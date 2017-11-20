Убийца байкеров воли не увидит

Мособлсуд вынес приговор — пожизненное лишение свободы — убийце пятерых членов байкерского клуба «Дикие сердцем» в подмосковном Егорьевске. Также суд удовлетворил гражданские иски пятерых родственников убитых людей. Теперь 29-летний Илья Асеев должен выплатить по три миллиона рублей каждому из них в качестве возмещения морального вреда, компенсировать материальный ущерб на общую сумму более 679 тыс. рублей, а также возместить расходы на адвокатов в размере свыше 62 тыс. рублей каждому.



Асеев вырос в семье, которую можно назвать не вполне благополучной. Его отец, Александр, был неоднократно судим, в том числе отбывал срок за вооруженный разбой. В местах лишения свободы Асеев-старший провел в общей сложности более 14 лет. Однако молодой Илья не хотел идти по стопам отца. После окончания средней школы юноша учился три года в Егорьевском авиационном техническом колледже (правда, закончить его не смог), а потом перевелся в в 31-е ГПТУ Егорьевска на специальность «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», которое окончил с отличием. В 2007 году парня призвали в армию, службу ему пришлось пройти в химических войсках. После этого

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Илья Асеев хотел устроиться на работу в милицию, но из-за судимостей отца его туда не взяли. И свою карьеру молодой человек решил продолжить в частном охранном предприятии.

После армии у Асеева возникло новое хобби: все, что связано с огнестрельным оружием. Он решил заняться охотой, получил лицензию на хранение, приобретение и ношение оружия. Мужчина купил травматические пистолеты, а также охотничьи ружья.

В начале мая 2016 года под деревней Чехлово Егорьевского района разбили палаточный лагерь члены байкерского клуба «Дикие сердцем». Они готовились к открытию летнего мотосезона и празднованию Дня Победы. Седьмого мая члены объединения мотоциклистов возвели сцену и другие необходимые элементы для мотошоу. В ночь на 8 мая там остались несколько человек, которые охраняли мотоциклы и имущество байкеров, а заодно отмечали день рождения одного из «старожилов» «Диких сердцем» — Сергея Морозова. Ему исполнялось 30 лет.

В этот момент на мероприятии появился и Асеев, который мотоциклистом не был, а прибыл в качестве пассажира с одним из приятелей-байкеров.

Во время посиделок ему понравилась девушка Анастасия Кузьмина, которая также присутствовала на этом празднике. Молодой человек начал очень навязчиво оказывать ей знаки внимания. Такое поведение не оценила ни Кузьмина, ни, тем более, ее гражданский муж Олег Еремин. По словам свидетелей, в довершение скандала Асеев отказался пить за здоровье именинника, бросив фразу «Да кто ты такой, чтобы я за тебя пил?». Чаша терпения суровых мотоциклистов оказалась переполнена, и Еремин отвел парня «поговорить». Тот достал травматический пистолет. Дальнейшие событий обе стороны описывают по-разному. Оставшиеся в живых участники мероприятия заявили, что Еремин просто отобрал оружие у Асеева, но в процессе борьбы тот успел сделать два выстрела, ни в кого не попав. А вот обвиняемый в ходе следствия утверждал, что байкер не только отобрал у него пистолет, но и сильно избил.

Некоторые близко знавшие Асеева люди утверждают, что из себя после этого инцидента он мог выйти еще и потому, что собственная личная жизнь у него складывалась неважно. Он жил один в квартире матери, которая переехала к престарелой бабушке. Постоянных отношений с женщинами мужчина не имел.

Как бы то ни было, после конфликта с Ереминым Асеев уехал на такси домой, а никто из компании байкеров не стал его уговаривать остаться. Однако примерно через час Асеев вернулся, в руках у него был охотничий карабин «Сайга». Первой его жертвой стал главный обидчик — мотоциклист Олег Еремин, затем Асеев застрелил байкера Сергея Флягина, потом расправился с пытавшимся спрятаться за палаткой Алексеем Эшмаковым, а после этого настал черед спавшего в кресле Анатолия Медведева. Последним погиб Сергей Рубин, вышедший из автомобиля, в котором он спал. На расправу у «егорьевского стрелка» ушло всего 15 секунд.

«Примерно в половине четвертого я сидела у стола на раскладном стуле, напротив меня сидел Олег Еремин, а чуть дальше — Сережа Флягин.

В какой-то момент я обратила внимание, что на груди Олега появилась красная точка. Я попыталась спросить — что это такое, но в этот момент у меня из-за спины прозвучал выстрел, и Олег упал.

Практически без паузы раздался второй выстрел — и упал Сергей. Так как он сидел то ли на стуле, то ли на корточках, он просто как бы опрокинулся назад. Вслед за этим к костру подошел Илья, который раньше затеял потасовку с ребятами, и спросил меня, где Алексей. В этот момент из палатки вышел Эшмаков, и Илья, увидев его, сделал несколько шагов вперед и произвел выстрел в него. Алексей у палатки упал на спину и остался лежать», — расскажет на следствии одна из девушек Светлана Ярославцева, которой повезет выжить в этой бойне. Не стал убивать Асеев и Кузьмину, которая ему понравилась. Он приказал им отвезти его домой: Ярославцева посадила в машину его и свою подругу. «Когда приехали на место, Илья приставил «Сайгу» к голове Светланы и сказал: «А теперь мы будем прощаться». Она взмолилась, умоляла нас не убивать, говорила, что у нас маленькие дети… Асеев спокойно сказал: «Ну, сегодня у вас праздник». Потом вышел из машины и скрылся», — вспоминала на следствии Анастасия Кузьмина.

После ухода Асеева девушки направились на дачу к Анастасии, откуда и позвонили в полицию. А злоумышленник тем временем отправился к себе домой и лег спать. Там его и задержали полицейские. Оружие преступления позже нашли в его машине.

Инцидент вызвал серьезный общественный резонанс как в байкерской среде, так и среди жителей Москвы и области. В ходе следствия показания Асеева о том, что его избили, подтверждения не получили. Проведенное сразу после задержания медицинское освидетельствование не выявило у него ни одного телесного повреждения. Следствие по делу «егорьевского стрелка» велось по статье 105 часть 2 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Еще в ходе первого заседания по аресту Асеев полностью признал свою вину и принес извинения родственникам убитых. По словам пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой, подсудимый утверждал, что планировал только попугать собравшихся и первый раз выстрелили из «Сайги» в воздух, однако все равно убил одного из членов компании. Остальных жертв он убил уже нарочно, чтобы убрать свидетелей.

Дело Асеева рассматривалось коллегией из присяжных заседателей. Старшина коллегии зачитал единогласный вердикт: Асеев виновен в убийстве пяти человек и не заслуживает снисхождения.