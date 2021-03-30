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Пуля остановилась в 2,5 см от сердца: как фанат Фостер пытался убить Рейгана

30 марта 1981 года, всего через 69 дней после вступления в должность президента США, Рональд Рейган пережил покушение в Вашингтоне. Когда глава государства вышел из отеля «Хилтон» и направился к машине, приветствуя толпу, некто Джон Хинкли шесть раз выстрелил в его сторону. Одна из пуль вошла в левую подмышку Рейгана, задела легкое и остановилась в 2,5 см от сердца. При этом сначала охранники президента не заметили ранения, а сам он решил, что повредил ребро в результате падения.

Уже в автомобиле у Рейгана пошла кровь изо рта. Его доставили в ближайшую университетскую больницу и срочно прооперировали. Медикам удалось спасти жизнь 70-летнего президента. Его пресс-секретарю Джеймсу Брейди повезло меньше: он стал инвалидом. Ранения также получили полицейский Томас Делаханти и сотрудник Секретной службы Тимоти Маккарти.

Вскоре выяснилось, что своим поступком Хинкли надеялся привлечь внимание голливудской актрисы Джоди Фостер, в которую он влюбился после выхода на экраны фильма «Таксист». Молодой человек преследовал красотку и страдал от отсутствия взаимности. Вместо тюрьмы его поместили в психбольницу, а в 2014 году выпустили, решив, что он более не представляет угрозы для окружающих. Подробнее о событиях тех дней — в материале «Газеты.Ru».

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Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Президент Рейган выходит из отеля Хилтон в Вашингтоне и приветствует толпу перед покушением, 30 марта 1981 года Президент Рейган выходит из отеля Хилтон в Вашингтоне и приветствует толпу перед покушением, 30 марта 1981 года
Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди и полицейский Томас Делаханти, посрадавшие в результате покушения Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди и полицейский Томас Делаханти, посрадавшие в результате покушения
Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Стрелявший Джон Хинкли-младший Стрелявший Джон Хинкли-младший
Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Один из пострадавших &mdash; пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди Один из пострадавших &mdash; пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди
Президент Рональд Рейган и пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди Президент Рональд Рейган и пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди
Джон Хинкли покидает госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне 10 сентября 2016 года Джон Хинкли покидает госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне 10 сентября 2016 года
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Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Президент Рейган выходит из отеля Хилтон в Вашингтоне и приветствует толпу перед покушением, 30 марта 1981 года
Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди и полицейский Томас Делаханти, посрадавшие в результате покушения
Покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Стрелявший Джон Хинкли-младший
Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года
Один из пострадавших — пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди
Президент Рональд Рейган и пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди
Джон Хинкли покидает госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне 10 сентября 2016 года
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