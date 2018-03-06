«Это дикость»: реакция России на обвинения в отравлении. LIVE

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу Национального совета безопасности, чтобы обсудить предполагаемое отравление Сергея Скрипаля. Глава британского правительства и ключевые министры были проинформированы о ходе расследования. О подробностях встречи пресс-служба Терезы Мэй не сообщает.
Пресс-служба посольства России в Великобритании заявила, что способ подачи истории со Скрипалем британскими масс-медиа вызывает «серьезное беспокойство» и обвинили власти в «демонизации» России. Пресс-служба отмечает, что российское посольство, равно как и МИД, не получило от полиции и британских властей официальную информацию об инциденте, однако британские СМИ быстро запускают антироссийскую кампанию, оперируя фактами, которые в итоге выставляют Россию в негативном свете. Несмотря на отсутствие подтвержденной информации, СМИ создают впечатление запланированной операции со стороны российских спецслужб. «Мы уверены, что британские власти и органы правосудия должны немедленно проинформировать посольство и британское общество об обстоятельствах инцидента, известных на данный момент, чтобы предотвратить развитие антироссийской кампании», — говорится в заявлении, процитированном Sky News.
Полиция до сих пор не предоставила какой-либо версии причин отравления Сергея и Юлии Скрипаля. Напомним, что британские СМИ писали о возможном отравлении фентанилом. Препарат стал причиной смерти как минимум двух знаменитостей — американского певца Принса и молодого рэпера Лил Пипа.
«Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт», — заявил «Интерфаксу» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Официальное озвучивание непроверенной, но «политически вкусной» версии выглядит как крайне недобросовестная политика, во-первых, нарушение основополагающего принципа «презумпции невиновности», во-вторых, и давление на следственные органы, в третьих. И даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков», — отметил сенатор.
Скандальные заявления Бориса Джонсона о «российском следе» в деле об отравлении Сергея Скрипаля начали комментировать российские официальные лица. «Это дикость», — отреагировала на слова Джонсона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Участие контртеррористического подразделением Скотланд-Ярда в расследовании объясняется тем, что у отдела «есть необходимый опыт» для расследования дел «с необычными обстоятельствами», как охарактеризовали полицейские инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери. При этом полиция в очередной раз подчеркивает, что происшествие не считается террористическим актом.
В целом, каких-то новых подробностей полиция Уилтшира на пресс-конференции не сообщила. Все также сохраняется оцепление вокруг ресторана Zizzi и паба Bishop's Mill, подтвержден факт сотрудничества с контртеррористическим подразделением Скотланд-Ярда. Пожалуй, единственная новая информация: у сотрудников правоохранительных органов, которые также были госпитализированы были симптомы «зуда в глазах и хрипящего дыхания». А вот о симптомах Сергея и Юлии Скрипаль ничего не сообщается.
Полиция Уилтшира начала пресс-конференцию в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери. По словам временного главного констебля Кира Притчарда, состояние Сергея и Юлии Скрипаль остается «критическим».
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что расследование ситуации с отравлением Скрипаля «находится на ранних стадиях, и любые спекуляции в настоящее время бесполезны». По его словам, в настоящее время основной фокус внимания следствия направлен на то, чтобы установить причину отравления Скрипаля и его дочери.
Sky News при этом со ссылкой на близкий к главе британского МИДа источник сообщает, что возможный «бойкот» будет реализован только со стороны чиновников и официальных лиц. Британские дипломаты, по словам источника, не будут препятствовать участию в ЧМ команды Великобритании.
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что «наличие русского следа» в расследовании отравления Скрипаля может стать причиной бойкота со стороны Великобритании Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России.
В связи с историей вокруг Скрипаля в Великобритании вспоминают и случай болгарского писателя и диссидента Георгия Маркова, который скончался в сентябре 1978 года в Лондоне. Смерть наступила в результате отравления. За четыре дня до кончины неизвестный как бы случайно кольнул зонтиком проходящего по мосту Маркова. Как выяснилось позже, острый наконечник зонтика был обработан ядом. Британские спецслужбы выдвинули подозрения в адрес спецслужб Болгарии.
Историк разведки Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» рассказывал в интервью «радио Свобода», что после смены режима в архивах спецслужб были обнаружены документы за подписью главы ЦК болгарской компартии Тодора Живкова, в которых он лично награждает 14 сотрудников болгарской службы безопасности и одного советского сотрудника КГБ. Впоследствии роль КГБ в этом деле подтвердил бывший генерал КГБ Олег Калугин, который в настоящее время проживает в США.
