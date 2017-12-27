Москва-2017: новое метро, реновация и попрошайка

Шторм и капуста

Как и любой год, нынешний «отметился» несколькими резонансными происшествиями, самым громким из которых стал сильнейший за последнее время ураган в городе. Он обрушился на столицу 29 мая во второй половине дня. Порывы ветра достигали 30 м/с. Стихия обесточила более 300 населенных пунктов в Подмосковье, только в Москве было сломано и повалено более 27 тыс. деревьев, из них около 6 тыс. в парках и около 5,5 тыс. — на особо охраняемых природных территориях. Повреждены кровли 243 многоэтажных домов и административных зданий, 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, почти 2 тыс. автомобилей.

Шквальный ветер повредил ряд исторических надгробий в Донском монастыре; был сорван фрагмент крыши Сенатского дворца в Кремле, поврежден храм Рождества Богородицы в Королеве.

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В Люберцах ветер повалил башенный кран, а в Жулебино уничтожил крытый теннисный корт. Из-за падения дерева на железнодорожные пути прекратилось движение поездов «Аэроэкспресса» во Внуково, пассажиры были вынуждены добираться до аэропорта на попутках. Было затруднено движение на других пригородных железнодорожных направлениях, МЦК, Филевской линии метрополитена. Сильный ветер также полностью разрушил пирамиду Александра Голода в Истринском районе.

Буря унесла жизни 18 человек в Москве, порядка 170 человек пострадали. Причинами травм и смертей стали, в основном, падения деревьев и остановок общественного транспорта. После трагических событий в ряде СМИ была высказана критика в адрес МЧС, которые недостаточно оперативно и не всех горожан предупредили о грядущем стихийном бедствии.

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Ураган стал самым смертоносным после смерча июня 1904 года, описанного легендарным Владимиром Гиляровским.

В конце 2017 года серьезный удар был нанесен по одному из важнейших чувств жителей Москвы — обонянию. С 8 декабря в целом ряде районов города распространился неприятный запах тухлой квашеной капусты, «рецидивы» которого возникали и в другие дни. Сначала многие горожане считали, что причиной зловония стали выбросы с Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, но эта версия не подтвердилась. Оказалось, что главной причиной стали работы по дегазации на полигоне бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Сергей Бобылев/ТАСС Вид на территорию полигона бытовых отходов «Кучино» в Балашихе

«Я б «Гамлета» выучил только за то...»

Курьезное происшествие имело место в конце мая уходящего года на Воздвиженке, неподалеку от знаменитой улицы Арбат. Там 10-летний мальчик громко читал отрывки из «Гамлета» Уильяма Шекспира. Тем самым он привлек внимание не только прохожих, но и сотрудников полиции, которые решили, что он таким образом занимается попрошайничеством.

Ситуация осложнялось тем, что на месте событий не было родителей или законных представителей ребенка. Однако рядом с мальчиком находилась только женщина, представившаяся «знакомой ребенка». Произошедшее вызвало серьезный общественный резонанс. СК РФ по Москве даже организовал проверку по факту действий полицейских, которые, впрочем, действовали строго в рамках законодательства и устава патрульно-постовой службы. Протокол, составленный на отца мальчика по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию), позже был аннулирован.

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Более громким происшествием, к сожалению, закончившимся трагически, стала история питерского блогера и актера Станислава Думкина в столичном парке Горького.

13 августа вечером он отправился на прогулку в парк Горького в компании двух девушек. Там он повздорил с незнакомым ему молодым человеком, тот ударил его в лицо, Думкин упал и получил серьезную травму головы. Несколько дней блогер пролежал в коме, а потом скончался. Инцидент повлек за собой ряд вопросов к администрации парка Горького, в частности, касающихся обеспечения безопасности отдыхающих.

В ответ в пресс-релизе парк переложил часть ответственности на самих гостей: «Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт».

Позже также выяснилось, что охрана парка не имеет права вмешиваться в чужие разборки, может только вызвать полицию. Через некоторое время удалось задержать подозреваемого — 22-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова. В отношении молодого человек было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего».

Реновационный комитет

Нынешний год оказался чрезвычайно важным с точки зрения судьбы программы реновации, которую годом ранее обсудили столичный градоначальник Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Этот проект предполагает снос ветхих пятиэтажных домов в Москве и переселение жителей в новые современные дома, построенные на их месте.

Идея вызвала неоднозначную реакцию москвичей, так как к указанным домам относились не только блочные пятиэтажки, построенные в эпоху Никиты Хрущева, но и кирпичные дома в пять этажей, которые появились в годы правления Иосифа Сталина. Не всем жителям Москвы захотелось переезжать из домов подобного типа, и против реновации неоднократно проходили различные акции протеста.

