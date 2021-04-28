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Утер нос Феррари: 105 лет назад родился Ферруччо Ламборгини

28 апреля 1916 года в деревеньке Ренаццо недалеко от Феррары на северо-востоке Италии родился Ферруччо Ламборгини, получивший мировую известность благодаря одноименной элитной машине. Во время Второй мировой он служил механиком в ВВС, где стал специалистом по воздушно-реактивным двигателям. После войны Ламборгини занялся переустройством военной техники для нужд сельского хозяйства. Бизнесмен добился успеха в производстве тракторов для итальянских фермеров. Вместе с тем он был поклонником спортивных автомобилей. Однажды Ламборгини заметил технический недостаток в своей Ferrari и обратился с критикой к основателю компании Энцо Феррари. Между ними произошел конфликт, после чего Ламборгини решил отомстить обидчику.

Потратив огромные деньги, он построил автозавод в окрестностях Болоньи и нанял лучших конструкторов Феррари. В 1963 году честолюбивый итальянец представил свою первую машину Lamborghini 350 GT. Она произвела настоящий фурор. Это было двухместное купе классической компоновки с 3,5-литровым двигателем V12 мощностью 347 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигала 280 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 6,7 с. Так уязвленный предприниматель доказал, что может делать спортивные авто не хуже Феррари. Отличительным знаком машин Ламборгини стало изображение быка в атакующей позиции.

Сам промышленник оставался в этом бизнесе лишь девять лет. В 1972 году финансовые проблемы вынудили его продать свои доли как в тракторной, так и в автомобильной компаниях. Остаток жизни Ламборгини посвятил путешествиям и выращиванию винограда. Основатель культового спорткара скончался 20 февраля 1993 года от сердечного приступа.

Знаменитые модели легендарной марки — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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<b>Lamborghini 350 GT</b> (годы выпуска: 1964&nbsp;- 1966). Это первый серийный автомобиль производства Lamborghini. Модель оснащалась 3,5-литровым двигателем V12. Успех 350 GT обеспечил выживание компании, утвердив её в качестве жизнеспособного конкурента Ferrari. <b>Lamborghini 350 GT</b> (годы выпуска: 1964&nbsp;- 1966). Это первый серийный автомобиль производства Lamborghini. Модель оснащалась 3,5-литровым двигателем V12. Успех 350 GT обеспечил выживание компании, утвердив её в качестве жизнеспособного конкурента Ferrari.
<b>Lamborghini Miura</b> (годы выпуска: 1966&nbsp;- 1973). Miura стала первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателя для дорог общего пользования и одной из моделей, задавшей новые стандарты для высокопроизводительных спортивных автомобилей и суперкаров в 60-х годах. <b>Lamborghini Miura</b> (годы выпуска: 1966&nbsp;- 1973). Miura стала первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателя для дорог общего пользования и одной из моделей, задавшей новые стандарты для высокопроизводительных спортивных автомобилей и суперкаров в 60-х годах.
<b>Lamborghini Espada</b> (годы выпуска: 1968&nbsp;- 1978). Автомобиль оснащался расположенным спереди двигателем V12 объёмом 4.0 литра (325 л. с.) с шестью двухкамерными карбюраторами. Большинство коробок передач были механическими, но на поздние версии Espada опционно ставились и «автоматы» Chrysler. Это были одни из первых АКПП, способных справиться с крутящим моментом спортивного V12. Всего было изготовлено 1217 автомобилей, это была самая удачная модель компании на тот момент. <b>Lamborghini Espada</b> (годы выпуска: 1968&nbsp;- 1978). Автомобиль оснащался расположенным спереди двигателем V12 объёмом 4.0 литра (325 л. с.) с шестью двухкамерными карбюраторами. Большинство коробок передач были механическими, но на поздние версии Espada опционно ставились и «автоматы» Chrysler. Это были одни из первых АКПП, способных справиться с крутящим моментом спортивного V12. Всего было изготовлено 1217 автомобилей, это была самая удачная модель компании на тот момент.
