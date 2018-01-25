Опасные соседи: как студентов испортил квартирный вопрос

23 января в центре Москвы 19-летний студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков убил свою соседку по квартире — 19-летнюю студентку Высшей школы экономики Татьяну Страхову, несколько раз изнасиловал ее, а потом покончил с собой. Исхаков оставил на своей странице в соцсети прощальное письмо — в нем он подробно описал детали преступления.

Реклама

Поводом для убийства Исхаков назвал неразделенные чувства к Страховой. Откровения молодого человека поразили широкую общественность. В этой истории многие обращали внимание на то, что молодые люди снимали квартиру вместе. Это породило дискуссию о том, безопасно ли студентам самостоятельно снимать жилье и жить отдельно от родителей.

Ни кота, ни двора

По последним данным Росстата, в 818 университетах страны обучаются более 4,4 млн студентов. При этом 30% из них проходят обучение в Центральном федеральном округе. Каждый десятый студент проживает в общежитии и ежемесячно платит за него 440 рублей. Средняя стипендия российского студента составляет 1,5 тыс. рублей — получается, треть от этой суммы приходится закладывать на проживание.

Но во многих случаях стоимость проживания оказывается выше. Так, в НИУ ВШЭ она составляет 1 122 рубля — в эту сумму входит плата за пользование жилым помещением и коммунальными услугами. В РГГУ студенты, учащиеся на бюджетных местах, платят за общежитие 531 рубль в месяц, а те, кто обучается на договорной основе — 1 371 рубль.

Кроме того, в общежитиях некоторых университетов может не хватать мест для всех студентов. В таком случае молодым людям предлагают альтернативные варианты размещения — в студенческих домах других университетов. Стоимость месячного проживания в них составляет от 5,5 тыс. до 11 тыс. рублей.

Председатель Российского студенческого союза Давид Сихарулидзе считает, что ситуация с общежитиями московских вузов улучшается, но до формирования обстановки полноценной комфортной жизни все еще далеко. «В современных общежитиях существует масса ограничений: к примеру, вы не можете заводить домашних животных или пользоваться бытовой техникой». Именно это, по мнению Сихарулидзе, заставляет молодежь переезжать в съемные квартиры.

В 80-90-е годы студенты стремились в общежития, а сейчас мы наблюдаем обратную картину, считает Сихарулидзе.

«К тому же, большинство общежитий находятся далеко от центра города. Во многих из них мы видим старую мебель, сантехнику. Вкупе с требованиями и запретами комендантов, это создает гнетущее впечатление», — убежден председатель Российского студенческого союза.

По словам психолога Арины Липкиной, в общежитии «формируется закрытое сообщество и коллективная ответственность, к которой многие оказываются не готовы. Нехватка личного пространства и столкновение с огромным количеством различных индивидуальностей не всегда оказывается приемлемым для людей такого возраста».

Она подчеркнула, что у современного поколения повышенные требования к качеству жизни. «Общежитие в Москве — это скорее вынужденная временная мера. Зачастую студенты стремятся покинуть общежития, ощущая психологическое давление со стороны соседей или невозможность высказать обиды. Требования к качеству жизни растут, заставляя молодых людей снимать жилье», — отмечает эксперт.

Студентов не предлагать

Старший преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Петр Иванов отмечает, что за последнее время устаревший формат университетских общежитий на окраинах сменяется импровизированными «общагами» — квартирами, которые снимают несколько молодых людей в привлекательных московских районах.

«В общежитии студенты часто ощущают дискомфорт, сталкиваясь с порой абсурдными запретами — это движет желанием поскорее покинуть эту среду», — заявил Иванов «Газете.Ru». Некоторые университеты, добавил социолог, поощряют стремление молодых людей жить на автономной жилплощади, например, предоставляя грантовую поддержку в виде оплаты части аренды квартиры для аспирантов.

И все же для большинства молодых людей аренда жилья в одиночку и без родительских занятий — занятие почти неподъемное. Даже для более взрослой и финансово благополучной категории россиян возможность съема квартиры существенно ограничена, за счет чего снижается мобильность населения и, соответственно, качество жизни.

«В мировой практике арендное жилье является, наряду с ипотекой, самым распространенным механизмом. В России доля институционального арендного фонда близка к нулю, а рыночный сегмент арендного фонда — 8%», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

По данным интернет-сервиса «ЦИАН», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, расположенной за Кольцевой линией метро в пешей доступности от станции, составляет 32 тыс. рублей. При этом, по подсчетам компании «Avito Работа», средняя заработная плата у работающих студентов в России за 2017 год составляет 29,3 тыс. рублей в месяц. В Москве цифра больше — там студенты зарабатывают 39,8 тыс. рублей в месяц.

Эксперты сходятся в том, что тратить почти всю зарплату на аренду недвижимости в одиночку и без финансовых вливаний со стороны родителей подавляющее большинство студентов не готовы. И дело не только в дороговизне автономного жилья, но и в разнице менталитетов у современных студентов и учащихся вузов образца Советского союза.

Так, у вторых была еще жива негативная память об опыте проживания в коммунальных квартирах, тогда как у современной молодежи это не считается чем-то «неполноценным», напротив, всячески пропагандируется с помощью инструментов поп-культуры — сериалов и фильмов.

