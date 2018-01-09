«Речь идет о сознательном кощунстве»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в оскорблении чувств верующих местного жителя Леонарда Конвишера и приговорил его к штрафу в 400 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В отношении Конвишера было возбуждено дело по части первой статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды а равно унижение человеческого достоинства».

Как подчеркнули в суде, приговор был оглашен еще до Нового года, однако сам молодой человек не стал обжаловать решение судьи и полностью признал вину, в результате чего приговор вступил в силу.

«Суд посчитал доказанным, что Конвишер разместил в социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе «АНТИ ЭНТЕО/АНТИ «БОЖЬЯ ВОЛЯ» (18+)» сообщение, в котором имеется совокупность признаков возбуждения вражды», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Там отмечается, что в посте Конвишера содержится высказывание «Время жечь мосты» вместе с картинкой, на которой силуэт угрожает ножом другому силуэту с христианской атрибутикой. Кроме того, ранее он также выкладывал в группе серию постов, состоящих из картинок провокационного содержания и музыкальных записей с антиклерикальными текстами. При этом за одну из опубликованных Ковнишером иллюстраций еще в 2015 году судили жителя Ижевска.

Сам Конвишер занимается тем, что играет на ударных инструментах в питерских рок-ансамблях и работает шеф-поваром в одном и ресторанов Северной столицы. Как рассказал сам молодой человек «Газете.Ru», у него не было умысла оскорбить чувства христиан или людей, принадлежащих к какой-либо иной религии.

«Я всегда подчеркивал, в том числе, во время судебных заседаний, что ничего не имею против христианства как такового, а выступаю против, скажем так, не очень умных людей, которых можно назвать мракобесами. Но, к сожалению, моя позиция судом услышана не была, и дело выглядело как Конвишер против «Божьей Воли»,

— пояснил оштрафованный. По его словам, он с самого начала слушаний признался, что разместил посты, однако виновным себя не признает, так как, с его точки зрения, никакого состава преступления в его действиях не содержится.

«Я не стал обжаловать приговор, так как по закону суд второй инстанции может как смягчить, так и осложнить участь осужденного, может даже приговорить к лишению свободы. Поэтому деваться некуда: буду исполнять решение суда и выплачивать штраф», — отметил Конвишер. Музыкант добавил, что сумма в 400 тысяч рублей является для него значительной, поэтому, чтобы собрать ее, он будет «много работать».

Православный активист и общественный деятель Дмитрий Цорионов, известный также под псевдонимом Энтео, создатель организации «Божья воля», также прокомментировал «Газете.Ru» приговор Октябрьского суда Санкт-Петербурга.

«Я сперва не совсем понял, о чем идет речь, но после того, как ознакомился с публикациями на эту тему, у меня сложилось впечатление, что речь идет о сознательном кощунстве. Подобное варварство недопустимо в цивилизованном обществе», — отметил он.

Реакция на уголовное преследование Конвишера у некоторых общественников оказалась неоднозначной. Так, в правозащитном центре «Сова» посчитали, что «в целом не могут однозначно считать дело возбужденным неправомерно». Большая часть постов Конвишера, по мнению правозащитников «Совы», является богохульными, но богохульство как таковое не является противоправным деянием и не содержит в себе побудительные призывы к насилию.

Соответственно, оскорбившимся христианам следует требовать сатисфакции в административном или гражданско-правовом порядке, но никак не в уголовном. В центре «Сова» также отметили, что публикация с силуэтом, которых угрожает ножом другому силуэту с православным крестом, напротив, одобряет насилие, и «потому преследование за ее публикацию по статье 282 УК нельзя назвать необоснованным».

По словам петербургского историка Клима Жукова, «писать нечто матерное про Христа или Будду — это мало того, что оскорбляет чувства верующих, но и некрасиво. Категорически не нужно приходить в чужой храм и устраивать пляски на алтаре, так как это неуважение к своим согражданам и банальное хулиганство». Однако привлечение к уголовной ответственности за антирелигиозные высказывания, по его мнению, противоречат самой концепции светского, по Конституции, государства.

Следуя этой логике, продолжает Жуков, роман Льва Толстого «Воскресенье» должен быть изъят из библиотек и заблокирован в интернете, не говоря уже о произведении Александра Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде».

Отметим, что это не первый конфликтный случай в связи с так называемым оскорблением чувств верующих. Не последнюю роль в подобных инцидентах сыграл и сам Энтео с соратниками. Например, 14 августа 2015 года группа членов общественного движения «Божья воля», во главе с Цорионовым повредила четыре работы скульптора Вадима Сидура, находящиеся в Госфонде и представленные на выставке в московском Манеже.

Члены упомянутой группы объяснили свои действия тем, что выставленные работы оскорбляли религиозные чувства верующих. Первоначально прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело о вандализме, впоследствии дело об уничтожении культурных ценностей все же было возбуждено, однако 23 сентября 2016 года оно было прекращено «за отсутствием состава преступления». Тем не менее Цорионова привлекли к административной ответственности, арестовав на 10 суток. А 27 августа 2012 года на Павелецком вокзале Москвы Энтео с группой сторонников приблизился к молодому человеку, садившемуся в поезд, и порвал на нем футболку с изображением панк-группы «Pussy Riot».

Активисты напали на сторонника группы с криками «Русь святая, храни веру православную! Так будет с любым кощунником!».

Видеозапись акции была опубликована на сайте YouTube. Владелец футболки, Алексей Мысливец, обратился в полицию, где ему отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», поскольку материальный ущерб (800 рублей) слишком мал для возбуждения дела по этой статье.