<b>Lamborghini Jarama</b> (годы выпуска: 1970&nbsp;- 1976). В 1970 году компания Lamborghini решила перепроектировать модель Lamborghini Islero для соответствия требованиям США по безопасности. Автомобиль был построен на укороченном шасси Lamborghini Espada. Кузов автомобиля был спроектирован Марчелло Гандини (дизайнерский дом Bertone). Всего было построено 327 автомобилей. <b>Lamborghini Jarama</b> (годы выпуска: 1970&nbsp;- 1976). В 1970 году компания Lamborghini решила перепроектировать модель Lamborghini Islero для соответствия требованиям США по безопасности. Автомобиль был построен на укороченном шасси Lamborghini Espada. Кузов автомобиля был спроектирован Марчелло Гандини (дизайнерский дом Bertone). Всего было построено 327 автомобилей.
<b>Lamborghini Urraco</b> (годы выпуска: 1970&nbsp;- 1979). По традиции автомобилю было дано название, связанное с корридой: Уррако &mdash; кличка быка со знаменитой фермы Миура, выращивающей самых свирепых животных для корриды. По легенде, Уррако убил троих матадоров, установив своеобразный рекорд. К 1979 году был построен 791 автомобиль. <b>Lamborghini Urraco</b> (годы выпуска: 1970&nbsp;- 1979). По традиции автомобилю было дано название, связанное с корридой: Уррако &mdash; кличка быка со знаменитой фермы Миура, выращивающей самых свирепых животных для корриды. По легенде, Уррако убил троих матадоров, установив своеобразный рекорд. К 1979 году был построен 791 автомобиль.
<b>Lamborghini Countach</b> (годы выпуска: 1974&nbsp;- 1990). Дизайн автомобиля разрабатывал&nbsp;Марчелло Гандини, он же ранее разрабатывал дизайн&nbsp;Miura и Jarama. В те годы Гандини был молодым и не очень опытным дизайнером, он мало ориентировался в&nbsp;эргономике&nbsp;автомобиля и оригинальный дизайн Countach&nbsp;&mdash; это его представление автомобиля, практически не искажённое правилами и традициями автомобилестроения. Countach получился угловатым, широким и низким. Фактически корпус состоял из множества трапециевидных плоскостей. Хотя в автомобиле и присутствовали плавные линии, они не смягчали внешней угловатости.<br> Двери автомобиля, своеобразная визитная карточка Countach, а впоследствии и других моделей Ламборгини, были&nbsp;гильотинного типа&nbsp;(«двери-ножницы»)&nbsp;&mdash; для открытия дверь поднималась и отталкивалась вперёд. Хотя это и оказалось интересным дизайнерским решением, в первую очередь это было сделано из-за большой ширины автомобиля: стандартные двери в данном случае были бы весьма неудобны. <b>Lamborghini Countach</b> (годы выпуска: 1974&nbsp;- 1990). Дизайн автомобиля разрабатывал&nbsp;Марчелло Гандини, он же ранее разрабатывал дизайн&nbsp;Miura и Jarama. В те годы Гандини был молодым и не очень опытным дизайнером, он мало ориентировался в&nbsp;эргономике&nbsp;автомобиля и оригинальный дизайн Countach&nbsp;&mdash; это его представление автомобиля, практически не искажённое правилами и традициями автомобилестроения. Countach получился угловатым, широким и низким. Фактически корпус состоял из множества трапециевидных плоскостей. Хотя в автомобиле и присутствовали плавные линии, они не смягчали внешней угловатости.<br> Двери автомобиля, своеобразная визитная карточка Countach, а впоследствии и других моделей Ламборгини, были&nbsp;гильотинного типа&nbsp;(«двери-ножницы»)&nbsp;&mdash; для открытия дверь поднималась и отталкивалась вперёд. Хотя это и оказалось интересным дизайнерским решением, в первую очередь это было сделано из-за большой ширины автомобиля: стандартные двери в данном случае были бы весьма неудобны.
