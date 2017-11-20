Дед Мороз обманул синоптиков

Москвичам стоит готовиться к морозным ночам – но можно сильно не утепляться. По информации Гидрометцентра, «семейство циклонов определяет влажную и относительно теплую погоду на европейской части страны. Постепенно эта система движется на восток, позволяя в своем тылу холодным воздушным массам из высоких широт с северными ветрами распространиться на юг. В течение недели похолодает в центре Европейской России, в том числе в Москве и Московской области».

Как писала «Газета.Ru», ближайшие несколько дней в Москве также ожидаются сильные снегопады. Пика осадки достигнут в среду, 22 ноября, когда, по предварительным расчетам, в городе может выпасть до 20 мм снега.

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При этом температура вплоть до среды ожидается относительно высокой: от небольшого минуса до небольшого же плюса. Но за счет сильного (до 12-17 м/с) ветра высок риск гололедицы. Как сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, «условия скольжения будут выражены». По словам синоптика, этому будут способствовать изменения в температуре воздуха и выпадение осадков. «При усилении ветра, чего мы ожидаем к 22 ноября, небольшой ледок образуется даже при положительных значениях температуры», — цитирует Вильфанда РБК.

В четверг, 23 ноября, вместе с интенсивностью осадков начнет понижаться и температурный фон: в течение суток ожидается -4…0°С. А уже в пятницу, 24 ноября, на небе прояснится, и в сочетании с сильным северо-западным ветром это приведет к заметному остыванию воздушных масс. Термометры покажут не выше -9…-4°С в течение суток. Суббота ожидается примерно такой же: до -10°С ночью и -6°С днем.

Ранее сообщалось о том, что «ледяной апокалипсис» придет в столицу уже 16-17 ноября. Центр организации дорожного движения даже выпустил экстренное предупреждение, чтобы автомобилисты соблюдали все меры осторожности. А еще лучше – оставили бы в эти дни автомобили и пересели бы на общественный транспорт. Ночные температуры, как прогнозировали тогда, опустятся до 17 ºC ниже ноля, а днем на этой неделе столбики термометров, предполагалось, будут показывать 2-7 ºC мороза.

Прогнозы о 20-градусных морозах и тотальной гололедице, к счастью, не оправдались. Москва оказалась на периферии ледяного атмосферного фронта.

«По уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами», – сказала тогда «Российской газете» завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Зато рекорд был поставлен по осадкам: 19 ноября в городе выпало более 15% месячной нормы.

Отметим, что это не первый раз, когда прогнозы синоптиков не сбываются. Но в этом году число связанных с этим скандалов побило все рекорды. В частности, критика в адрес «небесной канцелярии» высказывалась после обрушившегося на Москву в конце мая урагана, который унес жизни 16 человек. После сильнейшего шторма, накрывшего столицу 29 мая, глава МЧС России Владимир Пучков выступил с предложением штрафовать синоптиков за предоставление неточной либо несвоевременной информации о погодных условиях. По мнению руководителя российского ведомства по чрезвычайным ситуациям, это необходимо, чтобы повысить эффективность системы оповещения граждан о чрезвычайных погодных условиях. После трагедии 29 мая выяснилось, что не все жители столичного региона получили уведомления МЧС о надвигающемся стихийном бедствии. Представители МЧС России обвинили в случившемся Росгидромет, заявив, что предоставленный синоптиками прогноз оказался неточным и не подпадал под критерии чрезвычайной ситуации, поскольку в нем было указана скорость ветра менее 25 м/с.

Представители Росгидромета, в свою очередь, эти обвинения отвергли, заверив, что прогноз был точным и своевременным и что его сразу направили в МЧС. Комментируя же предложение Пучкова о введении штрафов, замруководителя ситуационного центра Гидромета Анатолий Цыганков отметил, что эта практика применяется и сейчас. «У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза», — подчеркнул Цыганков.

29 августа Генпрокуратура РФ направила официальное письмо главе Минприроды Сергею Донскому. В послании говорится об «ошибке» Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая в Москве. В тот же день глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил недоумение в связи с тем, что «виноватыми» в природных катаклизмах назвали синоптиков.