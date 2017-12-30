Бэби-бум по-русски

Россия в последние годы вышла на стабильные демографические показатели, но государству все еще приходится придумывать новые меры по стимулированию рождаемости. Причина – страна вошла в период, когда рожать должно поколение 1990-х годов – самое малочисленное из последних. Пик рождений сейчас приходится на возраст 27 лет.

Демографический провал случился в 1999 году – тогда коэффициент рождаемости опустился до 1,157, а число родившихся детей — 1,21 млн. С 2000 года эти показателей (кроме рождений в 2005 году) росли.

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Положительного естественного прироста населения удалось добиться в 2014 году. По итогам 2016 года – плюс 5,3 тыс. человек против 32,7 тыс. в 2015 году. Положительную динамику обеспечивает миграция – по 250-300 тыс. человек в год. По расчетам Росстата, в январе-сентябре число жителей России выросло на 50 тыс. человек (214,6 тыс. человек в том же периоде прошлого года). «Естественная убыль населения в январе-сентябре 2017 года составила (-106,2) тыс. человек, в соответствующем периоде 2016 года наблюдался естественный прирост населения 18,2 тыс. человек. Миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 47,1%», — отмечается в бюллетене ведомства.

При этом успешность демографической политики в России связывают преимущественно с повышением рождаемости. Если в 2007 году родилось более 1,6 млн детей, то в 2014 – более 1,9 млн. В 2016 году показатель уменьшился – 1,86 млн. Согласно данным Росстата, в январе-сентябре этого года родилось всего 1 млн 272 тысячи детей, тогда как за 9 месяцев прошлого на 11,5% больше — 1 млн 435 тысяч.

Всплеск рождаемости эксперты связывают в первую очередь с мерами поддержки семей с детьми, а также со снижением младенческой смертности и ростом ожидаемой продолжительности жизни.

Если в 1999 году показатель младенческой смертности составлял 16,9 на тысячу родившихся живыми, то в 2006 году — более 10. В 2017 году (за 9 месяцев) – 5,3, говорила ранее замглавы Минздрава Татьяна Яковлева. Согласно данным Росстата, в 2016 году этот показатель составлял 6, а в 2015 году – 6,5.

«По нашим экспертным оценкам, меры, которые были приняты в 2006 году, совокупно с принятыми в 2011-2012 годах мерами совокупно дали от 2 млн до 2,5 млн дополнительных рождений. Без этих мер мы бы, скорее всего, таких результатов не имели», — говорит гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

С 2007 года начала действовать программа выдачи материнского капитала – он положен при рождении второго ребенка. По данным ПФР, за это время заявки на него подали 8,5 млн семей, получили – 8,2 млн, выплачено около 2 млрд руб. Более 91% получателей маткапитала направляют деньги на улучшение жилищных условий.

Согласно данным Росстата суммарный коэффициент рождаемости (детей на одну женщину) с 2012 по 2015 год вырос с 1,691 до 1,777, при этом в городах наблюдался рост – с 1,541 в 2012 году до 1,678 в 2015 году, а в сельской местности – падение с 2,215 до 2,111. Показатель 2016 года — 1,762, что на уровне Финляндии, но выше Португалии (1,21 в 2015 году). В 2014 году число рожденных третьих и последующих детей по сравнению с 2013 годом выросло на 8,7%, в 2015 году – на 4,9%, 2016 году – на 3,5%, следует из данных Росстата. На начало года в России было 1,25 млн многодетных семей, тогда как в 2010 году – 1,233 млн, сообщал RT со ссылкой на данные Минтруда.

«Сейчас их (третьих и последующих рождений. – прим.ред.) вклад составляет около 18%, что внешне похоже на ситуацию середины 1980-х годов, но все еще далеко от уровня 1960-х годов... В сумме эти факторы говорят о том, что доминировавшая на протяжении пары десятилетий модель однодетной семьи перестала быть столь массовой», — говорилось в июльском «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли.

Выделять какую-то самую эффективную демографическую меру сложно – они работают «пакетом», говорит заведующая лабораторией исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Макаренцева, указывая на положительные отзывы о маткапитале. По ее словам, младенческая смертность снизилась в том числе за счет создания сети перинатальных центров большого прироста в числе рожденных детей дать не может.

«Если говорить о последних годах, то, скорее, это снижение очереди в детские сады и первые шаги в направлении того, чтобы сделать доступными ясельные группы и в целом наладить баланс между работой и воспитанием детей – всех услуг, касающихся ухода за детьми», — приводит пример эффективной меры Макаренцева.

Вместе с тем пока уровень занятости женщин 20-49 лет, имеющих детей-дошкольников, в последние годы находился примерно на одном уровне – 64% в 2014 году и 64,9% в 2016 году. Ликвидировать «провал» в карьере женщин призвано наращивание ясельных групп, говорил ранее в интервью «Газете.Ru» https://www.gazeta.ru/business/interview/nm/s11020706.shtml?refresh министр экономического развития Максим Орешкин. Развивать это направление планируется наряду с новыми демографическими мерами: выплатой пособия на первого ребенка для семей с низкими доходами, продлением маткапитала и т.п. «Эти полтора года (выплаты пособий. – прим. ред.) перерастают в программу увеличения мест в яслях – чтобы через полтора года у женщины, если она хочет выйти на работу, была возможность отдать ребенка в ясли», — говорил Орешкин. Но государство могло бы пойти дальше — развивать услуги по присмотру и уходу не только в детских садах, но и в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения, а также через сертифицированных нянь, указывает Рыбальченко.

Новый пакет демографических мер – один из ответов на вызов демографической ямы поколения 1990-х годов. «В эту демографическую яму мы вступили в 2010-е годы, но благодаря мерам поддержки семей удалось отодвинуть ее последствия фактически до нынешнего года», — поясняет Рыбальченко и отмечает: сейчас поколение 20-летних вдвое малочисленнее 30-летних.

Преодолеть яму практически невозможно, добавляет Макаренцева. «В абсолютных числах это будет значительное снижение, и никакими мерами… то есть мы не можем заставить семьи иметь сразу по 4 ребенка. О преодолении говорить не приходится, но любые меры, которые помогут иметь больше детей, хотя бы чуть-чуть помогут сократить этот разрыв», — отмечает эксперт.

И, по словам Рыбальченко, от точечных предложений, куда можно было бы включить и дополнительную поддержку многодетных, необходимо переходить к созданию атмосферы максимальной поддержки семьи на всех этапах жизненного цикла.

С ближайшие три года государство готово потратить на стимулирование рождаемости около 500 млрд руб., говорила вице-премьер Ольга Голодец. В частности, речь идет о субсидировании ипотеки для семей, где появляется второй ребенок и третий ребенок, продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, возможности получения выплат из маткапитала особо нуждающимися семьями. Как говорил президент Владимир Путин, 144,5 млрд рублей потребуется только на выплаты пособий по рождению первого ребенка – они будут положены семьям, имеющим доход на уровне полутора прожиточным минимумов региона, по достижении ребенком полутора лет.

Эффект ожидания работает, добавляет Рыбальченко: «… рождение детей во многом связано с ожиданием у населения новых мер. Практика последних лет это показала. Например, в 2007 году мы получили рост рождаемости, хотя никто еще материнского капитала на руки не получил. В 2012 году – очередной всплеск рождаемости, хотя никто еще не получил земельных участков».