В марте 2017 года инициативная группа депутатов внесла законопроект о реновации в Госдуму РФ. С 13 апреля про 14 мая документ прошел три чтения в нижней палате российского парламента, все три раза его приняли подавляющим большинством голосов депутаты. За время рассмотрения в Думе в документ внесл более 140 различных поправок. 28 июня законопроект был одобрен Советом Федерации, а 1 июля его подписал президент.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

По данным на август 2017 года, в программу реновации были включены 5 144 дома. Закон предусматривает отказ жителей от участия в проекте, если они выскажутся против него на соответствующем голосовании. Таким образом из нее были исключены многие дома в Лефортовском, Тимирязевском и некоторых других районах города. По отдельным объектам решения собраний собственников были обжалованы в суде, рассмотрение этих жалоб еще продолжается. В любом случае, слово «реновация» в 2017 году стало одним из самых часто употребимых.

«Букашки» сбросили рога

Некоторые изменения в ушедшем году коснулись и сферы московского общественного транспорта. 23 января монорельс, который соединяет метро «Тимирязевская» и территорию вокруг ВДНХ, был переведен с транспортного в экскурсионный режим. Интервал движения между поездами был увеличен до 30 минут, а режим работы сократился на четыре часа.

Такое решение столичные власти объяснили снижением пассажиропотока, особенно после ввода в 2016 году Московского центрального кольца и нового участка Люблинско-Дмитровской линии, а также необходимостью поберечь изнашивающиеся составы, запчасти для которых изготовить достаточно сложно и недешево.

Кроме этого, в 2017 году было решено окончательно отказаться от троллейбусов — знаменитых «букашек» (маршрута Б и Бк) на Садовом кольце. Впрочем, вместо «рогатого» вида транспорта по тому же маршруту пассажиров стали перевозить более маневренные автобусы.

Еще одним транспортным нововведением стало долгожданное открытие целого ряда станций метро. Например, на юго-западе столицы появилась станция «Ломоносовский проспект».

Виталий Белоусов/РИА «Новости» Вход на станцию метро «Ломоносовский проспект»

С радостью москвичи восприняли и появление еще нескольких новых станций в западной части города, в том числе: «Раменки», «Минская», «Румянцево» и «Саларьево».

А накануне Нового года в районе Ховрино откроется одноименная станция Замоскворецкой линии, таким образом связав Клинскую, Зеленоградскую, Солнечногорскую и Онежскую улицу, которые считаются традиционно «зоной Сталкера» северной части столицы с ее более респектабельными районами.

Москвичи пропололи «Зарядье»

Открывали в 2017 году не только новые станции столичной подземки, но и новые объекты досуга москвичей. Девятого сентября, в день города, первые посетители вступили на территорию московского парка Зарядье. Этот объект возводили с 2013 года на месте снесенной ранее гостиницы «Россия».

В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото, которые спускаются террасами с верхнего уровня участка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад, пересекаются и наслаиваются друг на друга. В разных частях парка создан искусственный микроклимат — с помощью регуляции температуры, управления ветром, имитации естественного света. Парк стал зоной, соединяющей пешеходную часть Китай-города с территорией Кремля. «Гвоздем», то есть «подковой» программы можно назвать уникальную конструкцию смотровой площадки с видом на Москву-реку, получившей название «Парящий мост».

Артем Сизов/«Газета.Ru» Вид на «Парящий мост» в Зарядье с Раушской набережной

На территории парка высажено 752 дерева и 7 тыс. кустарников, всего же здесь представлено 120 видов растений. Важным элементом проекта является то, что строгих маршрутов нет, и посетители смогут перемещаться по парку, как пожелают. Именно это обстоятельство сыграло с «Зарядьем» злую шутку. Из-за ажиотажа в первые дни после открытия в парке были вытоптано множество новых растений, которые завезли из разных природных зон. По словам начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина, ущерб был нанесен 10 тыс. растений.

Кристина Богачева/«Газета.Ru» Поврежденный газон в парке «Зарядье» в центре Москвы, 14 сентября 2017 года

Пострадали и некоторые более капитальные элементы ландшафта. Так, в первый день после открытия парка для широкой публики кто-то повредил стеклянную «кору» над филармонией — после броска камня в один из треугольников покрытия он треснул. То же самое произошло и с медиацентром — там треснуло световое окно.

Еще одним открытым знаковым объектом стал легендарный стадион «Лужники». В 2017 году завершилась самая масштабная за его историю реконструкция. Обновленные «Лужники» вмещают 81 тыс. зрителей, что на 3 тыс. больше, чем раньше. Но главное преимущество арены — уникальное футбольное поле с натуральным газоном. Оно соответствует всем требованиям и техническим рекомендациям Международной федерации футбола (ФИФА) и оборудовано автоматическими системами полива и обогрева. Кроме того, кровлю стадиона превратили в медиаэкран, вмонтировав туда множество светодиодов. Теперь на кровлю можно выводить изображения флагов команд, текущий счет, показывать видеоролики.

Также в этом году завершился очередной этап городской программы «Моя улица». Весной, вопреки прогнозам скептиков, зазеленели высаженные ранее на Тверской улице липы, а город получил ряд действительно интересных объектов, начиная от археологического амфитеатра на Хохловской площади и заканчивая обновленной площадью Тверской заставы с вернувшимся на законное место памятником Максиму Горькому.