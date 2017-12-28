«Ликвидировать бандитов на месте, но в рамках закона»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с принимавшими участие в операции ВКС в Сирии офицерами назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом, передает РИА «Новости».

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«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин. Президент добавил, что дал ФСБ распоряжение задержать или ликвидировать причастных.

Фоторепортаж: Последствия взрыва в петербургском супермаркете __is_photorep_included11561954: 1

«Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона.

Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.

Вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.

Взрыв произошел в камере хранения, но задел одну из касс магазина. Разрушения конструкция здания, в котором находился магазин, при этом не произошло. После взрыва на место происшествия прибыли спецподразделения МЧС, ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии. Деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка координировалась Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).

«На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления», — говорилось в сообщении НАК.

В день происшествия Следственный комитет опровергал информацию о том, что причиной взрыва мог быть теракт.

«Следствие пока рассматривает только одну версию произошедшего: «Покушение на жизнь двух и более лиц», статья 105 часть 2 УК РФ», — сказал «Газете.Ru» официальный представитель СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов. Именно по этой статье СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге.

По последним данным, при взрыве пострадали в общей сложности 13 человек. «По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — сообщила в своем твиттере вице-губернатор города Анна Митянина.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже поручил правительству города подготовить необходимые документы для предоставления пострадавшим материальной помощи. По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, каждый из них получит по 300 тыс. руб., выделенных из резервного фонда губернатора.

Очевидцы и жители города отмечают, что экстренные службы отреагировали на происшествие достаточно оперативно.

«Сначала был сильный, глухой хлопок, через восемь-десять минут начали «слетаться» машины скорой помощи, пожарные, ФСБ, все очень быстро оцепили. Здание [ТРЦ «Гигант-Холл»] имеет подъезды со всех четырех улиц — все было занято службами вышеперечисленными. Людей вывели быстро», — рассказала жительница расположенного рядом дома Татьяна.

Камеры хранения, по ее словам, находятся в углу магазина, вдалеке от входа. «В связи с похолоданием двери почти все закрыли. Я думаю, это спасло людей. В моей семье все перенервничали, пока все дома не собрались», — добавила Татьяна.

«Сразу приехала полиция, много машин «скорой» и пожарных машин. Дыма, пламени не видно со стороны площади Калинина, но все бегают, тянут рукава, выносят пострадавших», — написала одна из очевидцев Ирина Куликова в социальной сети «ВКонтакте».

«А я к кассе подходила, вспомнила, что забыла кое-что, отхожу в обратную сторону — и взрыв произошел. Паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит. Нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила», — рассказала другая покупательница.