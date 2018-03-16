Мороз по коже: когда наступит весна

Прогнозы погоды все еще огорчают москвичей. Март с уверенностью подтверждает свой статус зимнего месяца в довольно жесткой форме. В среднем температура отстает от климатической нормы на 4-9°С. Даже с учетом того, что в марте бывают две-три волны холода, нынешняя «весна» выбивается из всех рамок.

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По словам синоптиков, подобные холода за 140 лет регулярных наблюдений за погодой встречаются не чаще, чем раз в 18 лет. Происходящее сейчас в Москве они называют «ультраполярным вторжением», «феноменальным похолоданием», «настоящими зимними морозами» с «январскими температурами даже круче, чем в разгар зимы». Кроме холодов, столица за последнюю неделю пережила два ледяных дождя и один сильный снегопад.

Как сообщил «Газете.Ru» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, нынешнее похолодание с ночными температурами в диапазоне -22…-17°С будет кратковременным, однако после небольшого потепления город снова окажется скован морозами.

«Март не внушает нам никаких позитивных прогнозов потепления. Весь месяц не стоит ожидать тепла и снеготаяния», — отметил специалист.

Полноценная весна, по словам метеоролога, придет в Москву только в апреле. Холода и полуметровые сугробы покинут город к Пасхе — именно в это время москвичи встретят первое ощутимое потепление. Снег, по самым оптимистичным прогнозам, полностью уйдет лишь к середине апреля.

Тишковец также отметил, что переходные периоды от сезона к сезону сжались на полторы-две недели. «Переход из лета в зиму стал скоротечным, что отражается на погоде. К примеру, декабрь был «плачущим» — на пять градусов выше нормы, январь был теплее на три градуса. Февраль пошел в сторону холода, что перешло эстафетой на март. Это все — следствие стирания температурных градиентов между полюсом и экватором», — отмечает он.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит, что ожидания москвичей от календарной весны слишком завышены. «Календарный период наступает 1 марта, а где весна? Если анализировать жизненные эпизоды, крайне редко начало марта было бесснежным.

Март вообще не весенний месяц: высота снежного покрова значительнее всего в его первой декаде.

Ну какая же это весна?», — сказал он «Газете.Ru». Однако, добавил Вильфанд, нынешний март по-настоящему холодный — ниже нормы на 4°С.

По словам председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова, в последние несколько лет отмечаются необычно прохладные весенние месяцы. «В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться», — отметил он.

Синоптики отмечают, что за два последних десятка лет сократилась именно продолжительность зимы, хотя всем кажется, что именно весна исчезает. Эксперты объясняют это тем, что весна по определению разнообразный и переменчивый период. Кроме того, настоящая весна приходит гораздо позже. Дело в том, что метеорологических сезонов не четыре, а шесть. Метеорологическая зима начинается в середине декабря и длится до весеннего равноденствия. За ней следует весна, однако ее приход отсчитывают лишь с преодоления температурой нулевой отметки. Она длится до первой декады мая, сменяясь первой и второй половинами лета. Затем осенний период до середины октября, а после наступает «предзимье» — оно тянется с середины октября по середину декабря.

Руководитель лаборатории Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Борис Ревич считает, что сглаживание климатических сезонов влияет на здоровье горожан. «На данный момент на протяженность межсезонья влияет потепление климата. Изменение длительности сезонов — это относительно новая научная проблема. К примеру, на здоровье влияет даже переход температуры через ноль. И количество таких дней увеличивается», — сказал он «Газете.Ru».