<b>Lamborghini LM002</b> (годы выпуска: 1986&nbsp;- 1993). Это первый серийный внедорожник компании Lamborghini. До этого в 1977 году в рамках программы HMMWV создавался новый внедорожник для американской армии &mdash; Lamborghini Cheetah, единственный прототип которого был сломан во время армейских испытаний. Позднее были созданы прототипы LM001, LMA002 (который и послужил основой для серийной модели), LM003 и LM004.<br> Инженеры фирмы поняли, что заднее расположение двигателя, характерное для ранних прототипов, отрицательно сказывается на управляемости внедорожником, поэтому для прототипа LMA002 было спроектировано совершенно новое шасси, где двигатель&nbsp;V12 был размещён спереди, по классической схеме. После ряда испытаний автомобиль был запущен в серийное производство. Автомобиль отличался большим расходом топлива, который составлял 26 литров на 100&nbsp;км при скорости 100 км/ч. <b>Lamborghini LM002</b> (годы выпуска: 1986&nbsp;- 1993). Это первый серийный внедорожник компании Lamborghini. До этого в 1977 году в рамках программы HMMWV создавался новый внедорожник для американской армии &mdash; Lamborghini Cheetah, единственный прототип которого был сломан во время армейских испытаний. Позднее были созданы прототипы LM001, LMA002 (который и послужил основой для серийной модели), LM003 и LM004.<br> Инженеры фирмы поняли, что заднее расположение двигателя, характерное для ранних прототипов, отрицательно сказывается на управляемости внедорожником, поэтому для прототипа LMA002 было спроектировано совершенно новое шасси, где двигатель&nbsp;V12 был размещён спереди, по классической схеме. После ряда испытаний автомобиль был запущен в серийное производство. Автомобиль отличался большим расходом топлива, который составлял 26 литров на 100&nbsp;км при скорости 100 км/ч.
<b>Lamborghini Diablo</b> (годы выпуска: 1990&nbsp;- 2001). Название Diablo, означающее Дьявол в переводе с испанского языка, принадлежало свирепому быку герцога Верагуа, который был убит во время корриды в Мадриде в 1869 году. Дизайн автомобиля имел черты основного стилевого направления 90-х годов, и делал автомобиль более изящным и утончённым в сравнении с моделями компании Lamborghini выпускавшимися ранее. Diablo стал первым Lamborghini, способным достичь максимальной скорости в 320 км/ч. <b>Lamborghini Diablo</b> (годы выпуска: 1990&nbsp;- 2001). Название Diablo, означающее Дьявол в переводе с испанского языка, принадлежало свирепому быку герцога Верагуа, который был убит во время корриды в Мадриде в 1869 году. Дизайн автомобиля имел черты основного стилевого направления 90-х годов, и делал автомобиль более изящным и утончённым в сравнении с моделями компании Lamborghini выпускавшимися ранее. Diablo стал первым Lamborghini, способным достичь максимальной скорости в 320 км/ч.
<b>Lamborghini Gallardo</b> (годы выпуска: 2003&nbsp;- 2013). Меньшая по размеру и мощности модель компании по сравнению с Lamborghini Murcielago. На сегодняшний день это самая массовая модель от Lamborghini &mdash; за 10 лет производства было построено 14022 автомобиля. Были выпущены даже специальные версии для полиции (на фото). <b>Lamborghini Gallardo</b> (годы выпуска: 2003&nbsp;- 2013). Меньшая по размеру и мощности модель компании по сравнению с Lamborghini Murcielago. На сегодняшний день это самая массовая модель от Lamborghini &mdash; за 10 лет производства было построено 14022 автомобиля. Были выпущены даже специальные версии для полиции (на фото).
