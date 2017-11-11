«Обрушил подъезд из-за неприязни к матери»

Александр Копытов, обвиняемый по делу об обрушении жилого дома в Ижевске, частично признал вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на следователя СК Евгения Китаева. «Допрошенный в качестве обвиняемого признал вину частично», — сказал он.

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По словам следователя, Копытов намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения, а затем покинул квартиру. В результате этих действий в четверг, 9 ноября, около 16:30 в Ижевске из-за хлопка газа обрушилась одна из секций жилого девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного на Удмуртской улице, дом 261.

Александр Копытов был задержан накануне, 10 октября. «По поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц),

полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения»,

— говорится в тексте официального сообщения. Тогда же было возбуждено дело в соответствии с ч.2 ст.105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

«Как ранее сообщалось, в ходе расследования был задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе допроса Копытова, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — говорится в тексте официального сообщения СК.

По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого к матери. Кроме того, на сайте СК сообщается, что

«у следствия имеются сомнения в психическом здоровье» задержанного, в связи с чем ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Согласно сообщению главы ГУ МЧС по Удмуртии Петра Фомина, поисковые работы на месте обрушения дома закончились лишь в 23:30 по московскому времени в пятницу, 10 ноября. По последним данным, в результате происшествия погибли 7 человек.

В связи с этим 11 и 12 ноября в Удмуртии в память о погибших проходят дни траура. Сегодня в республике приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные мероприятия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в Михайловском кафедральном соборе Ижевска сегодня совершил панихиду по погибшим.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что семьи погибших при обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске получат по 1 млн рублей. «Что касается погибших, членам семьи (выделят) — 1 млн руб. за каждого погибшего», — рассказал он.

Также Бречалов добавил, что получившим легкие травмы будет выделено по 200 тыс. руб., тяжелые — по 400 тыс. руб. «По имуществу — от 500 до 200 тыс. руб.», — уточнил глава региона.

Кроме того, Бречалов заявил, что жители дома получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

«Сейчас происходит единовременная выплата — 10 тысяч — пострадавшим из пятого подъезда. Принято решение оказать такую помощь жителям шестого подъезда», — рассказал он, добавив, что «если кому-то потребуется дополнительная помощь, будем решать в индивидуальном порядке».

При этом, по словам главы региона, подъезд обрушившегося дома восстановлению не подлежит. «У нас 31 квартира в пятом подъезде. Восемь полностью, вы видели, уничтожены. Скорее всего, весь подъезд не подлежит восстановлению», — сказал Бречалов журналистам.

Он добавил, что пока не готов давать прогнозы по решению жилищных вопросов. «Вот имеем 31 квартиру. Кроме того, что у нас прописанные там, сколько там проживали и так далее, какие там родственные отношения. Очень много вопросов, я не хотел бы сейчас дискутировать», — сказал Бречалов.