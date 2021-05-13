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Личный самолет Чаушеску выставлен на торги в Румынии

Пассажирский самолет ROMBAC 1-11, который использовался румынским диктатором Николае Чаушеску для официальных визитов в зарубежные страны, выставлен на торги.

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