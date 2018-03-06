«Это дикость»: реакция России на обвинения в отравлении. LIVE

«Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт», — заявил «Интерфаксу» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Официальное озвучивание непроверенной, но «политически вкусной» версии выглядит как крайне недобросовестная политика, во-первых, нарушение основополагающего принципа «презумпции невиновности», во-вторых, и давление на следственные органы, в третьих. И даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков», — отметил сенатор.