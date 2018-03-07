Неслабый пол: 8 женщин, освоивших мужские профессии

Императрица Елизавета Петровна — меценат и просветитель

Елизавета — не первая женщина, взошедшая на российский престол, но точно первая в развитии образования. Именно она в 1755 году подписала указ о создании Императорского Московского университета, который стал основой современного МГУ. Совместно с Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым она выступила не только учредителем, но и патроном первого учебного заведения подобного размаха в Российской империи. В 1757 году под контролем императрицы была учреждена Академия художеств.

Wikimedia Commons Императрица Елизавета Петровна

Кроме того, императрица издала указ о расширении сети начальных школ: первая гимназия открылась в 1755 году в Москве, а через три года – в Казани. За активную просветительскую политику, дружбу с видными писателями и учеными того времени ее называли «Блистательная Елисавет»

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Евгения Конради — педагог и редактор

Евгения Конради потеряла отца в 20 лет. Чтобы спасти семью, оказавшуюся на грани разорения, девушка поступила на службу в Петровский женский институт в Москве, заняв там должность классной дамы и преподавателя английского языка. По тем временам (середина XIX века) это стало настоящей сенсацией: мало кто ожидал увидеть женщину за кафедрой.

«Нас поразила ее удивительная красота и молодость... Очень скоро ее умственное и нравственное влияние на нас выдвинулось на первый план... Она вводила большинство из нас в совершенно новый мир понятий: говорила о Гарибальди, об объединении Италии, о Герцене, о возмутительности крепостного права, читала нам «Современник», политические, литературно-критические и публицистические статьи», — вспоминала о Конради одна из ее воспитанниц.

Wikimedia Commons Евгения Ивановна Конради

Конради стала не только автором педагогических программ и собственной воспитательной системы. В ее педагогических книгах были выражены смелые мысли и советы по воспитанию детей.

Она была убеждена, что каждый ребенок обладает индивидуальностью с рождения, которую нужно пытаться не сломать, а направить в сторону гармонии и творчества и свободы.

Она также писала о равноправии женщин в области образования. Именно Конради была одним из инициаторов общественного движения за открытие женских вузов, что затем привело к учреждению известных Бестужевских курсов.

Софья Ковалевская — математик

Первая российская «профессор в юбке» не имела возможности получить образование в России. А для того, чтобы уехать за границу, нужно было получить разрешение отца или мужа. Молодая Софья не смогла уговорить отца, и пошла на фиктивный брак со своим другом Владимиром Ковалевским, чтобы отправиться в университет Гейдельберга. Закончив учебу, она решила взять дополнительные курсы в Берлинском университете. Но и тут ее ожидали разочарования: он был закрыт для женщин. Однако Ковалевская смогла уговорить знаменитого математика Карла Вейерштрасса давать ей частные уроки.

Wikimedia Commons Софья Васильевна Ковалевская

После общеевропейского признания Ковалевская вернулась в Россию, однако местное научное сообщество не спешило отдавать ей должное. Отчасти по этой причине она взяла перерыв в науке и стала заниматься литературой. Повесть «Нигилистка» рассказывает истории девушек, которые переодевались и коротко стриглись, чтобы проникнуть в университет и слушать лекции.

Несмотря на свою блестящую научную карьеру и множество революционных открытий в математике, Ковалевская всегда считала, что находится в тени своих учителей-мужчин. Она называла свои труды посредственными и не хотела публиковать их без разрешения наставников.

Сестры Гнесины — музыкальные педагоги

Сестрам Гнесиным удалось преодолеть два барьера для поступления в Московскую консерваторию: они были женщинами и дочерями раввина. Сестры Евгения, Мария, Елена и Елизавета успешно закончили консерваторию, а после осуществили свою мечту — открыли в феврале 1895 года музыкальное училище, став там преподавателями. До сих пор образ женщин-преподавателей музыки не выходил за рамки домашних уроков фортепиано.

Гнесины же смогли стать первыми авторитетными женщинами — музыкальными педагогами, открывшими единое учебное заведение для детей и взрослых.

Wikimedia Commons Сестры Гнесины. Слева направо: Ольга, Елена, Евгения, Мария и Елизавета

Сначала педагогический коллектив состоял только из трех сестер, преподававших вокал и фортепиано. Позже к ним присоединилась четвертая сестра, Елизавета, и в училище был открыт класс скрипки. Сестры не только вели специальные классы игры на музыкальных инструментах, но и проводили теоретические, хоровые, ансамблевые занятия. Вскоре училище молодых сестер получило такую известность, что в него стали поступать и взрослые ученики. Само же здание училища в Москве стало центром притяжения для городских интеллектуалов и творческой богемы.

