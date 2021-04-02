«Магазины были пусты»: как в позднем СССР взвинтили цены

2 апреля 1991 года в СССР в несколько раз взлетели цены на продукты, промышленные товары, тарифы и услуги. Рост цен задумывался для устранения дисбаланса в экономике и ликвидации дефицита, но лишь...