<b>Lamborghini Aventador</b> (годы выпуска: 2011 &mdash; настоящее время). Aventador, который пришел на смену Murcielago, оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 350 км/ч (218 миль/ч), а разгон до 100 км/ч занимает 2.9 сек. <b>Lamborghini Aventador</b> (годы выпуска: 2011 &mdash; настоящее время). Aventador, который пришел на смену Murcielago, оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 350 км/ч (218 миль/ч), а разгон до 100 км/ч занимает 2.9 сек.
<b>Lamborghini Huracan</b> (годы выпуска: 2014 &mdash; настоящее время). Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo. Автомобиль оборудован 5,2-литровым 10-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 610 л.с. при 8,250 оборотах и 560 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 сек, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. <b>Lamborghini Huracan</b> (годы выпуска: 2014 &mdash; настоящее время). Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo. Автомобиль оборудован 5,2-литровым 10-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 610 л.с. при 8,250 оборотах и 560 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 сек, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.
<b>Lamborghini Urus</b> (годы выпуска: 2018 &mdash; настоящее время). Urus стал первым кроссовером компании. В отличие от привычных для Lamborghini атмосферных двигателей V10 и V12, в Urus установлен 4.0 литровый V8 twin-turbo производства Audi, также этот двигатель используется в некоторых моделях Audi серий S и RS и Audi A8, Bentley Continental V8 и Flying Spur V8. Urus намного легче, чем построенные на одной платформе Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg из-за применения в конструкции углеволокна. Кроссовер может развивать скорость до 305 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,6 сек. <b>Lamborghini Urus</b> (годы выпуска: 2018 &mdash; настоящее время). Urus стал первым кроссовером компании. В отличие от привычных для Lamborghini атмосферных двигателей V10 и V12, в Urus установлен 4.0 литровый V8 twin-turbo производства Audi, также этот двигатель используется в некоторых моделях Audi серий S и RS и Audi A8, Bentley Continental V8 и Flying Spur V8. Urus намного легче, чем построенные на одной платформе Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg из-за применения в конструкции углеволокна. Кроссовер может развивать скорость до 305 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,6 сек.
Ферруччо Ламборгини, 1970 год Ферруччо Ламборгини, 1970 год
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<b>Lamborghini 350 GT</b> (годы выпуска: 1964 - 1966). Это первый серийный автомобиль производства Lamborghini. Модель оснащалась 3,5-литровым двигателем V12. Успех 350 GT обеспечил выживание компании, утвердив её в качестве жизнеспособного конкурента Ferrari.
<b>Lamborghini Miura</b> (годы выпуска: 1966 - 1973). Miura стала первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателя для дорог общего пользования и одной из моделей, задавшей новые стандарты для высокопроизводительных спортивных автомобилей и суперкаров в 60-х годах.
<b>Lamborghini Espada</b> (годы выпуска: 1968 - 1978). Автомобиль оснащался расположенным спереди двигателем V12 объёмом 4.0 литра (325 л. с.) с шестью двухкамерными карбюраторами. Большинство коробок передач были механическими, но на поздние версии Espada опционно ставились и «автоматы» Chrysler. Это были одни из первых АКПП, способных справиться с крутящим моментом спортивного V12. Всего было изготовлено 1217 автомобилей, это была самая удачная модель компании на тот момент.
<b>Lamborghini Jarama</b> (годы выпуска: 1970 - 1976). В 1970 году компания Lamborghini решила перепроектировать модель Lamborghini Islero для соответствия требованиям США по безопасности. Автомобиль был построен на укороченном шасси Lamborghini Espada. Кузов автомобиля был спроектирован Марчелло Гандини (дизайнерский дом Bertone). Всего было построено 327 автомобилей.
<b>Lamborghini Urraco</b> (годы выпуска: 1970 - 1979). По традиции автомобилю было дано название, связанное с корридой: Уррако — кличка быка со знаменитой фермы Миура, выращивающей самых свирепых животных для корриды. По легенде, Уррако убил троих матадоров, установив своеобразный рекорд. К 1979 году был построен 791 автомобиль.
