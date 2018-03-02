«Победа в войне обернулась поражением»

Ровно 140 лет назад — 3 марта 1878 года — был подписан мирный договор в Сан-Стефано между Российской и Османской империями, положивший конец русско-турецкой войне. Результатом стало появление на карте мира новых независимых государств — Болгарии и Черногории, также было открыто международное судоходство по Дунаю. Эта дата является крайне значимой для целого ряда балканских государств: Сербии, Черногории, Румынии, но самой важной годовщина подписания документа остается для болгарского общества. В этом государстве 3 марта официально считается Днем независимости и является нерабочим днем.

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Османская империя владела болгарскими, сербскими, а также рядом черногорских и румынских территорий с 1382 года. При этом для христианской части населения этих земель были введены жесткие ограничения прав и свобод. Христиане облагались жестким налогом, не могли полноценно распоряжаться своим имуществом, не имели права на личную свободу.

В частности, турецкие власти без колебаний могли забирать в младенчестве детей христиан для работы в Османской империи, при этом родителям запрещалось потом видеться со своими сыновьями и дочерьми. Более того, одно время турки имели право первой ночи на христианок, желавших вступить в брак с другими христианами.

В довершение всего в большинстве городов Болгарии и Боснии и Герцеговины христианам было запрещено проживать на определенных землях.

Эта политика привела к ряду выступлений против турецкого владычества в XIX веке. В конце того столетия одновременно вспыхнули восстания сербов-христиан в Боснии, а также Апрельское восстание в Болгарии в 1875-1876 годах. Все эти выступления были жестко пресечены Турцией, причем особенной безжалостностью турки отличились именно при подавлении Апрельского восстания, когда, согласно документам, на 30 тысяч от общего числа убитых в ходе разгона восставших лишь 10 тысяч были так или иначе вовлечены в боевые действия против Османской империи, остальные же были либо родственниками, либо знакомыми бунтовщиков. Помимо убийств, турецкие военные и иррегулярные формирования отметились массовыми грабежами домов болгар и изнасилованиями болгарских женщин. Этим событиям была посвящена картина русского художника-передвижника Константина Маковского «Болгарские мученицы», написанная в 1877 году.

События на Балканах в то время вызвали возмущение в обществе разных стран мира. Этому способствовали статьи американского военного корреспондента Януария Мак-Гахана, который написал для газеты Daily Mail серию репортажей о преступлениях турок против болгар обоих полов.

Ряд выдающихся политиков и творческих деятелей конца XIX века выступили с осуждением политики Стамбула. Среди них были писатели Оскар Уайлд, Виктор Гюго, ученый Чарльз Дарвин, политик и революционер Джузеппе Гарибальди.

Однако сильнее всего действиями властей Османской империи возмутилось русское общество, в котором вопросы притеснения славян на Балканском полуострове традиционно воспринимались болезненно.

Восстание в Боснии и Болгарии получило широкое освещение в печати. В российских православных храмах и в редакциях газет начался сбор средств для помощи восставшим, общественные организации помогали принять болгарских беженцев, кроме того, на Балканы отправились десятки добровольцев, вступивших в боевые действия против осман. Некоторое время российское правительство пыталось отказаться от прямой войны с Турцией, так как в России еще не завершилась военная реформа, да и экономическое положение было не слишком благоприятным.

В декабре 1876 года Россия, Англия, Франция и Турция провели конференцию в Стамбуле, где российская сторона потребовала от турок признания автономии Болгарии и Боснии под протекторатом мирового сообщества. Османская империя от этого демонстративно отказалась. И в апреле следующего года под давлением общественного мнения и ряда политиков Россия объявила Турции войну.

Она с самого начала складывалась для России крайне непросто. С большим трудом русские войска переправились через Дунай. Кроме того, турецким сторонникам удалось поднять восстание в Абхазии, Чечне и Дагестане. В результате почти все черноморское побережье на абхазской территории оказалось взято турками к весне 1877 года. Для подавления этих выступлении российские власти были вынуждены перебросить подкрепление с Дальнего Востока.

На Балканах для российской армии боевые действия также шли тяжело: сказывались нехватка современного орудия и проблемы со снабжением армии продовольствием и медикаментами. В итоге выиграть ключевое сражение войны и взять город Плевна русским войскам удалось лишь через несколько месяцев после ее начала. Тем не менее, русским войскам при поддержке добровольцев из числа болгар, румын и сербов удалось освободить от турецкого владычества всю территорию Болгарии, часть Боснии и Румынии. Подразделения генерала Михаила Скобелева заняли Адрианополь (современный Эдирне) и вплотную подошли к Стамбулу. В плену у русских оказался главнокомандующий турецкой армии Осман-паша.

Война нашла широкий отклик в российском обществе. Множество людей отправились участвовать в боевых действиях добровольно. Среди них были известные люди, в том числе врачи Николай Склифосовский, Николай Пирогов, Сергей Боткин, писатели Всеволод Гаршин и Владимир Гиляровский.

Принял участие в боевых действиях и командир 13-го Нарвского гусарского полка русской армии Александр Александрович Пушкин — сын великого русского поэта и прозаика.

