Урок географии закончился стрельбой

Очередной случай расстрела школьников своими же одноклассниками произошел в российском общеобразовательном учреждении. В городе Шадринск Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадали учащиеся городской школы №15. Об этом сначала сообщили местные СМИ, а затем данную информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

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Как сообщила журналистам мэр города Людмила Новикова, в нападении участвовало трое учениц, причем двое из них приходятся двоюродными сестрами друг другу. Одна девочка стреляла в учащихся из пневматического пистолета, а вторая была вооружена канцелярским ножом. По имеющимся данным, в результате инцидента никто из учащихся не получил опасных для жизни травм, однако одного из детей все же госпитализировали. «По предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся», — говорится в заявлении управления МВД по Курганской области.

Один из учащихся школы №15, в которой произошла стрельба, рассказал, что злоумышленниц было трое. По его словам, стрельба произошла в 7 «Б» классе во время урока географии.

«Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили в медпункт. А другая девочка закрыла кабинет, в то время как учитель провожал первую — то есть у них был план»,

— рассказал он. После того как в классе остались только школьники, девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. По словам учащегося, перед выстрелом в одноклассника девочка попросила у него прощения. Одному из школьников резиновый патрон из пневматического оружия попал в висок, его увезли на скорой, говорит учащийся.

Как пишут местные СМИ, образовательное учреждение сейчас работает в штатном режиме, а участниц нападения сейчас отправили в психоневрологический диспансер.

В школу выехал уполномоченный по правам ребенка в Курганской области, а также общероссийский детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий? По возвращении мы представим комплекс мер по профилактике таких трагедий», — написала она в своей Facebook. Прокуратура региона начала проверку в связи с инцидентом.

Причиной стрельбы могла стать ссора между одноклассниками, рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев изданию Znak.com. «Скорее всего, решили повторить случай с колумбайном (американская школа «Колумбайн», где двое вооруженных учеников в 1999 году убили 15 человек — «Газета.Ru»)», — предположил одноклассниц нападавших.

Начальник отделения информации и общественных связей регионального УМВД Елена Радаева сообщила журналистам, что пистолет, из которого стреляла девочка, принадлежит ее отцу. RT связался с бабушкой одной из «школьных амазонок», и та пояснила, что

девочки очень любили пострелять из винтовки во время свободного отдыха в деревне, а также дружили между собой.

Мама девочки, устроившей стрельбу, призналась «360», что «упустила дочь», уделяла ей мало внимания. Издание Shadr.info отмечает, что директор школы № 15 Александра Юрченко отказалась охарактеризовать стрелявшую по одноклассникам девочку, однако отметила, что претензий ни к ней, ни к ее родителям не было.

Напомним, что только с начала 2018 года в России произошли сразу два крупных инцидента в школах. 15 января в Перми двое подростков с ножами напали на учеников четвертого класса и учительницу, в результате пострадали 13 человек. А 19 января в Улан-Удэ девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова» напал на учащихся седьмого класса и учительницу. Травмы получили шесть человек, также пострадал сам нападающий.

Отметим, что очередную волну школьного насилия сейчас переживает и США. С начала 2018 года в стране произошло шесть случаев стрельбы, в результате которой погибли или были ранены десятки учащихся. После стрельбы в школе города Паркленд во Флориде (погибли 17 человек) началась масштабная кампания за ужесточение правил продажи огнестрельного оружия.

Подобные призывы, скорее всего, появятся и в России, полагает член Совфеда от Волгоградской области Антон Беляков. Только ЧП в Курганской области, по его мнению, может привести к попыткам запретить не огнестрельное, а травматическое или пневматическое оружие. «Наверняка сейчас найдутся импульсивные люди, которые призовут запретить травматическое или даже пневматическое оружие. Власти у нас болезненно реагируют на такого рода происшествия, и я думаю, что эти призывы даже могут услышать и предпринять какие-то действия в этом направлении.

Но запрет пневматики ничем не поможет, так как по этой логике нужно ограничить оборот кухонных ножей, столярного инструмента, горюче-смазочных материалов и так далее»,

— сказал он «Газете.Ru».

По словам Белякова, гипотетический запрет травматики — это борьба со следствием, а не причиной. «Причина инцидентов, которые происходят в школах, кроются в целом ряде аспектов. Это и социально-экономический уровень жизни в стране в целом, отсутствие во многих, даже в благополучных семьях возможности уделять внимание своему ребенку, контроль за стрессом и психологическом состоянием школьников. Это все сложные проблемы, и решать их гораздо сложнее, чем взять, и все запретить, Но если с ними не справиться, проблема нападения на школы решена не будет», — уверен политик.

Он также считает еще одной проблемой романтизацию преступной жизни и асоциального поведения. «Курганская область как раз в числе регионов, где противоправное поведение романтизируется в молодежной среде», — заметил сенатор.

Беляков был в числе авторов инициативы по созданию алгоритма поведения учителей, которые бы выявляли детей, склонных к агрессивному поведению и преступлениям. «Детей, которые склонны к суициду или агрессии, можно выявить. Дальше педагог должен иметь закрепленную правом систему того, как и что он должен делать. В рамках этого алгоритма нужно создать должность специального школьного психолога, который, допустим, обслуживает даже не одну школу, а район в городе. Он вполне может осмотреть 10-15 детей и ждать рекомендации по работе с ними для профилактики детских самоубийств или преступного поведения. В поле его зрения должны попасть те школьники, у которых проблемы в семье и которые являются изгоями в школе. Чтобы они не искали выход в самоубийстве или агрессии, кому-то может хватить беседы с психотерапевтом, кому-то нужны иные меры, кому-то даже медикаментозные. Но сегодня у нас нет понятного учителям алгоритма того, как работать с проблемными учащимися», — сказал Беляков.