Во времена холодной войны Великобритания вела жёсткую борьбу разведок с СССР. Громким делом того времени стала история полковника ГРУ Олега Пеньковского. Боевой офицер и участник войны, работая в советской разведке стал сотрудничать с их британскими коллегами, выдавая им ценные сведения о советском военном планировании. В 1963 году Пеньковский был расстрелян за измену по приговору суда.
Стоит отметить, что в Великобритании проживает несколько бывших советских разведчиков-перебежчиков. Самым знаменитым из них является экс-сотрудник Первого главного управления КГБ Олег Гордиевский, который будучи под угрозой ареста был тайно вывезен из СССР в начале 1980-х. В 1982 году из Ирана бежал еще один советский разведчик Владимир Кузичкин который работал под дипломатическим прикрытием в этой стране.
Борис Джонсон, отвечая на срочный вопрос главы международного комитета британского парламента Тома Тугендхата, заявил, что считает перекликающимися между собой отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Как выглядит место, где был найден отравленным экс-полковник ГРУ:
Фоторепортаж: Как выглядит место, где был найден отравленным экс-полковник ГРУ
«Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России. С учетом вышеизложенного посольство обратилось за соответствующими разъяснениями в МИД Великобритании», — передает слова пресс-секретаря посольства РИА Новости.
«Хотя британские правоохранительные органы не делали никаких субстантивных заявлений об обстоятельствах произошедшего, из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности», — заметили в ведомстве.
Российское посольство в Великобритании выражает свое «беспокойство» в связи с тем, что власти страны до сих официально никак не проинформировали РФ о ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери.
«На сегодняшний день посольство не располагает официальной информацией о данном инциденте ни со стороны полиции, ни других британских властей. МИД Великобритании также не делал никаких уведомлений на этот счет», — говорится в сообщении посольства.
Джонсон же официально и подтвердил, что отравленные мужчина и женщина — это именно Скрипаль и его дочь, а не кто-либо другой.
Дело стремительно становится очень политизированым. Комментарий по расследованию дал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, если в отравлении Скрипаля найдется «русский след», британское правительство «даст ответ».
«Насколько известно из СМИ, сейчас Скрипаль находится в реанимации. У него в крови можно найти все, что угодно. Если он умрет, то будет раскручиваться след «кровавых русских», если останется жив, благодаря британским медикам, то «русский след» в покушении на убийство тоже останется», — говорит Ковтун.
Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого вместе с депутатом Госдумы Андреем Луговым британское следствие назвало виновниками случившегося с Литвиненко, заявил, что если в истории со Скрипалем и есть провокация, то ее устроили британские спецслужбы. «Если Скрипаля действительно кто-то отравил, если это не случайность, то это, конечно, провокация британских спецслужб, направленная на дискредитацию, в первую очередь, российских органов власти накануне президентских выборов», — сказал Ковтун «Интерфаксу».
Напомним, что Литвиненко в 1988 — 1999 годах работал сначала в КГБ СССР, а затем в ФСБ России. С группой других сотрудников ФСБ он рассказал о том, что якобы должен был убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище. Впоследствии Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6.
К слову, «схожесть» между инцидентом со Скрипалем и смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в 2006 году от радиоактивного отравления полонием, разглядела и его вдова Марина Литвиненко. По ее словам, случай со Скрипалем «похож на то, что случилось с ее мужем, но нужна дополнительная информация, необходимо понять, что это за вещество и было ли оно радиоактивным».
Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт увидела похожесть инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. «Мне бы не хотелось связывать это с «красной угрозой», но не можем позволить Лондону ... стать своего рода полем убийства для врагов России», — заявила Эбботт.
Совет общественного здравоохранения Англии сообщил, что в настоящее время не существует какой-либо непосредственной опасности для общества.
По данным полиции, состав вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, пока не определен. Об этом сообщается в отчете полиции британского Уилтшира. Скрипаля и его дочь продолжают лечить от «отравления неизвестным веществом». При этом правоохранительные органы уверяют, что у специалистов есть все необходимое оборудование, чтобы определить, чем является это вещество.
Также в полиции официально подтвердили информацию о госпитализации двух полицейских, занимавшимся расследованием. В отчете при этом отмечается, что на данный момент только один из сотрудников правоохранительных органов остается в больнице.
