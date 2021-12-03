Эксперты рассказали, с какими задачами хорошо справляются 20-летние

Молодые специалисты – так называемые зумеры — значительно отличаются от предыдущих поколений, рассказали «Газете.Ru» HR-специалисты. Они выросли с гаджетами в руках, и поэтому могут легко ориентироваться в больших потоках информации, быстро осваивать новые технологии. В работе для них важна возможность делать что-то полезное, самовыражаться, а не просто выполнять рутинные задачи. Однако каждый человек индивидуален — и внутри поколения могут быть сильные различия.

Если говорить о зумерах (родились примерно c конца 1990-х до 2010-х) как о специалистах, важно понимать, что это поколение, которое по сути выросло с гаджетами в руках, рассказала «Газете.Ru» руководитель программ профориентации Superjob.ru Ольга Зенина. Для них это – норма жизни.

Это накладывает определенный отпечаток на работу молодых специалистов: они комфортно чувствуют себя в среде, связанной с информационными технологиями, публичностью, присутствием в соцсетях.

Им интересны сферы, связанные с внедрением новых технологий, решением креативных задач. Зумеры могут быстро переключаться, им нужно меньше времени на осмысление и планирование.

«Если сравнивать их с предыдущим поколением, то они в этом плане более гибкие и многозадачные», — рассказала Зенина.

Кандидаты на вакансии в диджитале – это, в основном, зумеры, рассказала «Газете.Ru» HR BP крупной ресторанной сети Елена Божкова. По ее словам, это в первую очередь связано с тем, что сейчас из вузов выпускаются специалисты в инновационных отраслях.

«Возникают новые профессии под стать времени, их профильно обучают — у компаний есть заказы на определенных специалистов», — пояснила она.

Эксперт добавила, что специалистов более старшего поколения бывает непросто найти еще и потому, что если у них хороший опыт в этой сфере, то они будут претендовать на очень высокие должности и зарплаты.



«Если мы говорим про ИТ сферу – тут win-win: высокий доход, возможность релокации и работы из любой точки мира, интересные задачи, никаких офисных ограничений и рамок на таких позициях, как разработчик, тестировщик, технический продюсер и так далее», — рассказала «Газете.Ru» HR Rambler&Co Татьяна Сеничева.

Если говорить конкретно про медийную сферу, то зумеры выбирают профессии, где можно проявить творчество, говорит она: менеджер по маркетингу, иллюстратор, бренд-менеджер, smm-менеджер, фотограф, дизайнер и т.д. или те, которые сейчас в тренде — блогер, сторизмейкер.

«Самовыражение, раскрытие творческого потенциала – как конечная цель карьерной траектории вместо классического «вырасти до директора». Многие хотели быть открыть свое дело, чтобы в принципе не зависеть ни от кого и самим контролировать свое время и доход», — отметила Сеничева.

По ее словам, рутинная работа на таких позициях, как инженер, менеджер по документообороту, бухгалтер, аналитик для них будет «неинтересной и сложной», хотя легкой в исполнении. «На такую соглашаются скорее исключительно ради получения заработной платы», — пояснила эксперт.

Молодому поколению действительно важно, чтобы работа не была рутинной, соглашается Ольга Зенина из Superjob.ru.

«Если нужно просто делать сухой расчет, например, в бухгалтерии, или выполнять какую-то ручную работу на заводе, то среди зумеров это не очень популярно. Тут получается, что дети, которые выросли с новыми технологиями, внезапно делают шаг назад», — отметила HR-специалист.

Но это не значит, что зумеры готовы идти только в высокотехнологичные сферы: например, сейчас многие становятся мастерами маникюра или визажистами. Подобные профессии также дают им возможность самовыражаться, развивать свой личный бренд.

Что важно в работе зумерам

Вещи, которые важны в работе молодому поколению, отличаются от того, что ценилось предыдущими поколениями, отметила Олеся Плотникова из hh.ru. Это, например, можно объяснить с помощью пирамиды Маслоу: у них в большинстве закрыты базовые потребности и та стабильность, которая ценится более старшими поколениями, у них уже есть.

«У них на первое место выходят другие ценности. Та же экология, вклад в будущее, изменение каких-то социальных устоев», — рассказала Плотникова.

Для зумеров вообще очень важно найти сферу, которая будет им по душе, и от которой они будут получать максимум удовольствия, добавляет Зенина из Superjob.ru. Если им что-то не нравится в их работе, профессии, они очень легко ее меняют. Еще один важный для них пункт – это создать себе максимально комфортные условия труда.

