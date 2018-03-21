«Норм не нарушил»: Дума оправдала Слуцкого

Комиссия по вопросам депутатской этики Госдумы в среду, 21 марта, обсудила скандал, возникший на фоне обвинения председателя Комитета по международным делам парламента Леонида Слуцкого в харрасменте.

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Напомним, в феврале этого года на «Дожде» появились заявления троих журналисток, пожелавших сохранить анонимность, о том, что Слуцкий в разное время их домогался и делал недвусмысленные намеки.

Далее пошли уже не анонимные обвинения. 28 февраля заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала, что семь лет назад она приехала в Москву, чтобы взять интервью у парламентария. Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, запер дверь, прижал к стене, «стал трогать» и «пытался поцеловать».

1 марта продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук (она ранее анонимно рассказала о харассменте в числе трех журналисток) заявила, что, когда Слуцкий зашел в студию, то попытался силой ее поцеловать, трогать и вел себя «грубо и назойливо». Для того, чтобы действия Слуцкого были расследованы, продюсер «Дождя» отправила жалобу на имя главы Госдумы по этике Отари Аршбы.

Последней на данный момент журналисткой, рассказавшей о неподобающем поведении депутата, стала корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. 6 марта она рассказала, как

почти год назад она пришла взять комментарий у Слуцкого в его кабинет. Но вместо необходимой информации Рустамова получила предложение бросить журналистику (а также своего молодого человека) и стать любовницей депутата.

Кроме того, он, по воспоминаниям журналистки, резко приблизился к ней «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» — и немедленно отскочил.

Разговор Рустамовой и Слуцкого оказался записан на диктофон. Журналистка также подала жалобу в комиссию по депутатской этике. Она принесла на заседание эту аудиозапись, но члены комиссии не посчитали это каким-либо весомым доказательством, заявив, что у Рустамовой отсутствует «должный инструментарий для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз». Члены комиссии также отметили, что не могут давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц.

Более того, председатель комиссии Отари Аршба заявил, что аудиозапись была сделана без разрешения. «Вы, журналисты, знаете, что когда вы заходите брать интервью, вы спрашиваете разрешение: «Можно, извините, записывать вас, или нельзя?», — сказал он.

На вопрос одной из журналисток, можно ли в подобной ситуации трогать за лобок, глава комиссии по депутатской этике ответил: «Я не в курсе».

Не нашли девушки поддержки и у женской части парламента. «Если обидели, то надо было сразу защищать честь и достоинство. Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд», — цитируют «Ведомости» депутата Раису Карамзину, присутствовавшую на заседании.

Сам Леонид Слуцкий на начало заседания опоздал, дожидаясь выхода с заседания обвинивших его журналисток. Слуцкий также отмечал ранее, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» являются провокацией и заранее обречены на провал. Комментарии депутата относительно сегодняшнего заседания не приводятся.

В итоге комиссия по депутатской этике не увидела ничего крамольного в действиях Слуцкого — в отличие от действий обвинивших его журналисток. «Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов».

Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц»,

— отмечается в тексте решения, который приводит ТАСС.

Ранее Слуцкий называл заявления журналисток «бредом» и предвыборной провокацией. «Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

Тем не менее, 8 марта Слуцкий в своем фейсбуке, «пользуясь случаем», попытался извиниться перед теми, «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». «Поверьте, не по злому умыслу», — добавил он, не назвав, впрочем, конкретных имен.

Отметим, что за Слуцкого после начала скандала неоднократно вступались его коллеги по партии и другие российские политики. Так, глава ЛДПР Владимир Жириновский (сам, кстати, ранее оскорбивший беременную журналистку) предположил, что [некорректным поведением] Слуцкий «может быть, хочет у журналистов вызвать интерес к себе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также поддержал депутата, назвав бредом обвинения в его адрес в своем твиттере: «Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу».

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что считает «обвинения в домогательствах грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением».