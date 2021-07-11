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Миллиардер Брэнсон отправился в космос на ракетоплане VSS Unity

В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск космолета VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико. Трансляция велась на сайте компании.

Аппарат отстыковался от самолета-носителя Eve в 11.25 по времени Восточного побережья США (18.25 мск) на высоте около 15 км. Затем ракетоплан начал самостоятельный полет. После отделения от самолета-носителя он включил собственный реактивный двигатель и поднялся на высоту около 100 км в 11.27 по времени Восточного побережья США (18.27 мск), где члены экипажа корабля на несколько минут смогли ощутить невесомость. Затем аппарат начал снижаться и вскоре приземлился на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета. Корабль VSS Unity совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

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