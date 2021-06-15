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Как строили московское метро

90 лет назад, 15 июня 1931 года, Пленум ЦК ВКП принял резолюцию о строительстве московского метрополитена. Уже с начала следующего года специально созданная для этого организация — Метрострой — начала прорубать первые тоннели. Труд по возведению станций был тяжелым, строителей не хватало, и на работы «мобилизовали» рабочих фабрик и комсомольцев. Закончить же первую линию метро — от станции «Сокольники» до станции «Парк Культуры» — удалось только через три года. Открыт московский метрополитен был 14 мая 1935 года.

Как строили первые станции московского метрополитена — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Рабочие лесопильного завода №1 имени Ильича трудятся на субботнике по строительству метро в районе Волхонки, 1936 год Рабочие лесопильного завода №1 имени Ильича трудятся на субботнике по строительству метро в районе Волхонки, 1936 год
Строительство московского метро, 1931 год Строительство московского метро, 1931 год
Члены комсомольской бригады Николая Краевского Московского метростроя. Одна из первых проходческих бригад, 1936 год Члены комсомольской бригады Николая Краевского Московского метростроя. Одна из первых проходческих бригад, 1936 год
Строительство станции &laquo;Площадь Свердлова&raquo; (ныне &laquo;Театральная&raquo;) московского метро, 1935 год Строительство станции &laquo;Площадь Свердлова&raquo; (ныне &laquo;Театральная&raquo;) московского метро, 1935 год
Облицовочные работы в вестибюле станции метро &laquo;Красносельская&raquo; московского метро, 1934 год Облицовочные работы в вестибюле станции метро &laquo;Красносельская&raquo; московского метро, 1934 год
Открытое строительство шахты метрополитена в Москве, 1933 год Открытое строительство шахты метрополитена в Москве, 1933 год
Строительство станции &laquo;Арбатская&raquo;, 1934 год Строительство станции &laquo;Арбатская&raquo;, 1934 год
В президиуме во время торжественного заседания в Колонном зале Дома союзов, посвящённого пуску первой очереди Московского метро (слева направо): нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР К.Е.Ворошилов, зам.председателя Совнаркома СССР В.Я.Чубарь, генсек ЦК ВКП(б) И.В.Сталин, первый зампред Госплана СССР и зампред Совета Народных Комиссаров СССР В.И.Межлаук, глава советского правительства В.М.Молотов, нарком тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе, 1935 год В президиуме во время торжественного заседания в Колонном зале Дома союзов, посвящённого пуску первой очереди Московского метро (слева направо): нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР К.Е.Ворошилов, зам.председателя Совнаркома СССР В.Я.Чубарь, генсек ЦК ВКП(б) И.В.Сталин, первый зампред Госплана СССР и зампред Совета Народных Комиссаров СССР В.И.Межлаук, глава советского правительства В.М.Молотов, нарком тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе, 1935 год
В вагоне Московского метрополитена, 1935 год В вагоне Московского метрополитена, 1935 год
Лучшие строители станции &laquo;Кировская&raquo; первой очереди московского метро, 1935 год Лучшие строители станции &laquo;Кировская&raquo; первой очереди московского метро, 1935 год
В однопутном туннеле Арбатско-Покровской линии во время строительства московского метро, 1938 год В однопутном туннеле Арбатско-Покровской линии во время строительства московского метро, 1938 год
Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс, октябрь 1934 год Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс, октябрь 1934 год
Схема линий Московского Метрополитена 1-й и 2-й очередей, 1930-е годы Схема линий Московского Метрополитена 1-й и 2-й очередей, 1930-е годы
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Рабочие лесопильного завода №1 имени Ильича трудятся на субботнике по строительству метро в районе Волхонки, 1936 год
Строительство московского метро, 1931 год
Члены комсомольской бригады Николая Краевского Московского метростроя. Одна из первых проходческих бригад, 1936 год
Строительство станции «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») московского метро, 1935 год
Облицовочные работы в вестибюле станции метро «Красносельская» московского метро, 1934 год
Открытое строительство шахты метрополитена в Москве, 1933 год
Строительство станции «Арбатская», 1934 год
В президиуме во время торжественного заседания в Колонном зале Дома союзов, посвящённого пуску первой очереди Московского метро (слева направо): нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР К.Е.Ворошилов, зам.председателя Совнаркома СССР В.Я.Чубарь, генсек ЦК ВКП(б) И.В.Сталин, первый зампред Госплана СССР и зампред Совета Народных Комиссаров СССР В.И.Межлаук, глава советского правительства В.М.Молотов, нарком тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе, 1935 год
В вагоне Московского метрополитена, 1935 год
Лучшие строители станции «Кировская» первой очереди московского метро, 1935 год
В однопутном туннеле Арбатско-Покровской линии во время строительства московского метро, 1938 год
Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс, октябрь 1934 год
Схема линий Московского Метрополитена 1-й и 2-й очередей, 1930-е годы
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