Кроме того, по сравнению с советскими временами, изменилось отношение и к институту брака, и к совместному проживанию. Если раньше из родительского дома съезжали в общежитие, а в собственную квартиру (в лучшем случае) переезжали после женитьбы, то сейчас время вступления в брак откладывается, а социологическая модель сожительства выглядит все более приемлемой. В том числе и сожительства с разнополыми соседями. И, наконец, в советские времена просто не была так распространена модель съемного жилья.

Помимо всего прочего, арендодатели нередко скептически относятся к студентам как к потенциальным квартирантам. Директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова рассказала «Газете.Ru», что доля студентов в сфере городской аренды составляет не более 1% от общего спроса.

«Довольно сложно говорить о классификации арендаторов жилья по возрасту. Большинство квартиросъемщиков (порядка 85-90% арендаторов), вне зависимости от возраста, снимают жилье экономкласса. В этот процент попадают и студенты, и молодые пары без детей, и люди с ребенком, и пожилые граждане», — сообщила Жукова.

Экс-сотрудник агентства недвижимости «БЕСТ» Светлана Балашова, в свою очередь считает, что цены на аренду жилья в Москве для студентов слишком высоки. Основной проблемой, по ее мнению, является тот факт, что арендодатели далеко не всегда хотят видеть студентов в своих квартирах.

По мнению агента, сдавать жилье учащимся вузов хотят даже меньше, чем жильцам с маленькими детьми или животными.

«Идеальным арендатором является молодая работающая девушка без вредных привычек. С молодыми людьми сложнее: им отказывают чаще, указывая на склонность к пренебрежительному отношению к порядку в доме и проведению вечеринок с шумной музыкой. Кроме того, отказы также связаны со стереотипом разгульной студенческой жизни», — заявила специалист «Газете.Ru».

Жукова тоже считает, что у некоторых арендодателей есть незаслуженное предубеждение о невыгодности сдавать квартиру студентам. «В качестве причин обычно приводят то, что студенты будут собирать большие, шумные компании, могут задерживать арендную плату. Однако на практике студенты, приехавшие с серьезными намерениями поступить в вуз, учиться, как раз являются вполне благонадежными арендаторами: большую часть времени они посвящают учебе, а аренду квартиры, как правило, оплачивают родители.

Плюс к этому, студент является гарантированным арендатором как минимум на четыре года, поскольку все время учебы ему необходимо где-то жить», — заявила она.

Основным критерием подбора недвижимости для молодых людей является низкая цена. «Возможность разделить оплату депозита также привлекает молодежь. Далеко не у всех есть возможность выплатить всю сумму сразу», — сообщила Балашова. Как отметила риелтор, несмотря на живучий миф о «нищем студенчестве», многие приходят на просмотр квартир с родителями, готовыми поручиться за оплату в срок.

«Арендодатели чаще всего отдают предпочтение именно таким молодым людям: сплоченность семьи успокаивает», — подытожила эксперт.

Как избежать несоседских отношений

Психолог Арина Липкина считает, что принять решение жить отдельно от родителей молодым людям все еще тяжело.

«Современные молодые люди становятся все более самостоятельными, но остаются эмоционально уязвимыми. Сильнее всего при переезде страдают девушки: они менее подготовлены к агрессивному влиянию среды вне семьи и чувствуют себя незащищенными», — сообщила она.

Что касается недавней трагедии, то психолог Арина Липкина призвала не связывать эту трагедию с жизнью отдельно от родителей или повышенной учебной нагрузкой. Причиной случившегося, по мнению эксперта, стало психическое заболевание или употребление наркотиков. «У нас принято такие вещи списывать на сложность учебы и повышенную нагрузку, но поступок юноши с этим не связан», — заявила она.

Специалист добавила, что, скорее всего, признаки болезни у Исхакова присутствовали еще до начала учебы. «Заболевания, приводящие к такому результату, развиваются годами. У нас пока нет возможности досконально изучить его биографию, но при ее наличии мы бы наверняка обнаружили огромное количество подтверждающих наличие заболевания фактов», — утверждает Липкина.

Психолог отметила, что молодые люди уже не стесняются обращаться за помощью к специалисту, однако финансовая возможность получить психологическую поддержку есть далеко не у всех. «Часто от недостатка средств, а также психологической неграмотности подросткам приходится скрывать свои проблемы. В университетах необходимо развивать культуру психологической помощи: брошюры, лекции помогут сократить количество подобных происшествий», — убеждена она.

«Случившаяся трагедия — это еще не повод для гиперопеки живущих отдельно детей», — отмечает директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

Эксперт считает, что случившаяся трагедия несущественно повлияет на рынок аренды жилья, но наверняка вызовет серьезную дискуссию в среде родителей, чьи дети проживают отдельно.

«Родители склонны тревожно реагировать на подобные новости, но преступление Исхакова — это скорее исключение, он был психически нездоров», — говорит она.

Социолог призывает родителей не переходить границы личной свободы повзрослевшего ребенка, но чаще интересоваться жизнью его друзей, знакомиться с ними.

«Любой родитель может уловить настроение ребенка, если будет чутким и внимательным. Доверительные отношения в семье позволят избежать подобных случаев. Как только ребенок замечает что-либо подозрительное в поведении своего соседа, он сможет рассказать об этом родным, не боясь их осуждения», — подытожила Омельченко.