«Например, в любой компании есть стандартный восьмичасовой день. Зумеры говорят: а можно ли работать три дня по 12 часов? А можно я лучше поработаю в выходные, а вот в эти дни я работать не буду? А какова вероятность того, что я могу работать на удаленке?», — рассказала эксперт. «Они очень большое внимание уделяют именно возможности гибкого графика работы, интересным задачам, потому что они «про удовольствие», в первую очередь», — добавила она.

Еще одна важная вещь для зумеров — хороший коллектив, в котором нет жесткой иерархии и строгого контроля со стороны начальства. «Им приятнее развиваться в комфортной среде, где все будут друг с другом условно «на ты» и не будет сильного ощущения, что кто-то выше», — рассказала Зенина.

С этим согласна и Татьяна Сеничева из Rambler&Co. Недавно у нее было кейс, когда она общалась с зумером по поводу позиции digital-менеджера. Среди пожеланий был свободный график без привязки к офису, kpi по итогам работы, поддержка со стороны руководителя, возможность обучения и развития своих навыков.

«Зумеры живут одним днем и ценят свое время. Были кейсы с smm-менеджерами, которые отказывались выполнять задание перед интервью, так как посчитали его объемным, неинтересным и нудным», — также отметила она.

Не все одинаковые

Руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru Олеся Плотникова считает, что сотрудников не стоит оценивать по поколению. По ее мнению, внутри каждого поколения существует огромное разнообразие, хотя и есть какие-то общие черты.

«Все очень разные. Все очень зависит от той среды, в которой человек воспитывался, учился, социализировался и прочее», — отметила Плотникова в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт добавила, что, по ее опыту, выпускники вузов последних двух-трех лет «быстрее, умнее», и у них выше способности к переработке и усваиванию информации, чем, например, у людей 35 лет и старше. С одной стороны, это может быть связано с возрастом. А с другой – они росли в среде с высокой доступностью и объемом информации, и они умеют с ней обращаться.

С ней согласна и HR Елена Божкова. «Всех «грести под одну гребенку» нельзя. И если ко мне на собеседование приходит «зумер», я бы, скорее всего, не стала рассматривать его под призмой поколения», — подчеркнула она.

Как выстраивать работу с разными поколениями

В современном обществе принято уважать индивидуальность человека и работать на хороший результат, отмечает психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Юлия Каминская. Поэтому работодателям важно понимать, чего он хотят от сотрудника: чтобы он работал по четкому графику или выполнял работу к сроку, но в своем режиме.

При этом есть определенные социальные факторы, связанные с особенностями поколений, добавила психотерапевт. Так, многие HR-менеджеры жалуются, что молодежь сложно удержать на работе: они меняют компании, профессию, требуют свободный график, и этот социальный фактор нельзя не признавать, считает Каминская.

Здесь можно вспомнить теорию поколений, согласно которой представители X-поколения (1965–1980 гг.) могут читать большие объемы текста и на протяжении долгого времени выполнять «нудную работу». А вот у зумеров подобная нагрузка вызывает скуку и желание «сбежать».

«Это совершенно нормально для них, и мало кому подходит из старшего поколения. Зумеры могут обрабатывать большой объем информации за короткое время, делать как бы мега-рывок. Но после этого напряжения концентрация внимания падает, и им очень нужно переключение на другой процесс», — пояснила Каминская.

По ее словам, зумерам может быть намного интереснее работа в формате «челленджей», которая прерывается на отдых и погружение в другие процессы.

«Жесткий контроль по соблюдению какого-либо режима и выполнения долгой однообразной работы здесь обречен на неудачу. В работе с зумерами лучше подойдет контроль результата и свободный график, нежели постоянное надзирательство. Однако для людей старшего поколения чаще всего привычным будет понятный рабочий график, точные место и время работы», — заключила психотерапевт.

По-разному эти поколения используют и соцсети во время работы. Соцсети для зумеров – это и визитка, и способ связи с миром, и источник информации. Также они помогают им снять напряжение, переключиться. Отказ от гаджетов сильно демотивирует представителей этого поколения. А вот для людей поколения X, которые привыкли к долгому удержанию внимания, соцсети могут стать «временной ловушкой», а большие потоки информации и режим многозадачности может привести к чрезмерному напряжению.