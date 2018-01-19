Путин нырнул на Селигере

По всей России в ночь с 18 на 19 января жители страны празднуют Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня или Богоявления. В храмах в этот день совершаются литургии с чином Великого освящения воды, которые прошли в 400 московских храмах.

Верующие в память о Богоявлении окунаются в традиционные иордани — специально прорубленные купели в водоемах.

В Москве таковых подготовили 59. Все они оборудованы лестницами для спуска и ограждениями. Возле мест для купаний дежурили сотрудники МЧС и медики. В Подмосковье для крещенских купаний подготовили 237 точек, 68 из которых — на открытой воде. Безопасность обеспечивали более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кстати, посол США в России Джон Хантсман обещал, что примет участие в крещенских купаниях в подмосковном Новом Иерусалиме.

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Хотя в этом году зима в столичном регионе выдалась теплее обычного (по данным синоптиков, на 6 градусов теплее нормы), на Крещение в Москву все же пришли небольшие морозы, от -5 до -10 градусов, и в разных частях столицы выпало от 2 до 6 мм осадков.

Президент РФ Владимир Путин на праздник посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и окунулся в прорубь на Селигере.

Фоторепортаж: Путин окунулся в прорубь __is_photorep_included11617772: 1

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля». Песков также рассказал, что для президента это уже не первый опыт таких купаний.

В Санкт-Петербурге для купаний были оборудованы 26 купелей. Как и в Москве, погода в северной столице оказалась достаточно теплой, из-за чего толщина льда в Невской губе составила всего 5-10 см: это минимальная толщина льда для этого времени года.

Пример жителям Санкт-Петербурга в этом году подали участницы конкурса красоты «Петербургская красавица». Три победительницы прошедшего в декабре конкурса окунулись в прорубь на набережной реки Невы, напротив храма Успения Пресвятой Богородицы Оптинского подворья.

Самое теплое в этом году Крещение россияне встретили на юге. В Краснодаре, где для купаний обещали организовать 38 купелей, температура воздуха ночью была +3 градусов по Цельсию, а в Крыму температура ночью поднималась до плюс семи.

В регионах Зауралья с Крещенскими морозами повезло больше всех. В Новосибирске при температуре -21 градус в купаниях приняли участие 6,5 тысяч человек. В Свердловской области было теплее, около -13 градусов. В области для купаний было организовано около 90 мест, на которые, по предварительным оценкам пришли около 70 тысяч россиян.

Жителям Омской области пришлось набраться мужества, чтобы окунуться в купели при температуре -30 градусов. В регионе были открыты 40 купелей, 3 из которых — в самом Омске.

Холоднее всего пришлось жителям Дальнего Востока с морозами до -50 градусов.

Между тем, из-за тонкого льда в бухте Гертнера власти Магадана были вынуждены отменить крещенские купания впервые за 15 лет.

«Лед тонкий, возможен его разлом, безопасность гарантировать невозможно. Массовый выход людей на лед крайне опасен», — прокомментировали это решение в городской администрации. Толщина льда в бухте составляет от 30 до 75 сантиметров, в то время как для безопасного купания требуется, чтобы данный показатель превышал 80 сантиметров.

Власти Владивостока в этом году тоже отказались от организации праздничных купелей, — но не по причинам погоды. В мэрии заявили, что бюджет города не в силах покрыть расходы на организацию праздника.

«Несколько лет подряд мы проводили крещенские купания, уделяя большое внимание прежде всего безопасности горожан. По форме купели были сделаны металлические конструкции, которые опускались в лед, были организованы теплые палатки, где люди могли согреться. На месте купели дежурили медики, сотрудники МЧС. Такое мероприятие требует определенных затрат. В целях экономии бюджета было решено отказаться от ряда мероприятий, в том числе и от организации крещенских купелей», — заявили в мэрии города.

Впрочем, администрация Владивостока все же организовала дежурства специальных служб у двух освященных иорданий в бухтах Новик и Федорова.

Без каких-либо происшествий крещенские купания прошли в Хабаровском крае: по предварительным оценкам в мероприятиях приняли участие более 10 тыс. человек.