Украденная победа

После целого ряда военных неудач Турция была вынуждена в спешном порядке заключить с Россией мир. Он был подписан в западном пригороде Стамбула Сан-Стефано (сейчас носит название Ешилькёй). С российской стороны договор подписали бывший русский посол в Турции граф Николай Игнатьев и начальник дипломатической канцелярии главнокомандующего русской армии на Балканах Александр Нелидов. С турецкой — министр иностранных дел Савфет-паша и посол в Германии Саадуллах-паша. В документе провозглашалось создание независимого государства Болгария, княжества Черногория, существенное увеличение территорий Сербии и Румынии. При этом Болгария получала ряд территорий Турции, на которых жили болгары до османского нашествия на Балканы: болгарская территория простиралась от Черного моря до Охридского озера (современная Македония). Кроме того, Россия получала ряд городов в Закавказье, образовывалась автономия Боснии и Албании.

Однако с положениями документа не согласился ряд европейских держав, в первую очередь — Великобритания. Английская эскадра подошла к Стамбулу, возникла серьезная угроза войны Соединенного Королевства с Россией. В итоге был заключен новый договор в Берлине, получивший название Берлинский трактат. По нему Болгария была разделена на две части, в одной провозглашалось независимое государство со столицей в Софии, а о втором провозглашалась автономия, но в составе Османской империи. Также Сербии и Румынии пришлось отказаться от некоторых приобретений Сан-Стефанского договора, часть Закавказских приобретений была вынуждена вернуть и Россия. Однако она оставила себе исторически армянский город Карс, который был активно заселен русскими переселенцами.

Также по Берлинскому соглашению Австро-Венгрия получила право установить протекторат над Боснией и Герцеговиной, что со временем стало одним из поводов для Первой мировой войны.

«Освободительная война 1877-78 годов считается рядом историков самой справедливой, так как после жестокого подавления Апрельского восстания именно общеславянский подъем стал ее движущей силой. Эту освободительную войну начал, по сути, народ, он же ее и выиграл. А Сан-Стефанский договор зафиксировал независимость Болгарии в ее исторических границах. Однако военная победа России тогда обернулась дипломатическим поражением и Российской Империи, и Болгарии», — рассуждает в беседе с «Газетой. Ru» посол Болгарии в России Бойко Коцев.

По его словам, это было связано, в том числе, и с тем, что Сан-Стефанский мир разрабатывали одни люди, прежде всего, граф Игнатьев, а в Берлин на переговоры была отправлена другая делегация — во главе с графом Михаилом Горчаковым. «Находясь в преклонном возрасте и не имея информации от своих послов, часть из которых занимались не столько государственными, сколько личными делами, он не смог защитить интересы России, в результате чего она потеряла ряд достижений войны. Сказалось это и на Болгарии, которая некоторые свои исторические земли потеряла в результате Берлинского диктата, как мы его прозвали, навсегда. Тем не менее, мы помним о тех, кто внес свой неоценимый вклад в становлении болгарского государства, и с тех пор граф Игнатьев, разработавший проект Сан-Стефанского соглашения, считается национальным героем Болгарии», — заключил Коцев.

Некоторые историки полагают, что причиной подписания Санкт-Петербургом Берлинского соглашения стала неготовность России воевать с Англией. В результате сражений войны 1877-1878 годов погибло 15,5 тыс. русских солдат и офицеров, порядка 3,5 тыс. болгарских добровольцев, кроме того, были убиты 2,5 тысячи ополченцев из Сербии и Черногории.

Болгары думают по-разному

Несмотря на то, что дата заключения Сан-Стефанского договора является одним из главных национальных праздников в Болгарии, сейчас в интеллектуальной и политической элите страны появились люди, которые стали выступать за изъятие упоминаний этого события из болгарских учебников по истории. «В Болгарии есть определенная прослойка людей, которые выступают за самое широкое сотрудничество с рядом стран Европы и с США, а вот о роли России предпочитают забыть.

Я хорошо помню мой разговор с одной активисткой. Она при мне возмущалась, что в Болгарии вообще посмели ставить памятники русским солдатам, они, дескать, оккупанты и убивали болгар, а не защищали. И когда в Болгарию приезжал русский Патриарх, она прямо тряслась от гнева, крича: «Къква наглост! Къква наглост!!!» (Какая наглость — болг.). Оказывается, Патриарх поимел «наглост» называть русских и болгар единым народом.

«Они, эти русские, через церковь снова хотят оккупировать Болгарию!», — почти кричала она. Я посмел возразить, что он имел в виду славянское братство, а она на это ответила, что, мол, это не имеет значения», — рассказал «Газете.Ru» путешественник и балканист Данко Малиновский, имеющий русские и македонские корни.

Некоторые болгарские общественные деятели признают, что в стране есть люди, не признающие значение Сан-Стефанского договора в болгарской истории, но подчеркивают, что они находятся в меньшинстве.

«В Болгарии есть такие люди, это примерно 4% от нашего общества, которые пытаются придать этому событию политический и экономический привкус, пытаются показать, что тогда Россия преследовала цель выйти к Босфору и Дарданеллам, а освобождение болгар ее не интересовало», — говорит «Газете.Ru» председатель Болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов. Он подчеркнул, что подавляющее большинство болгар имеют совершенно иную позицию на сей счет. «Не будем забывать, что Россия после освобождения Болгарии фактически создала болгарский флот и армию, создала конституцию нашей страны и заложила основы нашей государственности. Через два года после завершения войны 1877-1878 годов русские все это оставили нам и просто ушли, не потребовав ничего взамен. И, конечно, мы это не забыли. Сегодня на Шипкинский перевал, где произошло одно из ключевых сражений той войны, придут до 100 тыс. человек, которые почтят память погибших русских солдат и офицеров, а также болгарских ополченцев. Ожидается, что мемориал на Шипке посетит и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — добавил Малинов.