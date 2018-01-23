Они наше все: Гагарин и Высоцкий

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос жителей России по поводу того, кого они считают кумиром страны в ХХ веке. Результаты исследования показали, что главным русским кумиром ХХ века для россиян является первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему отдали предпочтение 35% опрошенных. На втором месте в этом рейтинге располагается артист и поэт-песенник Владимир Высоцкий с 31%. Тройку лидеров с большим отрывом замыкает Георгий Жуков — его выбрали 20% респондентов.

При этом в первую десятку также вошли великий писатель Лев Толстой, которому отдали предпочтение 17% респондентов, советский лидер Иосиф Сталин и писатель Александр Солженицын.

При этом Сталин впервые за историю подобных опросов обошел Солженицына. Генсеку отдали предпочтение 16% опрошенных, а автору «Архипелага ГУЛАГ» — 14%. В 1999 году ситуация была противоположной: за Сталина высказались 14%, за Солженицына — 16% участников опроса.

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Далее следует революционер и первый глава СССР Владимир Ленин (13%). Ученый и лидер диссидентов Андрей Сахаров и актер Андрей Миронов набрали по 12%. Потом в порядке убывания следуют писатели Михаил Булгаков (10%), Михаил Шолохов, спортсменка Ирина Роднина (по 9%), драматург Антон Чехов, балерина Майя Плисецкая (по 8%), народная артистка СССР Любовь Орлова (7%), великий футбольный вратарь Лев Яшин (6%), оперный певец Федор Шаляпин (5%).

Замыкают рейтинг красный командир эпохи Гражданской войны Василий Чапаев, композитор Дмитрий Шостакович (по 4%). Художник Илья Репин на пару с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым набрали по 3%. Последний выбивается из длинного перечня кумиров еще и тем, что его внесли туда при жизни. Поэт Иосиф Бродский набрал всего лишь 2% и оказался последним в списке.

Как показали данные исследования, мужчинам и женщинам в ряде случаев близки разные кумиры. Дамы чаще голосуют за Роднину (14% против 4% среди мужчин), Михаила Булгакова (12% против 8%), Майю Плисецкую (12% против 4%), Михаила Шолохова (11% против 7%), Любовь Орлову (10% против 4%). Кавалеры же ожидаемо отдают предпочтение брутальным мужчинам — Георгию Жукову (25% против 15% среди женщин), Владимиру Высоцкому (36% против 27%), Иосифу Сталину (19% против 13%).

Разнятся данные и среди респондентов различного возраста.

Молодые люди в возрасте 18-24 лет чаще других симпатизируют Юрию Гагарину (40% против 30% среди участников опроса зрелого возраста), Михаилу Булгакову (18% против 6%).

Среди респондентов моложе 34 лет больше всего тех, кто отдает предпочтение Владимиру Высоцкому (36-37% против 18% среди пожилых) и Льву Толстому (20-21% против 11%). Что касается респондентов из самой старшей возрастной группы (от 60 лет и более), то они наиболее склонны считать своими кумирами Георгия Жукова (31% против 11% среди молодежи), Иосифа Сталина (25% против 15%), Владимира Ленина (18% против 13%) и Андрея Сахарова (17% против 7%).

Данные опроса несколько отличаются от результатов, полученных в 1999 году. Так, в последний год существования XX века Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий практически делили лидерство (30 и 31% соответственно), однако, если рейтинг Владимира Высоцкого не изменился, то у Юрия Гагарина он вырос. Третье место, как и сейчас, занимал Георгий Жуков, однако с большей долей «голосов» (26%). На этой же позиции находился Андрей Сахаров (26% против 12% в 2010 году). За прошедшие годы существенно снизился рейтинг Андрея Миронова (с четвертого до девятого места, с 20 до 12% соответственно). На прежней позиции, но с большим рейтингом остался Михаил Булгаков (как и ранее, десятое место, с 7 до 10%).

Попытки понять, каков «рейтинг популярности» у наиболее значимых исторических персонажей предпринимает не только ВЦИОМ. Так, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания ВИD начали проект «Имя России». Его целью было определить наиболее популярных персонажей, связанных с российской историей. Голосование проводилось через интернет, а также через звонки на радио и телевидение.

В итоге к 18 июля тройку лидеров составили Николай II, Сталин и Ленин. До тех пор Сталин первенствовал с заметным отрывом. После этого голосование внезапно приостановилось, а позже было аннулировано. Причиной этого администрация сайта назвала «войну машин», хакерские атаки и флешмобы при голосовании.

На начало декабря согласно данным, размещенным на сайте проекта первый три места заняли новгородский князь Александр Невский, император Петр I Великий и советский генсек Иосиф Сталин. Спустя почти две недели, ситуация на проекте сильно изменилась. На 24 декабря 2008 года в интернет-голосовании на сайте проекта голоса были распределены следующим образом: первым шел премьер-министр царской России Петр Столыпин, за ним следовал поэт Александр Пушкин, а третьим был великий химик Дмитрий Менделеев. Сталин и Ленин разделили седьмое и восьмое места соответственно. И 28 декабря по результатам теледебатов было выбрано одно имя — Александр Невский.

Историк Борис Юлин прокомментировал «Газете.Ru» выбор россиян в исследованиях ВЦИОМ и проекте «Имя России». «Я считаю, что при абсолютно объективном опросе ВЦИОМа Жуков бы не оказался впереди Сталина. Что же касается лидерства Гагарина с 1999 года – то это очень логично. Это первый человек, который совершил полет в космос, причем это был именно наш человек, он принес огромную славу СССР и нашему народу», — рассуждает историк.

По его словам,

Высоцкий удерживает вторую строчку, во-первых, благодаря тому, что он остается одним из самых, если не самым известным киноактером советской эпохи. А во-вторых, благодаря образу борца с несправедливостью, который, с точки зрения Юлина, отчасти создан искусственно.

«Солженицын оказался в первых строчках списка из-за той накрутки, которая идет вокруг этой фамилии в последнее время. Этот посредственный, с моей точки зрения, писатель включен в школьную программу, о нем часто выходят передачи по телевидению, ему ставят памятники. Без всего этого он бы никогда в топ не попал», — считает Юлин.

А вот популярность Ленина историк считает вполне оправданной. «Вспомните: в перестройку его популярность была нулевой, если не отрицательной. А сейчас она растет, это показывают и данные проекта «Имя России», и нынешнее исследование. Люди постепенно осознают простую вещь: именно Ленин создал страну, которая потом запустила Гагарина в космос, и которая победила в войне, одним из лучших полководцев которой оказался Жуков. Также люди смотрят на последние 25-30 лет нашей страны и не находят там тех достижений, которые были в эпоху Ленина и Сталина, что также влияет на волеизъявление респондентов», — заключил