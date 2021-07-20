Миллиардер Джефф Безос исполнил свою мечту и слетал в ближний космос на корабле New Shepard. В ходе полета была достигнута высота 107 км, что выше так называемой линии Кармана – условной границы космоса. Прямая трансляция полета велась на официальном канале Blue Origin в YouTube.
В полете бизнесмена сопровождали его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Дэмен. Они стали самым молодым и самым пожилым космонавтами. Посадка корабля и ракеты прошла успешно, кадры исторического запуска — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Как прошел исторический полет Джеффа Безоса в космос
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