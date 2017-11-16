Рухнувшие мечты: Москва сносит долгострои

Зона сталкеров

Максим Блинов/РИА Новости

Власти Москвы решили снести здание Ховринской больницы, которое пустует с 1985 года. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. «Решение о сносе принципиально принято. Снесут не раньше, чем до конца следующего года», — сказал он. По словам чиновника, на месте больничного комплекса создадут более 346 тыс. кв. м. построек, из них 294 тыс. кв. м. будут жилыми. При этом каждый дом оснастят подземной парковкой.

Если эти амбициозные планы московских властей станут реальностью, то уже в следующем году завершится история одного из самых знаменитых долгостроев столицы последнего времени.

Больницу начали создавать в 1981 году на Клинской улице в районе Ховрино. В то время московские власти задумали возвести на окраине города грандиозный медицинский комплекс, аналогов которому не было во всем СССР. Новая больница должна была состоять из шести 10-этажных корпусов и вмещать 1300 стационарных больных (для сравнения: в НИИ Склифосовского в общей сложности немногим более 900 койко-мест). Над проектом трудилась команда из шести архитекторов. Строилось здание в модном в середине ХХ века стиле брутализм, который предполагает крупномасштабные формы и является, по сути, одним из направлений модернизма в архитектуре. Внешне больница напоминала огромную шестиконечную звезду.

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Всего за четыре года основной этап строительства был завершен, в здание начали даже завозить медицинское оборудование. Но внезапно выяснилось, что проектировщики допустили ошибку при закладке фундамента, и здание начало попросту уходить под землю. Авторы проекта не учли того, что местность на этом участке района Ховрино сильно заболочена: неподалеку протекает река Лихоборка, также там располагались очистные сооружения санатория, который находился поблизости. Стало очевидно, что с такими недостатками здание не примет ни одна комиссия, и больницу решено было снести. Однако в тот момент денег на это в бюджете города не было, и здание, которое так и не сдали в эксплуатацию, просто бросили.

Впрочем, «скучать» постройке никто не дал. Очень скоро там стали собираться московские бомжи, члены различных сект и неформальных объединений, а вскоре к ним присоединились любители экстремального альпинизма и так называемые «сталкеры» — молодые люди, занимающиеся исследованием заброшенных или полуразрушенных зданий.

Далеко не всегда визит в больницу заканчивалось благополучно для «посетителей».

Неоднократно люди разбивались насмерть в ходе прогулок по ее корпусам, так как из стен и пола здания торчали элементы арматуры и не все элементы постройки имели нужные перекрытия. В итоге множество людей, которые решились на опасное путешествие, падали вниз с верхних этажей.

Кроме того, ходили слухи, что часть сатанистов, которые собирались в здании, устраивали жертвоприношения. Впрочем, никаких достоверных подтверждений эта информация не имеет.

Случались там и обычные преступления. В марте 2011 года здесь было совершено разбойное нападение на фотографа. А в середине нулевых там покончил с собой подросток Андрей Краюшкин, который был известен в молодежных кругах под прозвищем «Край». Теперь на месте его гибели находится мемориал, который стал местом обязательного посещения теми, кто пришел в здание с целью экстремального туризма. Недобрую славу Ховринская больница получила еще и из-за внешнего вида. Дело в том, что если смотреть на нее сверху, то расположение основных корпусов довольно точно соответствует международному знаку биологической опасности Biohazard. Ходили слухи, что часть знаменитой киноэпопеи «Обитель зла» снимали именно на территории брошенного комплекса, впрочем, они не подтвердились.

Больница стала еще и местом регулярных учений МЧС и промышленных альпинистов, а зимой в одном из подвалов здания был организован экстремальный каток. Проводили свои тренировки в 2000-х годах и бойцы ныне запрещенной ультраправой группировки «Национал-социалистическое общество». Полюбили объект и художники-граффитчики. Одна из надписей, которую они сделали, гласит: «Больница эта — край чудес, зашел в нее и там исчез».

О планах снести больницу столичные власти впервые заявили еще в 2012 году, однако до сих пор здание оставалось нетронутым.

«Синему зубу» нужен стоматолог

Валерий Шустов/РИА Новости

Ховринская больница — не единственный брошенный долгострой в Москве. Аналогичная судьба постигла и деловой центр «Зенит» на проспекте Вернадского, который из-за необычной формы в народе называют «Синим зубом» или «Голубым кристаллом». Это здание планировалось как один из корпусов Академии народного хозяйства при активном участии ее ректора Абела Аганбегяна. Он увидел похожее задние, построенное архитектором Лучано Перини, в итальянском городе Болонья. Участок для строительства, которое началось в конце 1980-х годов, выделила академия, а экономические гарантии дало одно из правительственных итальянских агентств — оно выделило около $1 млн. Это было редкостью для советского времени. Еще $1,5 млн СССР взял в долг у одного из итальянских банков. Также для обслуживания будущего центра Аганбегян основал собственную кредитную организацию — поныне существующий банк «Зенит», названный в честь объекта.