<b>Lamborghini Countach</b> (годы выпуска: 1974 - 1990). Дизайн автомобиля разрабатывал Марчелло Гандини, он же ранее разрабатывал дизайн Miura и Jarama. В те годы Гандини был молодым и не очень опытным дизайнером, он мало ориентировался в эргономике автомобиля и оригинальный дизайн Countach — это его представление автомобиля, практически не искажённое правилами и традициями автомобилестроения. Countach получился угловатым, широким и низким. Фактически корпус состоял из множества трапециевидных плоскостей. Хотя в автомобиле и присутствовали плавные линии, они не смягчали внешней угловатости.<br> Двери автомобиля, своеобразная визитная карточка Countach, а впоследствии и других моделей Ламборгини, были гильотинного типа («двери-ножницы») — для открытия дверь поднималась и отталкивалась вперёд. Хотя это и оказалось интересным дизайнерским решением, в первую очередь это было сделано из-за большой ширины автомобиля: стандартные двери в данном случае были бы весьма неудобны.
<b>Lamborghini LM002</b> (годы выпуска: 1986 - 1993). Это первый серийный внедорожник компании Lamborghini. До этого в 1977 году в рамках программы HMMWV создавался новый внедорожник для американской армии — Lamborghini Cheetah, единственный прототип которого был сломан во время армейских испытаний. Позднее были созданы прототипы LM001, LMA002 (который и послужил основой для серийной модели), LM003 и LM004.<br> Инженеры фирмы поняли, что заднее расположение двигателя, характерное для ранних прототипов, отрицательно сказывается на управляемости внедорожником, поэтому для прототипа LMA002 было спроектировано совершенно новое шасси, где двигатель V12 был размещён спереди, по классической схеме. После ряда испытаний автомобиль был запущен в серийное производство. Автомобиль отличался большим расходом топлива, который составлял 26 литров на 100 км при скорости 100 км/ч.
<b>Lamborghini Diablo</b> (годы выпуска: 1990 - 2001). Название Diablo, означающее Дьявол в переводе с испанского языка, принадлежало свирепому быку герцога Верагуа, который был убит во время корриды в Мадриде в 1869 году. Дизайн автомобиля имел черты основного стилевого направления 90-х годов, и делал автомобиль более изящным и утончённым в сравнении с моделями компании Lamborghini выпускавшимися ранее. Diablo стал первым Lamborghini, способным достичь максимальной скорости в 320 км/ч.
<b>Lamborghini Gallardo</b> (годы выпуска: 2003 - 2013). Меньшая по размеру и мощности модель компании по сравнению с Lamborghini Murcielago. На сегодняшний день это самая массовая модель от Lamborghini — за 10 лет производства было построено 14022 автомобиля. Были выпущены даже специальные версии для полиции (на фото).
<b>Lamborghini Aventador</b> (годы выпуска: 2011 — настоящее время). Aventador, который пришел на смену Murcielago, оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 350 км/ч (218 миль/ч), а разгон до 100 км/ч занимает 2.9 сек.
<b>Lamborghini Huracan</b> (годы выпуска: 2014 — настоящее время). Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo. Автомобиль оборудован 5,2-литровым 10-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 610 л.с. при 8,250 оборотах и 560 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 сек, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.
<b>Lamborghini Urus</b> (годы выпуска: 2018 — настоящее время). Urus стал первым кроссовером компании. В отличие от привычных для Lamborghini атмосферных двигателей V10 и V12, в Urus установлен 4.0 литровый V8 twin-turbo производства Audi, также этот двигатель используется в некоторых моделях Audi серий S и RS и Audi A8, Bentley Continental V8 и Flying Spur V8. Urus намного легче, чем построенные на одной платформе Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg из-за применения в конструкции углеволокна. Кроссовер может развивать скорость до 305 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,6 сек.
Ферруччо Ламборгини, 1970 год
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