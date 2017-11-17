«Здесь не может быть и речи о личной позиции»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы «Роснефти» Игоря Сечина на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, но у него не может быть личной позиции по данному вопросу, передает РИА «Новости».

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«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он пояснил, что в данном вопросе не может идти речи о личной позиции президента.

Глава «Роснефти» уже дважды не явился на заседания по делу Улюкаева, куда его вызывали в качестве свидетеля. Первое заседание, которое должно было пройти с участием Сечина, состоялось 13 ноября. Примечательно, что вызов Сечина на допрос был инициирован не стороной защиты, а обвинением. График главы «Роснефти» на 13 ноября оставался неизвестным. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал лишь, что «Игорь Иванович в курсе повестки в суд по делу Улюкаева».

Как в итоге выяснилось, он пропустил заседание из-за участия в российско-турецких переговорах, состоявшихся в тот же день в Сочи. Эта информация стала известна не сразу, о причине неявки Сечина сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На самом же заседании суда неявка была посчитана как не имеющая объяснений.

По решению суда Сечину повторно была направлена повестка с приглашением явиться на заседание — на этот раз 15 ноября. Однако глава «Роснефти» не явился и во второй раз.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, комментируя повторную неявку Сечина, заявил, что глава «Роснефти» не появился на процессе по делу Алексея Улюкаева из-за служебной командировки. По его словам, уполномоченные лица могут узнать график Сечина, но в непубличном порядке. Судья Лариса Семенова приняла решение пригласить Сечина на заседание в третий раз. Главе «Роснефти» была направлена повестка с просьбой явиться в суд 22 ноября.

Адвокат Александр Кабанов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что «уклонистом» Сечина назвать нельзя. «В теории, вопросы возникают к работодателю свидетеля: какие меры он принял для того, чтобы обеспечить получение сотрудником повестки. Но тут есть масса отговорок: можно сказать, что человек в командировке находится, например. Если даже он и получил повестку, то он может не являться в суд по ряду причин: служебная занятость, состояние здоровья и иные причины», — сказал юрист.

Адвокат подчеркнул, что Сечин является свидетелем, который свой долг выполнил в ходе предварительного следствия. «Его уже нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний. Его неявка в суд не является нарушением закона, судья может зачитать ранее данные показания из протокола допроса», — сообщил Карабанов.

Сам же Сечин уверяет в своей готовности исполнить гражданский долг и явиться в суд для дачи показаний, как только удастся согласовать графики.

«Я буду стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача выполнить свои функциональные задачи в качестве президента «Роснефти». Как только мы сможем согласовать все необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — сказал Сечин. При этом он не уточнил, позволяет ли график явится ему на заседание 22 ноября.

Прошло уже больше года с момента задержания главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительное решение по приватизации «Роснефтью» «Башнефти». На последнем заседании экс-глава МЭР заявил, что не будет давать показаний раньше Сечина и сотрудника ФСБ Александра Калиниченко, который готовил следственный эксперимент по передаче сумки с деньгами от Сечина к Улюкаеву.

Калиниченко, как и Сечин, также пропустил два последних заседания суда, на которые был приглашен в качестве свидетеля. Впрочем, о его отсутствии было известно заранее — в суд поступало письмо СЭБ (Службы экономической безопасности) ФСБ о том, что вызванный старший лейтенант Александр Калиниченко находится в командировке.