По одному из условий кредитования, здание должно было быть сделано в Италии, поэтому металлический каркас проектировали на компьютерах в Москве, производили на станках на итальянской территории, а собирали его опять же в Москве.

Завершить строительство планировалось в 1995 году. Однако потом от Академии народного хозяйства отделилась Высшая школа международного бизнеса, ей перешли и права на постройку. После этого начались проблемы с финансированием проекта, а потом Аганбегяном заинтересовались прокуратура и Счетная палата РФ. В отношении академика даже возбудили уголовное дело, впрочем, до суда оно не дошло. В 1995 году строительная фирма-подрядчик Valani International, которая занималась возведением небоскрёба, исчезла с места строительства, так как до этого была уличена в даче взяток крупным чиновникам, отвечающим за распределение заказов. К тому моменту здание было готово на 80%, однако доделывать его не стали.

До прекращения работ строители не успели покрыть силиконом резиновые прокладки между стеклопакетами, из-за чего зимой тающий снег, проникая в щели, начал рвать резину. Из-за того, что не была достроена крыша, лифты вышли из строя. На огороженной территории также была оставлена ржавеющая строительная автотехника.

Строительные бытовки, которые располагались вокруг здания, облюбовали бомжи. А в само здание стали приходить любители граффити, туристы и экстремалы. Трагических инцидентов избежать не удалось.

В феврале 2008 года в шахту лифта, оступившись, упал двадцатилетний юноша и, не приходя в сознание, скончался в больнице. В тот же день одна девушка провалилась в дыру, в результате чего сломала ногу и повредила позвоночник.

В октябре 2014 года в «Синем зубе» произошел пожар. По оценкам экспертов, без реконструкции и достройки «Кристалл» простоит еще 150 лет. Однако правительство России в 2016 году приняло решение о достройке высотки, работы планируется завершить к 2021 году. В январе 2017 года по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца 2018 года.

Ученые уехали, трупы остались

Panoramio

Одним из самых опасных заброшенных зданий в новейшей истории Москвы стала лаборатория Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) имени Л.Р. Коваленко. Она была построена в начале ХХ века. В 2003 году, после постановления правительства Москвы, было принято решение о переезде НИИ на Рязанский проспект. А здание бывшей лаборатории перешло в собственность Кузьминского музея-усадьбы, однако денег на его ремонт у учреждения культуры тогда не нашлось. В итоге лаборатория оказалась заброшенной.

Сейчас здание лаборатории находится в полуразрушенном состоянии. Нижний этаж почти ушел под землю, пол и стены здания очень хрупкие и могут рухнуть в любой момент.

Но главная опасность заброшенной лаборатории — ее «экспонаты». Например, во время работы лаборатории там проводились эксперименты над трупами животных, однако не все из тел успели вывести после ее закрытия: в здании можно наткнуться на множество колб и банок с заспиртованными животными.

Как заверяют люди, побывавшие в лаборатории ВИЭВ, там остались ртуть, фенол и другие ядовитые вещества. Несмотря на все вышеперечисленное, в здание ходят туристы-экстремалы, на территории лаборатории проводятся квесты и прочие игры. Сейчас здание взято под охрану частным охранным предприятием, но туда все равно умудряются проникать незваные гости. Власти города планируют снести здание лаборатории ВИЭВ, однако когда это произойдет — пока неизвестно.

Еще одно заброшенное здание появилось на карте столицы в конце нулевых, когда на западе города решено было построить необычный ресторан на Живописном мосту.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Планировалось, что ресторан будет представлять собой закрытую стеклянную капсулу 34 м длиной и 23 м шириной, подвешенную под аркой вантового моста. Оригинальную конструкцию соорудили, разместив ее на высоте 100 метров. Из-за ярко-красного цвета конструкции ее видно из разных концов западных районов столицы. В ресторане планировали сделать два этажа: на верхнем должны были расположится зал и смотровая площадка, а на нижнем — технические службы. Одновременно, по расчетам специалистов, в ресторане могло бы находиться 100 гостей, не считая персонала.

Но ресторану появиться там было не суждено: инженеры не смогли решить проблему канализации на такой высоте, и гостям, если бы ресторан появился, стало бы просто некуда ходить по нужде.

В 2011 году здание ресторана решили переделать в ЗАГС. Планировалось, что его откроют в 2014 году, однако после выполнения значительной части необходимых работ проект приостановили. Загвоздка была в отсутствии лифтов уникальной конструкции, заказывать которые планировалось чуть ли не за рубежом. Летом 2017 года главный архитектор ОАО «Метрогипротранс» Николай Шумаков заявил, что ЗАГС на Живописном мосту введут в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года. По его словам, французская фирма получила техзадание на проектировку новых лифтов для здания, и после их установки дворец бракосочетания наконец будет открыт.