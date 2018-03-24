«Символ Екатеринбурга»: как взрывали недостроенную башню

В Екатеринбурге утром 24 марта взорвали самый узнаваемый долгострой города — телебашню высотой 220 метров, передает ФАН. На время сноса были эвакуированы жильцы окрестных домов.

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«Взрыва было два с интервалом в несколько секунд, просто они для наблюдателя в один слились. Все было в штатном режиме», — приводит URA.Ru слова представителя пиар-службы УГМК Нина Пелевина.

Она добавила, что после взрыва осталось несколько десятков метров здания — это небольшой минус, но основные и самые главные части процесса прошли идеально.

«Макушка легла четко в демпфер, а башня обрушилась сама в себя. А по сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте», — указала Пелевина.

Она также указала, что без провокаций снос телебашни не обошелся.

«Сначала из-за ложного сообщения о проникновении на площадку посторонних пришлось на несколько минут задержать активацию зарядов. Потом в момент обрушения один из зрителей, стоящий за охранником и бойцами Росгвардии, с улыбкой сообщил, что ему по ноге прилетел камень размеров с два кулака и продемонстрировал его. При этом никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось», — уточнила она.

Посмотреть на взрыв башни собралось довольно много местных жителей. После проведения сноса люди быстро разошлись.

Генеральный директор компании «Р.В.С.» (работы взрывные специальные — генподрядчика по демонтажу телебашни) Юрий Овчаров также отметил, что второго обрушения телебашни не будет.

«Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни — 25-30 метров высотой — в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком», — сказал он.

«Я думал, будет опасней, страшней. До последнего не верил, но оказалось, что подготовились они основательно. Как говорится, надежда умирает последней. В общем, рухнула», — поделился впечатлениями работающий в близлежащем доме Андрей Ползунов.

Также появлялась информация, что после взрыва мужчине в голову прилетел камень, на место вызвали «скорую».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг это информацию. Он пояснил, что сейчас происходит сбор данных с места и пообещал дать официальный комментарий позже.

Днем ранее на башню залезли три руфера в знак протеста против сноса недостроя, представляющего, по их словам, историческую и архитектурную ценность для города. Впрочем, после восьми часов, проведенных в башне, руферы спустились, сообщало издание RT.

Кроме того, семь граждан были задержаны охраной при попытке проникнуть на объект, еще одному удалось скрыться. Ранее протестующие требовали провести референдум против сноса телебашни.

«Обращаемся ко всем с требованием народного референдума о сохранении главного символа Екатеринбурга. Граждане страны и горожане сами должны решать будущее своего дома», — заявили они.

Еще за день до этого несколько сотен человек приняли участие в акции «Спасем телебашню». Жители города, взявшись за руки, попытались «обнять» недострой, чтобы «защитить» его от сноса.

Несмотря на сильный снегопад, к телебашне пришли и молодые люди, и семьи с детьми, и люди старшего возраста. В числе участников акции были и известные в городе личности.

Так, на защиту телебашни вышли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политолог Федор Крашенинников, журналист Максим Путинцев, юрист Иван Волков, депутаты Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин, Константин Киселев и Эдуард Мансуров.

«На самом деле всех задевает нелепость происходящего. У города был блестящий шанс получить объект уровня Эйфелевой башни или башни Сухова, но сами же и потеряли. Жителей задело, что им не сказали ничего, их даже в известность формально не ставили. Это странная кулуарная сделка.

Я слежу за ситуацией, активисты уже спускаются оттуда, если надо будет, я постараюсь, конечно, за них заступиться. Вчера в защиту башни вышло около 1000 человек. Если бы вышло 10 тысяч, то точно бы сносить не стали», — говорил НСН Ройзман.

Также пришли члены Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и Екатерина Петрова, общественник Дмитрий Москвин, журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которые прилетели в уральскую столицу.

Организаторы заранее просили всех участников не брать с собой плакаты, транспаранты и колющие предметы. Только одна женщина достала плакат, но после общения с полицией убрала его.