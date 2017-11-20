Праздничное пророчество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал деятелей культуры «не сбивать людей с толку», чтобы в России не повторились революционные события столетней давности, передает «Интерфакс».

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Он отметил, что сегодня «грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр». «И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», — приводит агентство слова из проповеди патриарха после литургии в храме Христа Спасителя.

Глава Русской православной церкви уточнил, что имеет в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех».

Патриарх посетовал, что творческая интеллигенции «повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем».

По убеждению главы РПЦ, «сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей».

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх. При этом он напомнил, что, согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих, и призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

Эта проповедь была прочитана патриархом в понедельник, 20 ноября, в день его рождения. Патриарху всея Руси, главе Русской православной церкви Кириллу (в миру Владимиру Михайловичу Гундяеву) исполняется 71 год.

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Путин поблагодарил патриарха за служение и пожелал «всего самого, самого доброго, здоровья». «Поменьше работать», — добавил президент. Он также подарил патриарху Кириллу картину с изображением Успенского собора в Кремле.

Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за поддержку сотрудничества между православной церковью и государством.

Патриарха поздравил также и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер подарил священнослужителю букет минских роз и картину белорусского художника Антона Вырво с изображением Свято-Никольского гарнизонного собора в Бресте.

Еще один подарок, приготовленный для патриарха — издание книги «Мысли. Высказывания. Суждения», автором которой является сам Кирилл. Презентации книги, подготовленной в печать Русской экспертной школой, запланирована на понедельник сегодня в храме Христа Спасителя.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу патриарха, «в книге собраны самые ёмкие и важные, выдержавшие проверку временем, фрагменты из написанного и сказанного патриархом почти за полвека, с 1969 года по настоящее время».

Выпуская книгу изречений патриарха церковь не забыла сделать скидку на современность и заявила о переводе еще не выпущенного произведения в электронный формат в виде сайта с емким названием «Патриарх говорит».

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Будущий патриарх принял постриг и священный сан в 1968 году. Всего через восемь лет он уже получил титул епископа Выборгский, викария Ленинградской епархии, управляющего патриаршими приходами в Финляндии.

В 1984 году Кирилл становится архиепископом Смоленским и Вяземским. В 1991 году, после развала СССР священнослужитель получает статус митрополита Смоленского и Калининградского.

1 февраля 2009 года Кирилл был избран шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси.

Формально патриарх не является политиком, однако по своему влиянию одна из крупнейших общественных фигур в стране. Сегодня многие воспринимают его как консерватора, хотя вначале его правления на него возлагали надежды как на модерниста. Патриарх Кирилл умеет находить общий язык с любой аудиторией — ему приходилось выступать и перед студентами, и перед байкерами. Несколько лет он вел на телевидении передачу «Слово пастыря», которую с интересом смотрели не только верующие.