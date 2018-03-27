«Все из-за преступной халатности и разгильдяйства». LIVE

В то же время появляются новые подробности, раскрывающие халатное отношение управляющих «Зимней вишни», которое в итоге и привело к страшной трагедии в Кузбассе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 27 марта заявил, что проблемы с пожарной сигнализацией в сгоревшем ТЦ были выявлены давно — она не работала с 19 марта.

«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с Владимиром Путиным, находящимся сейчас в Кемерове.

При этом глава СК пояснил, что система оповещения в ТЦ работала исправно, однако охранник ее не включил. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.