Полиция Уилтшира призвала всех, кто обладает какой-либо связанной с инцидентом информацией, связаться с правоохранительными органами. «Мы хотели бы заверить общественность в том, что относимся к подобным инцидентам крайне серьезно», — говорится в полицейском отчете о ходе расследования.
Также полиция Уилтшира отмечает, что оцепление вокруг ресторана Zizzi и паба Bishop's Mill в ТЦ, на скамейке около которого нашли Скрипаля и его дочь, пока снято не будет. О каких-либо сроках прекращения этих мер полиция пока сообщить не готова.
Полиция британского Уилтшира опубликовала предварительный отчет о расследовании отравления Скрипаля. В отчете отмечается, что Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии в реанимации.
МИД России подчеркнул, что ни родственники, ни законные представители Сергея Скрипаля, ни представители британских властей и полиции не обращались за помощью в российскую дипломатическую миссию.
Корреспондент «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю рассылку полиции Уилтшира сообщает, что двое полицейских, занимавшихся расследованием дела об отравлении Скрипаля, попали в больницу с симптомами легкого отравления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля информации по отравленному в Великобритании экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. «Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что российские власти на знают, что могло быть причиной произошедшего со Скрипалем. По его словам, Россия открыта для взаимодействия, если ее помощь понадобится при расследовании инцидента.
Как выглядел Сергей Скрипаль во время вынесения ему приговора в 2006 году:
Фоторепортаж: Шпион из России Сергей Скрипаль отравлен в Англии
Тем временем, «Би-би-си» сообщает, что 33-летней спутницей Скрипаля, которая пострадала вместе с ним, оказалась его дочь Юлия.
При этом Скотланд-Ярд отказался подтвердить или опровергнуть, действительно ли одним из пострадавших является экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Полиции графства Уилтшир в расследовании инцидента с отравлением двух человек в Солсбери помогает контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Глава подразделения Марк Роули назвал инцидент в Солсбери «очень необычным случаем». При этом, по словам представителей Скотланд-Ярда, о полноценном контртеррористическом расследовании речь пока не идет — подразделение лишь помогает полиции Уилтшира необходимыми ресурсами.
Скрипаль признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы и лишили всех званий и наград. В 2010 году Скрипаль был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева, после чего эмигрировал в Великобританию, получив там убежище.
На случай, если вы не знаете, кто такой Сергей Скрипаль. Свою известность бывший полковник ГРУ получил в 2004 году после ареста ФСБ и предъявлении обвинений в сотрудничестве с английской разведкой. По версии следствия, Скрипаль в годы службы и даже после увольнения, которое состоялось в 1999 году передавал английской разведке сведения о действовавших Европе сотрудниках и агентах ГРУ, а также о войсковых подразделениях ВС РФ. Получил от английской разведки, согласно следствию, более $100 тыс.
Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой предположительно видны отравившиеся Скрипаль и его спутница. Запись была сделана 5 марта в 15.47 (18.47 мск). На видеозаписи мужчина и женщина идут идут от ресторана Zizzi в сторону скамейки, на которой их позднее нашли без сознания.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал «уткой» информацию об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, Скрипаль не представлял для России никакой опасности, так как был арестован, осужден, понес наказание, был помилован и выдан.
Помещение, в котором были обнаружены Скрипаль и его спутница, было подвергнуто дезактивации на предмет радиоактивных веществ, аналогичные процедуры силовики провели в доме бывшего офицера и в госпитале, куда были доставлены пострадавшие. Кроме того, сотрудники полиции в костюмах химической защиты обнаружили в окрестностях торгового центра «субстанцию неизвестного происхождения, завернутую в несколько слоев защитной пленки».
Британское издание The Telegraph сообщает, что Скрипаль боялся за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за помощью незадолго до происшествия.
Одна из версий произошедшего: отравление фентанилом. В медицине это вещество применяется для анестезии.
Очевидцы сообщили прессе некоторые детали происшествия.
По словам одного из посетителей торгового центра, «мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли что-то довольно сильное». Свидетель, как сообщает Daily Mail, видел их на скамейке у торгового центра. Женщина находилась без сознания и как будто прилегла на мужчину, который, запрокинув голову, безумными глазами смотрел в небо и делал странные движения руками.
По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке около ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы.
Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, был госпитализирован из-за отравления.