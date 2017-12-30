Взрыв в Петербурге: подозреваемый задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали предполагаемого организатора и непосредственного исполнителя взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об успешной операции сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина», — говорится в сообщении ЦОС.

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Подозреваемый в терроризме передан в Следственный комитет России (СКР). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Сейчас, по словам Петренко, с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

Также оказалось, что во взрывном устройстве не было поражающих элементов — принятые за шрапнель гайки слетели с креплений магазинных стеллажей и других объектов.

Тем временем из неврологического отделения Александровской больницы выписали одну из пострадавших, об этом сообщила в твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. Еще восемь пострадавших остаются в больницах. По информации Министерства иностранных дел Узбекистана, пострадавший в результате взрыва Хазраткул Аликулов, также находившийся в магазине, благополучно перенес операцию по удалению инородного предмета, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Ранее стало известно, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) заявило о своей ответственности за теракт в петербургском «Перекрестке». Официальное коммюнике террористов опубликовало подконтрольное ИГ информагентство «Амак».

При этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что террористы ИГ после своего поражения в Сирии «для рекламы готовы ставить автограф под любым терактом,

который будет происходить где бы то ни было».

Депутат также заявил, что российским правоохранителям «важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Однако российский президент Владимир Путин, выступая в Кремле перед ветеранами кампании российских ВКС в Сирии 28 декабря, охарактеризовал взрыв СВУ в Санкт-Петербурге как террористический акт.

«Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но

при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил президент России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают взрыв следствием недоработки специальных служб РФ.

Вечером 27 декабря в камерах хранения в супермаркете «Перекресток» в ТРЦ «Гигант-Холл» на Кондратьевском проспекте было заложено самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадали 18 человек — сотрудники и посетители торгово-развлекательного центра.

Многие торговые сети активно отреагировали на произошедший взрыв. Так, в Санкт-Петербурге и других городах в магазинах демонтируют камеры хранения и до максимальных значений усиливают контрольно-пропускной режим.

В Смольном заявили, что все пострадавшие в теракте получат значительную денежную компенсацию из средств бюджета — от 250 до 500 тыс. рублей. Также помощь обещали оказать и в торговой компании «X5 Retail Group», которой принадлежит сеть «Перекресток».