трагедия в Кемерово потрясла всю страну. Погибли безвинные люди, среди них много детей. Погибли не от войны или природной катастрофы, а по халатности бизнес-управленцев. К сожалению, погибших не вернешь, как и не утешишь горя родных и близких. Эта трагелия вновь высветила нашу русскую беспечность, привычку полагаться на авось», — написал политик в своем инстаграме, добавив, что надеется, что это «страшное происшествие будет уроком, который никогда не должен повториться».
Трагедия в Кемерове по-настоящему отозвалась по всей стране. В разных регионах проводят траурные мероприятия по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Панихиду по погибшим отслужили на Сахалине.
«В том трагедии, которая обрушилась на кемеровчан и всю нашу страну, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Нам надо молиться о погибших в этой страшной трагедии, за тех, кто потерял своих близких — взрослых и детей. Подобное горе сложно пережить в одиночку, но когда мы все вместе скорбим и вместе переносим тяжкие испытания — становится многократно легче», — цитирует РИА «Новости» архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона.
Пожар в Кемерове произошёл из-за халатности и разгильдяйства, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ. «Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — цитирует президента RT.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона. Как передает «Интерфакс», сперва на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.
Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших, передает РИА «Новости». Также Путин с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» погибли 64 человека.