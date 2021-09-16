16 сентября 2021, 10:14 Фоторепортажи Вдохновленные космосом: впервые в истории на орбиту отправился гражданский экипаж

16 сентября космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал с мыса Канаверал на орбиту. Запуск стал знаковым для всей космической отрасли: экипаж корабля полностью состоял из непрофессиональных астронавтов, ранее в истории такого не было. Миссия получила название «Вдохновение».



Трехдневный полет возглавил миллиардер и профессиональный гражданский пилот Джаред Айзекман, фактически оплативший «билет» остальным космическим туристам. Запуск он превратил в благотворительную акцию – он организовал сбор средств для детской больницы Сент-Джуд, специализирующейся на лечении рака. С помощью полета миллиардер планирует привлечь около $200 млн.



Вместе с Айзекманом в космос отправились бывшая пациентка этой больницы 29-летняя Хейли Арсено с протезом бедренной кости, 41-летний инженер Крис Семброски и 51-летняя профессор и пилот Сиан Проктор.



Астронавты поднялись на высоту в 585 км, один виток вокруг Земли Crew Dragon делает за 90 минут. Во время полета экипаж будет проводить научные исследования.

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