Надежда Суслова — хирург

В XIX веке двери медицинских университетов были наглухо закрыты для женщин. Именно к врачебному делу дамы не допускались дольше всего, максимум, на что можно было рассчитывать — так это на работу медицинской сестры. О серьезной научной карьере или практической хирургии можно было даже не мечтать.

Надежде Сусловой одной из первых удалось добиться успеха в медицинском деле. В 1862 году в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии два знаменитых профессора — Сергей Боткин и Иван Сеченов — разрешили трем женщинам, в том числе и Сусловой, посещать их лекции в качестве вольнослушательниц.

Wikimedia Commons Надежда Прокофьевна Суслова

После того, как царское правительство запретило женщинам посещать лекции, Суслова уехала в Швейцарию и стала слушательницей Цюрихского университета.

В 1867 году она первая из русских женщин получила диплом доктора медицины и хирургии и акушерства за диссертацию «Доклад о физиологии лимфы», а также стала практикующим хирургом. О Сусловой писал Федор Достоевский: «В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества».

Груня Сухарева — основательница детской психиатрии

Груню Сухареву нередко называют «первооткрывательницей детского аутизма». В начале XX века детской психиатрии как самостоятельной дисциплины в мире не существовало — Сухарева стала одной из первых ученых, выделивших это явление как отдельное. Одной из ее первых работ было выполненное в 1921 году исследование, посвященное детским фантазиям.

В 1926 году она подробно описала клиническую картину того, что мы сейчас называем аутизмом. Первоначально Сухарева использовала термин «шизоидная психопатия», но позднее заменила его на «аутистическую (патологическую избегающую) психопатию». В этом она фактически на 20 лет опередила своих известных коллег-мужчин, занимавшихся исследованием аутизма: Лео Каннера и Ганса Аспергера.

Wikimedia Commons Груня Ефимовна Сухарева

Сухарева много лет была научным руководителем психиатрической больницы имени Кащенко. Являлась членом правления Всесоюзного, Всероссийского и Московского общества невропатологов и психиатров. Была председателем детской секции Московского общества невропатологов и психиатров. В 30-х годах Сухарева выступала в защиту прав «трудных» детей. Она пыталась убедить власть не направлять их в трудовые колонии НКВД, а перемещать в педагогические и медицинские учреждения. Она также занималась реабилитацией детей после военных конфликтов.

Александра Коллонтай — посол и министр

Коллонтай прозвали «валькирией русской революции». Она стала первой в мире женщиной-послом, а также второй в мире женщиной-министром. Коллонтай называла себя сторонницей идей феминизма и сексуальной революции. Она инициировала создание «Общества взаимопомощи работницам», выступая за равную оплату труда женщин и мужчин, защищала идеи феминизма и освобождения женщины. «Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как способ выявить свое истинное я», — писала она.

РИА «Новости» Александра Михайловна Коллонтай

Коллонтай называли самой свободной женщиной СССР, но, пожалуй, она была слишком революционной даже для эпохи перемен. Коллонтай имела прочные связи с европейским социалистическим движением, что послужило причиной ее отправки на дипломатическую службу в Норвегию. После Норвегии Коллонтай уехала в идеологически близкую Мексику, а в затем стала постоянным послом СССР в Швеции.

Анна Щетинина — капитан дальнего плавания

Капитаном дальнего плавания в современной России женщина быть по закону не может. А в прошлом веке 27-летняя Анна Щетинина потрясла мир своим первым рейсом на грузовом пароходе «Чавыча». Первое впечатление на моряков она произвела еще в немецком порту Гамбурга, где СССР приобретал это судно у немцев. Щетинина прибыла, чтобы забрать судно.

«Я тоже как бы со стороны посмотрела на себя и подумала, что для капитана я недостаточно солидна: голубая шелковая шляпка, серое пальто, светлые туфли», — вспоминала она об этом дне.

Никто не мог подумать, что она — тот человек, который впоследствии проведет это судно из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

РИА «Новости» Анна Ивановна Щетинина

Во время Второй мировой войны Щетинина перевозила стратегические грузы, а после войны была капитаном нескольких судов в Балтийском пароходстве. Впоследствии первая женщина-капитан дальнего плавания начала преподавательскую карьеру в Ленинградском высшем инженерном морском училище.

Капитаном Щетинина стала всего за шесть лет работы в Акционерном Камчатском пароходстве. «Я прошла весь тяжелый путь моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской!», — писала она.