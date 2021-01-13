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«Три выстрела из танка»: 30 лет штурму телецентра в Вильнюсе

13 января 1991 года произошли трагические события в Вильнюсе. В разгар социально-политического кризиса в Литовской ССР, взявшей курс на выход из СССР и провозглашение независимости, советские десантники и бойцы спецподразделения КГБ СССР «Альфа» при поддержке танков штурмовали телецентр. В результате столкновений с защитниками здания из числа активистов общественно-политической организации «Саюдис» появились погибшие с обеих сторон.

Утром того же дня силовики оставили телебашню и вернулись к местам постоянной дислокации. Кто отдавал приказ к штурму и через несколько часов к окончанию операции, так и осталось невыясненным. Годы спустя некоторые альфовцы утверждали, что получили приказ захватить важный объект от президента СССР Михаила Горбачева. Сам он, впрочем, всегда категорически отрицал свое участие в инциденте и заявлял, что узнал о кровопролитии в Вильнюсе лишь утром.

Довольно распространено мнение, что именно после происшествия в столице Литовской ССР процесс распада Советского Союза принял необратимый характер. Кроме того, январские события 1991 года испортили имидж Горбачева на Западе. А демократические силы внутри страны всерьез обеспокоились, что после череды преобразований глава государства встал на путь реакции.

Уже в наше время власти независимой Литвы приговорили двух военных к тюремному заключению. Бывший офицер «Альфы» Михаил Головатов и экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов получили судебные приговоры заочно.

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Баррикады на улицах города, 13 января 1991 года Баррикады на улицах города, 13 января 1991 года
Десантники у Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года Десантники у Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Плакат &laquo;Советская Армия, отправляйся домой!&raquo; на здании в Вильнюсе, 13 января 1991 года Плакат &laquo;Советская Армия, отправляйся домой!&raquo; на здании в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы, 13 января 1991 года Советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы, 13 января 1991 года
Русскоязычное население Литвы выражает свое несогласие с политикой, проводимой парламентом республики, 11 января 1991 года Русскоязычное население Литвы выражает свое несогласие с политикой, проводимой парламентом республики, 11 января 1991 года
Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991 года Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991 года
Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991 года Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991 года
Военная техника на улицах Вильнюса, январь 1991 года Военная техника на улицах Вильнюса, январь 1991 года
Машины, пострадавшие от столкновения с военной техникой, 13 января 1991 года Машины, пострадавшие от столкновения с военной техникой, 13 января 1991 года
Жители Вильнюса устанавливают баррикады на улицах города, 13 января 1991 года Жители Вильнюса устанавливают баррикады на улицах города, 13 января 1991 года
Участники Вселатвийского митинга по призыву Народного фронта в знак протеста против кровопролития в Вильнюсе, 13 января 1991 года Участники Вселатвийского митинга по призыву Народного фронта в знак протеста против кровопролития в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Десантники у здания Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года Десантники у здания Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года
Кордон литовской полиции, который разделяет митингующих у Верховного Совета Литвы в Вильнюсе, 12 января 1991 года Кордон литовской полиции, который разделяет митингующих у Верховного Совета Литвы в Вильнюсе, 12 января 1991 года
Митинг на набережной в Риге, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года Митинг на набережной в Риге, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Митинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года Митинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Пострадавший в результате январских событий в Вильнюсе в одной из городских больниц, 13 января 1991 года Пострадавший в результате январских событий в Вильнюсе в одной из городских больниц, 13 января 1991 года
Митинг во время январских событий в Вильнюсе, 13 января 1991 года Митинг во время январских событий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Оружие, изъятое у населения Вильнюса, 13 января 1991 года Оружие, изъятое у населения Вильнюса, 13 января 1991 года
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Десантники у Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Плакат «Советская Армия, отправляйся домой!» на здании в Вильнюсе, 13 января 1991 года
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Военная техника на улицах Вильнюса, январь 1991 года
Машины, пострадавшие от столкновения с военной техникой, 13 января 1991 года
Жители Вильнюса устанавливают баррикады на улицах города, 13 января 1991 года
Участники Вселатвийского митинга по призыву Народного фронта в знак протеста против кровопролития в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Десантники у здания Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 года
Кордон литовской полиции, который разделяет митингующих у Верховного Совета Литвы в Вильнюсе, 12 января 1991 года
Митинг на набережной в Риге, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Митинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Пострадавший в результате январских событий в Вильнюсе в одной из городских больниц, 13 января 1991 года
Митинг во время январских событий в Вильнюсе, 13 января 1991 года
Оружие, изъятое у населения Вильнюса, 13 января 1991 года
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