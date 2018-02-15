Россиянка уменьшила грудь: суд забрал у нее детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, сделавшая операцию по удалению груди, уже больше полугода пытается вернуть своих приемных детей, отобранных органами опеки. Недавно районный городской суд признал ее мужчиной и заявил, что ее материнство противоречит «традициям и менталитету» российского общества.

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«Идентификация Савиновских себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорится в вердикте районного суда Екатеринбурга, который опубликовал на своей странице в фейсбуке адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

По мнению суда, операция по удалению груди и ведение личного блога от мужского имени свидетельствуют о том, что Савиновских идентифицировала себя как мужчину.

Савиновских — мать троих детей: у нее есть старшая 17-летняя дочь от первого брака и двое детей от второго брака с Евгением Соковым: 6-летняя дочь и 4-летний сын. Три года назад она вместе с супругом решила усыновить двух мальчиков из детдома — у каждого из них был набор серьезных заболеваний. На детей был оформлен договор об опеке.

Спустя несколько лет, в августе 2017 года, к семье домой пришли трое представителей органов опеки, которые отобрали у них детей. Свои действия они объяснили тем, что Савиновских якобы собиралась сменить пол и сделала операцию по удалению груди. Чиновники решили, что данная ситуация может нанести вред ее детям, и забрали двух приемных сыновей. Также органы опеки в одностороннем порядке разорвали договор опеки с Савиновских.

Изъятые малыши во время следствия находились в детдоме. При этом опека, не дожидаясь решения суда, выставила их анкеты на сайте «Усыновление в России».

Савиновских объяснила, что решилась на удаление груди из-за того, что после родов у нее начались проблемы со здоровьем. Ранее у женщины был седьмой размер груди — ей было необходимо регулярно посещать маммолога. Чтобы удалить молочные железы, Юлии пришлось пройти специальную комиссию, эксперты которой признали ее вменяемой, а желание удалить грудь — обоснованным.

Жительница Екатеринбурга утверждает, что не думала о трансгендерном переходе. Она не считает, что удаление груди сделало ее биологически и юридически мужчиной. Юлия уверена, что все происходящее с ее здоровьем касается только нее и супруга.

Во время подготовки к операции жительница Екатеринбурга вела блог от имени выдуманного трансгендера, в котором описывала переживания человека, готовящегося к смене пола. По ее утверждению, это был абсолютно творческий проект, не имеющий с ее настоящей жизнью ничего общего. Савиновских заявляла, что

дневник помогал ей психологически подготовиться к операции. При этом описанные в блоге события не пересекались с ее личной жизнью, отмечала она. По словам женщины, близкие люди о блоге не знали. Сейчас дневник Юлии в социальной сети скрыт.

Савиновских беспокоилась о здоровье своих приемных детей и решила оспорить приказ о лишении ее опеки в суде. Семья искала помощи везде: от прокуратуры до Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

В сентябре 2017 года в закрытом режиме прошло первое заседание суда по делу Савиновских. На нем чиновники предоставили документы, в которых была указана размытая причина изъятия детей — «расхождение интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна». В итоге иск женщины был отклонен.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запросила решение суда и все документы структур, касающиеся этого дела. Она призвала внимательно изучить все материалы и оценить ситуацию, исходя из интересов и прав детей. «Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов», — заявила Кузнецова РИА «Новости».

Семья продолжила борьбу — они опасались, что органы опеки, помимо приемных детей, могут забрать и родных.

Несколько дней спустя после заседания суда к Савиновских пришла инспектор по делам несовершеннолетних, чиновница признала семью «неблагополучной».

В ноябре 2017 года Савиновских объявила голодовку до тех пор, пока ее не примет министр социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Встреча с ним состоялась — Шаповалов пояснил, что не может контролировать опеку и не отвечает за ее действия. О прекращении голодовки женщина задумалась только после звонка мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он пригласил Савиновских к себе на встречу и пообещал, что поддержит ее.

В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил решение о расторжении договора опеки и отправил его на новое рассмотрение. Через месяц Савиновских прошла психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную судом по ходатайству Следственного комитета. Орджоникидзевский районный суд решил не дожидаться результатов экспертизы, и уже 5 февраля вновь отказался возвращать екатеринбурженке усыновленных детей.

«Опека не только отобрала детей у Юлия Савиновских, но и пытается возбудить в отношении нее уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а прокуратура вторит опеке», — прокомментировал результаты судебного заседания адвокат Савиновских. По этой статье ей может грозить до трех лет колонии.

Результаты психолого-психиатрической экспертизы были получены 13 февраля.

Экспертное заключение не выявило у женщины признаков психического расстройства, которое «оказывало бы негативное влияние на состояние и развитие детей».

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает: есть шансы, что решение суда будет отменено. «Суд ссылается на то, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина и на «педагогическую запущенность» детей, однако доказательства этих выводов весьма спорные. Ведение блога от лица мужчина, как и удаление молочных желез, не может сделать брак фактически однополым, поэтому суд явно вышел за рамки своей компетенции», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Старинский также отметил, что по выполнению обязанностей опекунов к семейной паре не было претензий, и сейчас речь идет об обвинениях личного характера, которые не должны иметь значения. «Нет и никаких доказательств, что дети находились в опасной обстановке, поэтому есть вопросы к первоначальному решению об их изъятии», — подытожил он.

Напомним, тема удаления молочных желез стала активно обсуждаться, когда известная американская актриса Анжелина Джоли прошла превентивную мастэктомию, а затем решилась на удаление яичников из-за высокого риска развития рака. Впоследствии актриса перенесла реконструкцию груди с помощью имплантов. Джоли — многодетная мать, у нее шестеро детей: трое родных и трое приемных.